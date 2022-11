Paris Masters, Τσιτσιπάς - Μουτέ 2-0: Στους «8» ο Στέφανος

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-co2y3zzizwoh)

Tsitsi passes ✅@steftsitsipas closes out Moutet 6-3 7-6(3) and will face the winner of Carreno Busta/Paul in the Paris quarter-finals!#RolexParisMasters pic.twitter.com/JKRSuTwM5F — Tennis TV (@TennisTV) November 3, 2022

Flying Start! 👏@steftsitsipas leads Moutet 6-3 and moves a step closer to securing a place in Friday’s quarter-finals#RolexParisMasters pic.twitter.com/VBVav0Yd89 — Tennis TV (@TennisTV) November 3, 2022

Μετά από τρία χρόνια απουσίας οεπέστρεψε στους "8" του Paris Masters.O κορυφαίος Έλληνας τενίστας απέκλεισε με 6-3, 7-6 (3) τον Γάλλοστον 3ο γύρο και αύριο στις 22:00 θα παίξει για μια θέση στην τετράδα με τον νικητή του αγώνα του Καρένιο Μπούστα με τον Τομ Πολ.