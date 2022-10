Το EX OFFICIO κατέκτησε το Πανελλήνιο Κύπελλο Ανοικτής Θάλασσας

Το πλήρωμα του EX OFFICIO εν δράσει

Αντώνης Δαπόντε

Νάκης Καραγιαννίδης

Λάζαρος Κεχαγιόγλου

Αντώνης Μανωλάκης

Τάσος Μηλιώνης

Μαρία-Χριστίνα Ορφανού

Βασίλης Παπαδάκης

Αναστασία Παπαθανασίου

Μαρίνα Παπαπαναγιώτου

Μαρία Τσαμοπούλου

Θοδωρής Τσουλφάς

Γιώργος Τσουλφάς

Οι ολυμπιονίκες Παύλος Καγιαλής και Τάκης Μάντης

Κλείσιμο

Το πλήρωμα του ARISTOFANI που τερμάτισε στη δεύτερη θέση

Κλείσιμο

Με επιτυχία διεξήχθη κάτω από αντίξοες καιρικές συνθήκες το Πανελλήνιο Κύπελλο Ανοικτής Θάλασσας στον Φαληρικό όρμο από την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου έως και τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου. Υπήρχαν ώρες που οι άνεμοι έπνεαν με ταχύτητα 30 μιλίων δοκιμάζοντας τις αντοχές και τις ικανότητες των πληρωμάτων. Πραγματοποιήθηκαν συνολικά επτά κούρσες. Τον αγώνα διοργάνωσε ο Ναυτικός Αθλητικός Σύνδεσμος με έδρα το Μικρολίμανο.Νικητής αναδείχθηκε το σκάφος EX OFFICIO και μάλιστα με διαφορά οκτώ βαθμών από τον δεύτερο. Στις επτά ιστιοδρομίες τερμάτισε πρώτο στις τέσσερις από αυτές ενώ είχε μία δεύτερη και δύο τρίτες θέσεις.Ο συναγωνισμός ήταν μεγάλος. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε το σκάφος AROSTOFANI με κυβερνήτη τον έμπειρο Σίμο Καμπουρίδη ενώ στην τρίτη θέση το CODE ZERO με κυβερνήτη τον Μιχάλη Μπελέγρη.Στην τέταρτη θέση τερμάτισε το σκάφος VELOS των Ολυμπιονικών του Ρίο, Τάκη Μάντη και Παύλου Καγιαλή . Οι δύο Ολυμπιονίκες σχολίασαν στη σελίδα τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:“Τέσσερις ημέρες γεμάτες θάλασσα και έντονο ανταγωνισμό παλέψαμε και τερματίσαμε στην 4η θέση της γενικής κατάταξης. Η ομορφιά του αθλητισμού είναι ότι πάντα υπάρχουν εκπλήξεις και τίποτα δεν είναι δεδομένο!!Συγχαρητήρια στους νικητές, το σκάφος EX OFFICIO με κυβερνήτη τον Πετρόχειλο Γιώργο, στην 2η θέση το σκάφος ARISTOFANI με κυβερνήτη τον Σίμο Καμπουρίδη και στην Τρίτη θέση το σκάφος από την Χίο CODE ZERO με κυβερνήτη τον Μιχάλη Μπελέγρη. Μπράβο στην διοργάνωση και στους ανθρώπους που έφεραν εις περας έναν ωραίο αγώνα με πολύ καλές καιρικές συνθήκες”.