Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε τον Ουί Τζο Χουάνγκ

Ουί Τζο, καλώς όρισες στον Ολυμπιακό! / Welcome to Olympiacos Ui Jo Hwang! / 황의조의 올림피아코스 합류를 환영합니다! 🔴⚪#Olympiacos #Transfer #Welcome #UiJoHwang #WelcomeHwang #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/M32jAR2Sgj