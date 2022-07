Έβερτον: Οπαδός της σκόραρε στο φιλικό με την Ντιναμό

Last night was in aid of the people of Ukraine. 🇺🇦



At the end of the game, Paul Stratton, a 44-year-old Evertonian was surprised by @McInTweet's Big Show due to his brave efforts to help Ukrainians this year. 💙💛



The full story will be revealed when it airs on @BBCOne. pic.twitter.com/DLAVixuUwH — Everton (@Everton) July 30, 2022

Everton fan Paul Stratton flew to Poland when he learned of the Ukrainian invasion.



He helped families as they fled their homes and still delivers supplies to refugees.



Today, Everton subbed Stratton on to take a PK in their friendly against Dynamo Kyiv.pic.twitter.com/GcfET0uGYG — Front Office Sports (@FOS) July 29, 2022

Took this from the Gwladys, love Warrington going over to celebrate with him at the end 🔵🙌🏻



Apologies for the joke limbs 😅 pic.twitter.com/kdK8ba2Jw4 — HibboFishingOnTheCanal 🍞🐟 (@HFOTC1878) July 30, 2022

A moment Paul Stratton will never forget 💙



The Everton fan came on to score a penalty against Dynamo Kyiv in their pre-season 'match for peace'.



Paul travelled to the Ukrainian border in March to help refugees 👏#BBCFootball #EFC pic.twitter.com/E9d8JC3bOs — Match of the Day (@BBCMOTD) July 29, 2022

Everton supporter Paul Stratton traveled to Poland to deliver supplies and help the Ukrainian refugees fleeing from the war.



Today, they brought him on to take a penalty in their preseason friendly vs. Dynamo Kyiv 💙 pic.twitter.com/KZtDY7TQ6O — B/R Football (@brfootball) July 29, 2022

Την καλύτερη στιγμή της ζωής του βίωσε το βράδυ της Παρασκευής στο "Γκούντισον Παρκ" οΗ αγαπημένη του ομάδα, η, έδινε φιλικό παιχνίδι με την Ντιναμό Κιέβο. Ο Στράτον ήταν στην εξέδρα αλλά σύντομα θα φορούσε τη φανέλα της Έβερτον και θα έπαιζε!Αυτό ήταν το δώρο της ομάδας του Λίβερπουλ στον 44χρονο ο οποίος ταξίδεψε οδικώς μαζί με τον αδελφό του στην Πολωνία για να βοηθήσει τους Ουκρανούς μετά από την εισβολή των Ρώσων ενώ έχει βοηθήσει δεκάδες πρόσφυγες από τη χώρα στην Αγγλία.Ο Στράτον μετά από προτροπή του Φρανκ Λάμπαρτ πέρασε στον αγωνιστικό χώρο αντί του Ντέλε Άλι και όταν η Έβερτον κέρδισε πέναλτι το εκτέλεσε εκείνος και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα.To γκολ δεν γράφτηκε στο φύλλο αγώνος. Για την ιστορία η Έβερτον κέρδισε με 3-0 αλλά ο 44χρονος δημοτικός υπάλληλος από το Λίβερπουλ έγραψε ιστορία.Τα έσοδα από το παιχνίδι θα διατεθούν σε ανθρωπιστικές φιλανθρωπικές οργανώσεις που υποστηρίζουν τον λαό της Ουκρανίας.Ανάμεσα στους θεατές ήταν και 2.000 Ουκρανοί πρόσφυγες που έχουν επανεγκατασταθεί σε κοινότητες του Merseyside.