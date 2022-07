Νόβακ Τζόκοβιτς: Στέλεχος του Τραμπ ζητά να παίξει ο Σέρβος τενίστας στο US Open

Το νέο πρόγραμμα ασφάλισης αυτοκινήτου της Generali προσφέρει πλήρη κάλυψη προσαρμοσμένη στις ανάγκες και στον προϋπολογισμό μας. To Speed On μας παρέχει όλα τα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και τις καινοτόμες υπηρεσίες που χρειαζόμαστε ώστε να αισθανόμαστε απόλυτη σιγουριά στο δρόμο

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς τόνισε πως δεν θα ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη για το US Open εάν δεν έχει λάβει πρώτα άδεια εισόδου στη χώρα αφού δεν θέλει να βιώσει ότι και στην Αυστραλία

Πόλεμος έχει ξεσπάσει στις ΗΠΑ με θέμα τη συμμετοχή τουστο US Open το οποίο αρχίζει στις 29 Αυγούστου στη Νέα Υόρκη.Ο Σέρβος που παραμένει ανεμβολίαστος δεν μπορεί να εισέλθει στις ΗΠΑ για να αγωνιστεί στοόπως συνέβη και πριν από λίγους μήνες στο Μαϊάμι και στη Φλόριντα.Η νομοθεσία απαγορεύει σε ανθρώπους που δεν έχει εμβολιαστεί κατά του κορωνοϊού να περάσουν τα σύνορα των ΗΠΑ και ο Νόβακ Τζόκοβιτς έχει δηλώσει μετά από το Wimbledon: «Δεν έχω εμβολιαστεί και δεν σκοπεύω να εμβολιαστώ, οπότε τα μόνα καλά νέα που μπορώ να έχω είναι να αλλάξει η νομοθεσία, ή να λάβω μια εξαίρεση και να πάρω την πράσινη κάρτα, οτιδήποτε μπορεί να με βάλει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν γνωρίζω, δεν ξέρω αν είναι ρεαλιστικό να πάρω εξαίρεση. Είναι μια πιθανότητα, αλλά δεν ξέρω αν θα συμβεί».Τις τελευταίες ημέρες η κυβέρνηση Μπάιντεν δέχεται πιέσεις από πολιτικούς και γερουσιαστές προκειμένου να γίνει μια εξαίρεση στην υπόθεση Τζόκοβιτς αλλά φίλος του Ντόναλντ Τραμπ και βασικό στέλεχος του πήρε ξεκάθαρη θέση υπέρ της συμμετοχής του.που υπήρξε πρέσβης των ΗΠΑ στη Γερμανία αλλά και διευθυντής της εθνικής υπηρεσίας πληροφοριών των ΗΠΑ τόνισε για το θέμα: «Το US Open ενεργεί φτηνά όταν αποκλείει έναν από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο».Ο Γκρένελ ήταν επίσης ειδικός Προεδρικός απεσταλμένος για τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις της Σερβίας και του Κοσσυφοπεδίου το 2019.Πριν από το US Open το σπουδαιότερο τουρνουά θα κάνει πρεμιέρα στις 8/8 στο Μόντρεαλ και είναι το Rogers Cup. Το Masters του Καναδά που έχει κερδίσει 4 φορές ο Τζόκοβιτς δεν θα επιτρέψει τη συμμετοχή του ανεμβολίαστου Νόλε!Ο διευθυντής του τουρνουά,τόνισε: «Είτε η καναδική κυβέρνηση θα αλλάξει τους κανόνες σχετικά με το εμβολιασμό ή θα σηκώσει τα μανίκια του και θα κάνει το εμβόλιο. Ωστόσο, δεν νομίζω ότι κανένα από αυτά τα σενάρια είναι ρεαλιστικά».Θέση πήρε και ο υπουργός Υγείας του Καναδά, Ζαν Ιβς Ντουκλό: «Οι κανόνες ισχύουν για όλους. Υπάρχουν κάποιες μικρές εξαιρέσεις, αλλά οι κανόνες ισχύουν για όλους. Η πανδημία της covid-19 δεν έχει τελειώσει ακόμη».