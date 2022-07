Νοβακ Τζόκοβιτς: Στον ημιτελικό του Wimbledon

Comeback complete 👑@DjokerNole is a Wimbledon semi-finalist for the 11th time, sealing a sublime 5-7, 2-6, 6-3, 6-3, 6-2 victory against Jannik Sinner#Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/xdkN5os2H2 — Wimbledon (@Wimbledon) July 5, 2022

Sinner takes a tumble, and Djokovic is quick to help the Italian back on his feet 🤝#Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/NKHENd6PRB — Wimbledon (@Wimbledon) July 5, 2022

Για 11η φορά στην καριέρα του οεξασφάλισε τη συμμετοχή του στους «4» του Wimbledon.O Σέρβος τενίστας που έχει κερδίσει 6 φορές τοαπέκλεισε σε 3.35' με ανατροπή μετον 20χρονο Ιταλόστον προημιτελικό και θα παίξει στον ημιτελικό με τον Νόρι ή τον Γκοφέν.Ο Νόλε είχε 6/15 μπρέικ πόιντ, 41 winners και 33 αβίαστα και ο Σίνερ είχε 4/9, 43 και 41.Στο 1ο σετ οέφτασε με μπρέικ στο 2-0 αλλά ο Γιάνικ Σίνερ πήρε πίσω το μπρέικ για να μείωσει σε 4-3. Με το σερβίς του ισοφάρισε σε 4-4 και με 2ο μπρέικ προηγήθηκε με 5-6 για να κλείσει το σετ στο 5-7.Στο 2ο σετ ο Ιταλός αιφνιδίσε τον Σέρβο με μπρέικ στο 3ο (1-2) και το υπερασπίστηκε για το 1-4. Ο Σέρβος έσβησε 2 μπρέικ πόιντ στο 7ο γκέιμ όμως ο Ιταλός με την 3η ευκαιρία του πέτυχε 2ο μπρέικ (5-2).Με το σερβίς του έκλεισε το 2ο σετ στο 2-6.Ο Νόλε είχε τριπλό μπρέικ πόιντ στο 3ο γκέιμ του 3ου σετ και με μπρέικ έφτασε στο 3-1. Ο Ιταλός έσβησε διπλό μπρέικ πόιντ και μείωσε σε 5-3 όμως ο Σέρβος έκλεισε το σετ στο 6-3 και μείωσε σε 2-1.To 4o σετ άρχισε με μπρέικ του Τζόκοβιτς (1-0) και με το σερβίς του έκανε το 2-0. Με νέο μπρέικ πήγε στο 3-0 και εν συνεχεία το υπερασπίστηκε για το 4-0.Στο 8ο γκέιμ ο Τζόκοβιτς έσβησε μπρέικ πόιντ με τον αντίπαλο του να πέφτει άγαρμπα στο έδαφος. Σηκώθηκε όμως και συνέχισε και έφτασε σε νέο μπρέικ πόιντ. Το έσβησε και αυτό ο Νόλε και έκλεισε στο 6-2.Στο 5ο σετ ο Σέρβος έφτασε σε διπλό μπρέικ πόιντ στο 3ο γκέιμ και με μπρέικ προηγήθηκε με 2-1. Εν συνεχεία ο Σίνερ μείωσε σε 3-2. O Νόλε με μπρέικ προηγήθηκε με 5-2 και έκλεισε το παιχνίδι στο 6-2.