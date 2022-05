Τζόκοβιτς - Ναδάλ: Ο Ράφα στην τετράδα του Roland Garros

Κλείσιμο

🇪🇸 𝐑𝐀𝐅𝐀 𝐓𝐇𝐄 𝐄𝐌𝐏𝐄𝐑𝐎𝐑 🇪🇸



Rafael Nadal is through to the French Open semi-finals after winning a four-set 𝐭𝐡𝐫𝐢𝐥𝐥𝐞𝐫 against Novak Djokovic 👊



Look at what it means to the 13-time champion! 🙌#RolandGarros | @RafaelNadal pic.twitter.com/piW8X3hMvY — Eurosport (@eurosport) May 31, 2022

Στον 15ο ημιτελικό του στοπροκρίθηκε οΟ κορυφαίος παίκτης του Grand Slam της Γαλλίας επικράτησε μετά από 4.12' μετου Νο1 κόσμου και περσινού νικητήκαι θέλει άλλες δύο νίκες για να κατακτήσει το 14ο τρόπαιο του στο Παρίσι.Επόμενος αντίπαλος του την Πέμπτη θα είναι ο(Νο3). Ο Ράφα Ναδάλ με αυτή τη νίκη επέστρεψε στο Νο4 και έριξε τον Στέφανο Τσιτσιπά στο Νο5.Ο 35ρης Ράφα έφτασε στις 29 νίκες απέναντι στον Νόλε με τον Σέρβο να παραμένει στις 30 στα μεταξύ τους παιχνίδια. Πλέον το πιο σημαντικό παιχνίδι για τον Ράφα είναι ο ημιτελικός με τον Γερμανό αφού εάν φτάσει στον τελικό με βάση την παράδοση (13/13) δεν χάνει!Ο Ισπανός τενίστας βρέθηκε πίσω στο 4ο σετ με 2-5, επέστρεψε στο 5-5 και ενώ είδε τον Νόλε να του σβήνει 3 ματς πόιντ στο τάι μπρέικ, πήρε τη νίκη! Ο Ράφα πλέον κυνηγάει το 22ο Grand Slam της καριέρας του και είναι το φαβορί στο Παρίσι.O Ράφα ψάχνει το 14ο στο Παρίσι εκεί όπου η αγαπημένη τουπριν από λίγες ημέρες κατέκτησε το 14ο Champions League. Για την ιστορία ο Ισπανός έχει μόλις μια ήττα σε ημιτελικό στο Παρίσι, αυτή από τον Νόλε, το 2021.Αυτή ήταν η 110η νίκη του στοΣτο 1ο σετ ο Ράφα Ναδάλ έφτασε πρώτος σε μπρέικ πόιντ αλλά οτο έσβησε με λάθος του Ισπανού. Με το 3ο μπρέικ πόιντ του και μετά από 10.24' ο Ναδάλ έφτασε σε μπρέικ για το 1-0!Με το σερβίς του υπερασπίστηκε το μπρέικ για το 2-0 όμως ο Νόλε με love service game μείωσε σε 2-1. Ο Τζόκοβιτς έφτασε σε διπλό μπρέικ πόιντ στο 4ο γκέιμ αλλά ο Ναδάλ το έσβησε και έκανε το 3-1.Με το 2ο του μπρέικ ο Ναδάλ έφτασε στο 4-1 και με love service game προηγήθηκε με 5-1. Σε 50' ο Ναδάλ έκλεισε το σετ στο 6-2.Οι winners ήταν 12-8 για τον Ναδάλ, τα αβίαστα 9-6 για τον Νόλε και τα μπρέικ πόιντ 2/4 (Ναδάλ) και 0/2. Ο Τζόκοβιτς έκλεισε με 62% κερδισμένους στο 1ο σερβίς και μόλις 50% στο 2ο.Ο Ράφα Ναδάλ αρχίζει με μπρέικ πόιντ στο 2ο σετ αλλά οτο έσβησε. Την ίδια τύχη θα έχουν και τα 5 επόμενα και με την 7η ευκαιρία ο Ναδάλ έφτασε σε μπρέικ και έκλεισε το 1ο γκέιμ σε 13.23!Με το σερβίς του έφτασε στο 2-0 και με νέο μπρέικ στο 3-0!Ο Νόλε πήρε πίσω το 1ο (3-1) και με το σερβίς του μείωσε σε 3-2. Ακολούθησε διπλό μπρέικ πόιντ από τον Τζόκοβιτς και σβήσιμο του από τον Ναδάλ.Σβήνει και άλλα 2 μπρέικ πόιντ ο Ισπανός με τον Τζόκοβιτς να απορεί! Με το 5ο μπρέικ πόιντ μετά από 18' έφτασε σε μπρέικ ο Νόλε και ισοφάρισε σε 3-3. Με διπλό λάθος του Τζόκοβιτς ο Ναδάλ έφτασε σε μπρέικ πόιντ αλλά δεν το εκμεταλλεύτηκε.Μετά από γκέιμ διάρκειας 9.23΄ ο Νόλε θα προηγηθεί με 4-3 και εν συνεχεία με 5-4. Ο Ναδάλ έσβησε μπρέικ πόιντ (σετ πόιντ) στο 10ο γκέιμ αλλά ο Νόλε με το 2ο έκλεισε με μπρέικ στο 6-4 το 2ο σετ.Ο Νόλε από το 48% σε κερδισμένους πόντους που είχε στο 1ο σερβίς (1ο σετ) έφτασε στο 76% (2ο).Ο Ράφα Ναδάλ έφτασε σε τριπλό μπρέικ πόιντ και με το καλημέρα πέτυχε μπρέικ στο 3ο (1-0). Με το σερβίς του πάει στο 2-0 αλλά με τον ίδιο τρόπο ο Νόλε μείωσε σε 2-1.Επιστρέφει με μπρέικ πόιντ ο Τζόκοβιτς αλλά το σβήνει ο Ναδάλ για το 3-1. Με την σειρά του ο Ισπανός είχε μπρέικ πόιντ στο επόμενο γκέιμ και με μπρέικ (2ο) προηγήθηκε με 4-1.Το υπερασπίστηκε για 5-1 αλλά ο Νόλε μείωσε σε 5-2. Ο Ναδάλ είχε διπλό σετ πόιντ και με την 2η ευκαιρία έκλεισε το σετ! Στο 3ο τα μπρέικ πόιντ ήταν 2/2 και 0/0 ενώ τα αβίαστα λάθη ήταν 16 (Τζόκοβιτς) έναντι 7.Ο Νόβακ Τζόκοβιτς είχε μπρέικ πόιντ στο 2ο γκέιμ του 4ου σετ και με μπρέικ έφτασε στο 2-0. Με το σερβίς του πήγε στο 3-0 και ο Ισπανός μείωσε σε 3-1. Με δυσκολία πήρε και το 5ο γκέιμ (4-1) και ο Ναδάλ το επόμενο (4-2).Ο Ναδάλ μείωσε σε 5-3 και σβήνει σετ πόιντ του Τζόκοβιτς. Σβήνει και 2ο και φτάνει σε μπρέικ πόιντ! Ο Νόλε σβήνει με τη σειρά του το μπρέικ πόιντ αλλά ο Ισπανός έχει άλλο ένα.Το αξιοποιήσε πήρε πίσω το μπρέικ (5-4) και με το σερβίς του ισοφάρισε σε 5-5. Το 6-5 είναι για το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης και ο μοναδικός τενίστας με 21 Grand Slam οδήγησε το σετ στο τάι μπρέικ!Στο τάι μπρέικ ο Ναδάλ έκανε μίνι μπρέικ (1-0) και με το σερβίς του έφτασε στο 3-0! Μείωσε σε 3-1 ο Νόλε αλλά ο Ναδάλ με 2ο μίνι μπρέικ έφτασε στο 4-1. Το 5-1 θα έρθει με άουτ από τον Σέρβο και εν συνεχεία το 6-1.Ο Ναδάλ έχει 5 ματς πόιντ αλλά ο Νόλε σβήνει τα 3 (6-4). Στον επόμενο πόντο όμως ο Ισπανός τελειώνει το παιχνίδι.Ο Ράφα Ναδάλ είχε 7/17 μπρέικ πόιντ, 56 winners και 43 αβίαστα. Ο Νόβακ Τζόκοβιτς είχε 4/12, 48 και 53.

