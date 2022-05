Champions League: Δέκα σπουδαίοι παίκτες που δεν σήκωσαν την κούπα

Κλείσιμο

Κλείσιμο





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ο τελικός τουπλησιάζει και το Παρκ Ντε Πρενς έχει φορέσει τα καλά του.Το βράδυ (22:00) του Σαββάτου ηκαι ηθα μονομαχήσουν στο Παρίσι για το σπουδαιότερο τρόπαιο του πλανήτη στο ποδόσφαιρο, πάντα σε συλλογικό επίπεδο.Το Champions League ήταν πάντα όνειρο για κάθε ποδοσφαιριστή που σέβεται τον εαυτό του αλλά στην ιστορία έχουν περάσει παίκτες που ενώ κέρδισαν Μουντιάλ και "Χρυσή Μπάλα" δεν έζησαν αυτό το όνειρο.Η λίστα είναι μεγάλη αλλά επιλέξαμε 10 παικταράδες που δεν κέρδισαν ποτέ το Champions League.Στην λίστα θα μπορούσε να μπει και οΟ Αργεντίνος έπαιξε όμως 2 φορές με την Νάπολι στο Κύπελλο Πρωταθλητριών πριν αυτό γίνει Champions League και δεν έφτασε και πολύ μακριά.Εκτός δεκάδας έχουν μείνει και άλλοι παίκτες όπως ο Σίρερ, ο Μπατιστούτα, ο Βιεϊρά, o Κιελίνι, ο Κρέσπο, ο Νέντβεντ και άλλοι.Για πολλούς ο καλύτερος ποδοσφαιριστής της σύγχρονης εποχής.Ο Βραζιλιάνος "μιλούσε" στην μπάλα και κέρδισε τα πάντα στην καριέρα του εκτός από το Champions League.Έπαιξε στον τελικό του Μουντιάλ του 1998, κατέκτησε το Μουντιάλ του 2002,πήρε "Χρυσή Μπάλα" αλλά δεν έφτασε σε τελικό Champions League.Το 2002 πήρε μεταγραφή στην Ρεάλ Μαδρίτης όταν εκείνη είχε κερδίσει το βαρύτιμο τρόπαιο. To 2006-07 αγωνίστηκε στο μισό της σεζόν στην Ρεάλ και εν συνεχεία τον Ιανουάριο πουλήθηκε στην Μίλαν.Εκείνη την χρονιά οι ροσονέρι κατέκτησαν το Champions League στην Αθήνα χωρίς εκείνον αφού δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής λόγω των αγώνων του με την Ρεάλ την ίδια περίοδο.Την σεζόν 2002-03 είχε παίξει στους ημιτελικούς με την Ρεάλ αλλά αποκλείστηκε από την Γιουβέντους.Ο θρυλικός Γερμανός ποδοσφαιριστής με τις επιδόσεις του σημάδεψε μια εποχή για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο.Στα χρόνια του σύνδεσε το όνομά του με την εθνική Γερμανίας και με την Μπάγερν Μονάχου.Κέρδισε το Μουντιάλ του 1990 κόντρα στην Αργεντινή του Μαραντόνα στα γήπεδα της Ιταλίας αλλά απέτυχε δύο φορές στο Champions League.Πάντα με την φανέλα της Μπάγερν έφτασε στον τελικό του 1987 και έχασε την κούπα από την Πόρτο και στον τελικό του 1999 από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Μάλιστα στον τελικό του 1999 έπεσε "θύμα" της ανατροπής του αιώνα!Άλλος ένας ποδοσφαιριστής που έχει κερδίσει Μουντιάλ αλλά όχι το Champions League.Ο Τζίτζι Μπουφόν ήταν παγκόσμιος πρωταθλητής το 2006 στα γήπεδα της Γερμανίας αλλά ως τερματοφύλακας της Γιουβέντους πήρε τα πάντα εκτός από το Champions League.Έφτασε σε τρείς τελικούς. To 2003, το 2015 και το 2017 αλλά δεν έφυγε νικητής από το γήπεδο. Δοκίμασε και στην Παρί Σεν Ζερμέν μήπως αλλάξει η τύχη του αλλά δεν τα κατάφερε.Του έμεινε το Κύπελλο ΟΥΕΦΑ του 1999 με την Πάρμα.Έχει αγωνιστεί σε κορυφαίες ομάδες όπως ο Άγιαξ,η Μίλαν, η Ίντερ, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Γιουβέντους και η Μπαρτσελόνα, που όλες τους έχουν κερδίσει το Champions League.Εκείνος όμως δεν ήταν σε καμία από τις "τυχερές" χρονιές! Είναι από τους κορυφαίους σκόρερ της διοργάνωσης (8ος) έχει κερδίσει τίτλους σε Ολλανδία, Αγγλία, Ισπανία, Ιταλία και Γαλλία αλλά το Champions League δεν το κατέκτησε.Αν και αμυντικός κέρδισε "Χρυσή Μπάλα" αφού το 2006 οδήγησε την Ιταλία στην κατάκτηση τουΟ Φάμπιο Καναβάρο αγωνίστηκε σε συλλογικό επίπεδο σε κορυφαία κλαμπ όπως η Ρεάλ, η Ίντερ και η Γιουβέντους αλλά ευρωπαϊκό τίτλο πήρε με την Πάρμα.Το 1999 κερδίζοντας με 3-0 την Μαρσέιγ στη Μόσχα κέρδισε το Κύπελλο ΟΥΕΦΑ παρέα με τον Τζίτζι Μπουφόν.Στο άκουσμα του ονόματός του έρχεται στο μυαλό ο τελικός του Μουντιάλ του 1994 και το χαμένο πέναλτι. Ο Ρομπέρτο Μπάτζιο δεν κέρδισε Μουντιάλ αλλά το 1993 πήρε στο σπίτι του την "Χρυσή Μπάλα".Σε συλλογικό επίπεδο αγωνίστηκε στην Φιορεντίνα, στην Ίντερ, στην Μίλαν, στην Γιουβέντους αλλά Champions League δεν πήρε. To 1993 η Γιουβέντους κατέκτησε σε διπλό τελικό το Κύπελλο ΟΥΕΦΑ απέναντι στην Ντόρτμουντ με τον Μπάτζιο να σκοράρει δις στο πρώτο παιχνίδι.Ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές που έπαιξαν στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και την βοήθησαν στην δεκαετία του '90 να επιστρέψει στις επιτυχίες και στους τίτλους στην Premier League.O Γάλλος αγωνίστηκε στους κόκκινους διαβόλους από το 1992 έως το 1997 και δυο χρόνια μετά από την απόσυρση του εκείνοι κατακτούσαν το Champions League. Ήταν το πρώτο πρωτάθλημα Ευρώπης τους μετά από το 1968 αλλά ο Καντονά δεν ήταν στην ομάδα!Τη σεζόν 1996-97 έπαιξε στους ημιτελικούς αλλά έμεινε εκτός από την Μπορούσια Ντόρτμουντ.«Πάντα ονειρευόμουν ότι θα φορούσα αυτή τη φανέλα για όλη μου την καριέρα»,είχε πει ο Φραντσέσκο Τότι μετά από το τέλος της καριέρας του. Ο Ιταλός ποδοσφαιριστής έμεινε για πάντα πιστός στην Ρόμα και το "πλήρωσε".Αν και η Ρόμα είχε φτάσει το 1984 στον τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών Ευρώπης εκείνος ποτέ δεν μπόρεσε να οδηγήσει τους Ρωμαίους σ' έναν τελικό.O Τότι ήταν μέλος της ομάδας που κατέκτησε το Μουντιάλ του 2006, κέρδισε τη Serie A με την Ρόμα αλλά στην Ευρώπη δεν τα κατάφερε. Το 2007 και το 2008 έφτασε με την Ρόμα στους "8" του Champions League.Μάλιστα το 2007 η Ρόμα έχασε με 7-1 από την Μάντεστερ Γιουνάτεντ.O Ολλανδός έπαιξε σε σπουδαίες ομάδες όπως ο Άγιαξ, η Ίντερ και η Άρσεναλ αλλά Champions League δεν κέρδισε.Αντίθετα κατέκτησε 2 Κύπελλα ΟΥΕΦΑ (1992 Άγιαξ, 1994 Ίντερ) και 1 Κύπελλο Κυπελλούχων Ευρώπης (1987 Άγιαξ). Στο Champions League έφτασε στον τελικό του 2006 με την Άρσεναλ αλλά εκείνος έμεινε στον πάγκο!Η ομάδα του προηγήθηκε στο σκορ, έμεινε με 10 παίκτες και έχασε με 2-1 από την Μπαρτσελόνα στο Παρίσι. «Μακάρι να ήμουν πέντε χρόνια νεότερος! Αλλά αυτό ήταν ίσως το περισσότερο που θα μπορούσαμε να ελπίζουμε», είπε για τον τελικό μετά από χρόνια ο Μπέργκαμπ.Με την Άρσεναλ έπαιξε 2 φορές στους προημιτελικούς (2001,2004).Άλλος ένας παίκτης που αγωνίστηκε σε τεράστια κλαμπ όπως η Λίβερπουλ, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η Ρεάλ Μαδρίτης αλλά δεν ήταν τυχερός στο Champions League.Με τους Reds αυτός ο σπουδαίος Άγγλος επιθετικός θα κατακτήσει το Κύπελλο ΟΥΕΦΑ το 2001 και αυτό ήταν και το μοναδικό του ευρωπαϊκό τρόπαιο. Με την Ρεάλ Μαδρίτης δεν κέρδισε ούτε έναν τίτλο ενώ κοντά στο Champions League έφτασε με την Μάντσεστερ.Το 2011 η Μάντσεστερ και η Μπαρτσελόνα έπαιξαν στον τελικό του Γουέμπλεϊ. Οι Ισπανοί θα επικρατήσουν με 3-1 σε ένα παιχνίδι όπου ο Όουεν έμεινε στον πάγκο. Το 2001 κέρδισε την "Χρυσή Μπάλά".