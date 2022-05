Rise: Antetokounbros, οι νέοι υπερήρωες της Disney

Το γεγονός ότι ο «Greek Freak», στα 27 χρόνια του, έχει τόσο πυκνή σε γεγονότα μυθολογία ώστε η ζωή του να μεταφερθεί σε ταινία είναι από μόνο του τεκμήριο επιτυχίας, μολονότι θα το τοποθετούσε κανείς τελευταίο στη λίστα των ανδραγαθημάτων του

Σκηνή από την ταινία «Rise» που καταγράφει τη ζωή και τη διαδρομή των αδελφών Γιάννη, Θανάση, Κώστα και Αλεξ Αντετοκούνμπο από τα Σεπόλια στην ελίτ του NBA

Οι κινηματογραφικές από την αληθινή ζωή βγαλμένες ιστορίες συγκινούν το κοινό και μιλούν κατευθείαν στην καρδιά της βιομηχανίας του θεάματος. Δείτε τι έγινε με την περίφημη πια βιογραφική ταινία για τον άνθρωπο που έπλασε τις σούπερ σταρ του παγκόσμιου τένις αδελφές Βίνους και Σερένα Γουίλιαμς.Το φιλμ για τον πατέρα, προπονητή και κυρίως επινοητή τους «King Richard» (στα ελληνικά « Η μέθοδος των Γουίλιαμς ») ερέθισε το ενδιαφέρον των τηλεθεατών αλλά και την Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου που απένειμε στον Γουίλ Σμιθ το πρώτο Οσκαρ της καριέρας του στα τέλη Μαρτίου - σε μια βραδιά που όποιος την είδε, δεν μπορεί να την ξεδεί. Αν τα biopics είναι ένας λόγος για να πάει κανείς σινεμά ή έστω να στριμάρει στην τηλεόραση από τη μακάρια ακινησία του καναπέ του, ο άλλος είναι σίγουρα τα υπερηρωικά φιλμ.Το sequel της ταινίας «Dr Strange», με πρωταγωνιστή τον Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, πέτυχε την προηγούμενη εβδομάδα το καλύτερο άνοιγμα τριημέρου για το 2022 στις ΗΠΑ και με εισπράξεις 185 εκατ. δολαρίων καταγράφηκε ως το 11ο καλύτερο εμπορικά άνοιγμα ταινίας όλων των εποχών.Δεν θέλει περίσσευμα διορατικότητας για να υποψιαστεί κανείς ότι το «Rise», δηλαδή το φιλμ για τη ζωή και τη διαδρομή των αδελφών Γιάννη, Θανάση, Κώστα και Αλεξ Αντετοκούνμπο από τα Σεπόλια στην ελίτ του NBA, δηλαδή του κορυφαίου πρωταθλήματος μπάσκετ στον κόσμο, είναι καταδικασμένο να πετύχει, αφού όχι μόνο θα αφηγείται τη μυθιστορηματική πορεία μιας οικογένειας που πήγε κόντρα στα προγνωστικά, αλλά και τη φρενήρη άνοδο των τεσσάρων αδελφών που με Δούρειο Ιππο τον Greek Freak κατέκτησαν αυτό που κάποτε ούτε τους επιτρεπόταν να ονειρευτούν. Ποιος μπορεί να διαφωνήσει ότι οι αδελφοί Αντετοκούνμπο, παρότι δεν κυκλοφορούν εκεί έξω με ολόσωμες φλούο χρωματιστές φόρμες κατάσαρκα και μπέρτες να ανεμίζουν στην πλάτη, είναι ό,τι πιο κοντινό μπορεί κανείς να συναντήσει σε σούπερ ήρωα;Το γεγονός ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο , στα 27 χρόνια του, έχει τόσο πυκνή σε γεγονότα και τόσο ενδιαφέρουσα μυθολογία ώστε η ζωή του να μεταφερθεί σε ταινία είναι από μόνο του τεκμήριο επιτυχίας, μολονότι θα το τοποθετούσε κανείς τελευταίο στη λίστα των ανδραγαθημάτων του. Σε κάθε περίπτωση, συνιστά ανάγλυφη απόδειξη της οικουμενικής επιδραστικότητάς του. Σκεφτείτε για παράδειγμα ότι ο Ρίτσαρντ Γουίλιαμς χρειάστηκε να φτάσει στα 80 για να δει την ιστορία του να αναπαριστάται στη μεγάλη οθόνη.Για τον σούπερ σταρ και στυλοβάτη των Μιλγουόκι Μπακς , όμως, τα πάντα πια συμβαίνουν με κεκτημένη ταχύτητα. Η Disney προφανώς και είδε στο πρόσωπο του Αντετοκούνμπο το πρόσωπο του νέου της υπερήρωα, γι’ αυτό και το φθινόπωρο του 2020, σχεδόν από το πουθενά, ανακοίνωσε πως το biopic για εκείνον ήταν ήδη στα σκαριά. Δύο σχεδόν χρόνια μετά και έπειτα από εργατοώρες γυρισμάτων σε Αθήνα -φυσικά στο εμβληματικό πια γήπεδο των Σεπολίων- και Ηνωμένες Πολιτείες το «Rise» στις 24 Ιουνίου κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στη νέα ναυαρχίδα του κινηματογραφικού κολοσσού, στη συνδρομητική πλατφόρμα Disney+. Αν και κανείς -τουλάχιστον κάποιος που δεν διεκδικεί ρόλο προπέτη- δεν μπορεί να κρίνει μια ταινία από το τρέιλερ, ο προπομπός της προϊδεάζει για περίπου δύο ώρες γεμάτες συγκίνηση που δεν εκβιάζεται αλλά απορρέει.«Αν ένα μέλος της οικογένειας σκοράρει, ολόκληρη η οικογένεια σκοράρει», ακούγεται σε ένα σημείο του τρέιλερ να απευθύνει προς την οικογένειά του ο νεαρός Γιάννης, τον οποίο υποδύεται ο πρωτοεμφανιζόμενος Ούτσε Αγκάντα. Μάλιστα, ο νεαρός ηθοποιός ξεκίνησε την ελπιδοφόρα, όπως προοιωνίζεται, πορεία του από ένα ανοιχτό κάλεσμα που είχε απευθύνει μέσω κοινωνικών δικτύων ο ίδιος ο «Greek Freak», όταν ακόμα ο κινηματογραφικός αντικατοπτρισμός του αναζητούσε τον ιδανικό άνθρωπο που θα τον ενσάρκωνε.Τη σκηνοθεσία της ταινίας, που ειρήσθω εν παρόδω ξεκίνησε με τίτλο εργασίας το αυτονόητο «Greek Freak» αλλά κατόπιν μετονομάστηκε σε «Rise», αφού η Disney θέλησε να εστιάσει στην απίστευτη και όμως αληθινή αθλητική αλλά και κοινωνική άνοδο των αδελφών Αντετοκούνμπο, υπογράφει ο Νιγηριανός Ακίν Ομοτόσο. Ο 48χρονος σκηνοθέτης, που εδώ και δεκαετίες ζει και δημιουργεί στη Νότια Αφρική, ανέλαβε να μεταφέρει στην οθόνη το σενάριο του Ιρανοβρετανού Αράς Αμέλ, δημιουργού, μεταξύ άλλων, των φιλμ «A Private War» και «Grace of Monaco» (βλ. βιογραφία της Γκρέις Κέλι με πρωταγωνίστρια τη Νικόλ Κίντμαν).Βεβαίως, όταν ένας γραφιάς καταπιάνεται με κάποιον που μοιάζει καταδικασμένος να εξελίσσεται, να γεννά ειδήσεις και να θέτει διαρκώς νέα ορόσημα οφείλει να είναι ευέλικτος. Γι’ αυτό και ο Αμέλ κάθε άλλο παρά δυσθύμησε όταν, έπειτα από μισό αιώνα, τα Ελάφια κέρδισαν πέρυσι τον Ιούλιο το πρώτο πρωτάθλημά τους και ο Γιάννης στέφθηκε για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν MVP. Ισα-ίσα που μπορεί ο εν λόγω θρίαμβος να του πρόσφερε το ιδανικό happy end.Η πρεμιέρα της ταινίας στις 24 Ιουνίου, δηλαδή δέκα ημέρες μετά το επίσημο -χαρακτηριστικά καθυστερημένο- λανσάρισμα της Disney+ στην Ελλάδα, βρίσκει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο σε μία από τις καλύτερες στιγμές του. Αν και η αλήθεια είναι ότι από το 2013 ο δέκατος πλουσιότερος αθλητής στον κόσμο για το 2022, σύμφωνα με τη λίστα Forbes που μόλις κυκλοφόρησε, έχει μόνο τέτοιες στο παλμαρέ του. Αν οι οικονομικές απολαβές και η περιουσία ενός αθλητή είναι ενδεικτικές του αγωνιστικού εκτοπίσματός του, ο «Greek Freak» κατάφερε μέσα σε μία χρονιά να ανέβει εννέα θέσεις.Με 80,9 εκατ. δολάρια -39,9 εκατ. από την μπασκετική δραστηριότητά του και 41 εκατ. ως εξωαγωνιστικά έσοδα- ο Αντετοκούνμπο είναι ο μοναδικός στη λίστα σε ηλικία κάτω των 30 ετών, ενώ η είσοδός του στην κορυφαία δεκάδα των πιο καλοπληρωμένων σήμανε την έξοδο από αυτή του Λιούις Χάμιλτον. Οσο για το πείσμα, την αγωνιστικότητα και την αποφασιστικότητά του, αυτές φροντίζει να τις υπενθυμίζει σε κάθε αγώνα του, τον οποίο ζει και παίζει σαν να είναι ο τελευταίος. Οπως την εβδομάδα που μας πέρασε στον αγώνα των playoff απέναντι στους Σέλτικς. Ακόμα και όταν η ομάδα του είχε μείνει πίσω στο σκορ 11 πόντους, ακόμα και όταν ο ίδιος τραυματίστηκε στο αριστερό του φρύδι έπειτα από σύγκρουση με τον συμπαίκτη του Πατ Κόνατον, ακόμα και όταν όλα έμοιαζαν να έχουν δρομολογηθεί εναντίον της ομάδας του, ο Ελληνας σταρ του NBA έδωσε, όπως συνηθίζει, και την τελευταία ικμάδα του στο παρκέ, χαρίζοντας μια κομβικής σημασίας νίκη στα Ελάφια.Γιατί για τον Αντετοκούνμπο, πάνω και πέρα από ανεκτίμητες για άλλους καταστάσεις, όπως η διασημότητα, τα χρήματα, η αναγνώριση, η δόξα, το δέος που μπορεί να προκαλούν στους άλλους, βρίσκονται οι άνθρωποι. Η ομαδικότητα, η συνεργασία, το μαζί. Κι αυτό μπορεί να είναι σαφές από τη συμπεριφορά του εντός και εκτός παρκέ, όμως επισφραγίζεται και από τις αφηγήσεις που κάνουν οι άλλοι για εκείνον. Οπως η ταινία της Disney+ ή το βιβλίο «Giannis: The Improbale Rise of an NBA MVP» (στα ελληνικά «Γιάννης - Εκτόξευση στα αστέρια» από τις εκδόσεις Διόπτρα) της Μίριν Φέιντερ που κυκλοφόρησε πέρυσι, λίγες ημέρες μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος από τους Μπακς.Η νεαρή αθλητικογράφος, που έκανε το ντεμπούτο της στη συγγραφή βιβλίων με το πόνημά της για τον Γιάννη, περιέλαβε στο βιβλίο της γνήσια συγκινητικές περιγραφές, όπως από την περίοδο που εκείνος προτού φύγει από το σπίτι του στο Μιλγουόκι για το προπονητήριο ήθελε όλα να βρίσκονται στη θέση τους, μια και κάθε ημέρα που ξημέρωνε έτρεφε την άσβεστη ελπίδα πως η οικογένειά του θα είχε καταφέρει να βγάλει βίζα και θα τον αιφνιδίαζε με μια απρόσμενη επίσκεψη. Στην πραγματικότητα η ίδια η απόφαση της Μίριν να ασχοληθεί με την ιστορία του «Greek Freak» και να την καταγράψει στη θεωρούμενη πιο ολοκληρωμένη εκδοχή της είναι συγκινητική από μόνη της, αφού η δημοσιογράφος σχεδίαζε αρχικά να καταπιαστεί με το μικρότερο αδελφό του Αλεξ, όταν ο Γιάννης βρέθηκε τυχαία στο ραντεβού τους.Ναι, ο Αντετοκούνμπο είναι από εκείνους τους ανθρώπους που σου αλλάζουν τη ζωή. Οπως ακριβώς έκανε με τη δική του. Οχι άκοπα, ανέξοδα ή χωρίς αγώνα. Αλλά όπως γίνεται στην αληθινή ζωή. Αυτήν που στην περίπτωσή του άξιζε και με το παραπάνω να αντιγράψει η έβδομη τέχνη.