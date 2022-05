Αντετοκούνμπο - Rise: Κυκλοφόρησε το trailer της ταινίας για την οικογένειά του

Family. Dedication. Devotion. “Rise,” a @DisneyPlus Original Movie, based on the real life experiences of Milwaukee Bucks star Giannis Antetokounmpo and his family, will debut in 2022. #DisneyRise pic.twitter.com/4tgsWbqmjF — Walt Disney Studios (@DisneyStudios) October 20, 2021

Great day at @disneystudios watching an early cut of the movie about my family’s journey. Cannot wait to share it with the world 🙏🏾🙌🏾 pic.twitter.com/W5KsWeFc15 — Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) February 8, 2022

Giannis Antetokounmpo Movie for Disney Plus Finds Its Lead, Adds Yetide Badaki and Dayo Okeniyi (EXCLUSIVE) https://t.co/Ue6Z8Ow8Ps — Variety (@Variety) March 19, 2021

Ενώ οείναι στο δρόμο της διεκδικησης του 2ου συνεχόμενου πρωταθλήματος NBA η ταινία για την ζωή της οικογένειας του είναι έτοιμη να βγει στους κινηματογράφους.Σήμερα κυκλοφόρησε το trailer της ταινίας Rise και στις 24 Ιουνίου θα βγει στο σινεμά.Η παραγωγή ταξιδεύει από τα παιδικά χρόνια όλων των Antetokounbros στα Σεπόλια μέχρι και την σπουδαία του πορεία στο ΝΒΑ, με αποκορύφωμα την κατάκτηση του περσινού πρωταθλήματος κόντρα στο Φοίνιξ με ανατροπή.H ταινία, με γυρίσματα και στην Ελλάδα, αφηγείται την πορεία του, με έμφαση στα παιδικά του χρόνια στην Νιγηρία, το ταξίδι της οικογένειάς του στην Ελλάδα, το όνειρο που έγινε πραγματικότητα για τους τρεις αδερφούς, τον Γιάννη, τον Θανάση και τον Κώστα στο NBA.Τα Walt Disney Studios ανέφερε στην ανακοίνωση της για την ταινία το 2021:Αξίζει να δούμε τις ερμηνείες των ηθοποιών ενσαρκώνουν τους Γιάννη, Θανάση, Κώστα, Άλεξ, Βερόνικα και Τσαρλς Αντετοκούνμπο. Τον “Greek Freak” θα αναπαραστήσει στο έργο ο Ούτσε Αγκάντα.Η Γετίντε Μπαντάκι θα κάνει την Βέρα Αντετοκούνμπο ο Ντάγιο Οκενίγι θα είναι ο πατέρας, Τσαρλς Αντετοκούνμπο, που έχει φύγει από τη ζωή. Τα γυρίσματα ειχαν ξεκινήσει στα Σεπόλια πριν από ένα χρόνο.Την παραγωγή της τανίας ανέλαβε ο Μπέρνι Γκόλμαν που είχε αντίστοιχο ρόλο στην πασίγνωστη ταινία «300». Ενώ το σενάριο ήταν του Ουαλού Αράς Αμέλ. H ταινία αρχικά είχε ονομαστεί "Greak Freak" αλλά θα βγει στις αίθουσες με τον τίτλο "Rise".Η ταινία θα βγει στις αίθουσες στις 24 Ιουνίου, λίγες μέρες μετά τους τελικούς του ΝΒΑ, εκεί όπου ο Greek Freak θα κάνει τα πάντα για να βρεθεί για ακόμη μια σεζόν μετά τον περσινό θρίαμβο και το παρθενικό του δαχτυλίδι στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη.Θυμίζουμε η σειρά των ημιτελικών με τους Σέλτικς είναι στο 2-2 και το επόμενο παιχνίδι θα διεξαχθεί στις 12/5 στην Βοστώνη. Οι Αμερικανοί αναλυτές προβλέπουν ότι η σειρά θα κριθεί στα 7 παιχνίδια.