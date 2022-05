Μάντσεστερ Σίτι: Αποκάλυψε το άγαλμά του Αγκουέρο στα 10 χρόνια από το «93.20»

𝙄 𝙨𝙬𝙚𝙖𝙧 𝙮𝙤𝙪'𝙡𝙡 𝙣𝙚𝙫𝙚𝙧 𝙨𝙚𝙚 𝙖𝙣𝙮𝙩𝙝𝙞𝙣𝙜 𝙡𝙞𝙠𝙚 𝙩𝙝𝙞𝙨 𝙚𝙫𝙚𝙧 𝙖𝙜𝙖𝙞𝙣... 🎙



10 years on and we still haven’t! 💙 pic.twitter.com/WGnG2pLawR