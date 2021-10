Βίντεο: Ο τεράστιος Πάου Γκασόλ αποσύρθηκε από την ενεργό δράση - Δάκρυσε για τον Κόμπι Μπράιαντ

6 minutos y medio de @paugasol



6 minutos y medio para disfrutar, para compartir#GraciasPau #ThankYouPau pic.twitter.com/eAoZy2L6Ha — NBA Spain (@NBAspain) October 5, 2021





Η ήττα με 95-81 στα προημιτελικά των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο από τις ΗΠΑ στις 3 Αυγούστου 2021 ήταν ο τελευταίος αγώνας του Πάου Γκασόλ.Ενός τύπου που αποτελεί παράδειγμα αφοσίωσης σε ό,τι αφορά την εθνική Ισπανίας και το καλύτερο παράδειγμα εκείνων που τον επικαλούνται για να απαντήσουν σε όσους έχουν άλλες προτεραιότητες τα καλοκαίρια όπως η ξεκούραση και τα πολλά μηδενικά στα συμβόλαια.Ο μύθος του ισπανικού μπάσκετ, ο κορυφαίος μπασκετμπολίστας όλων των εποχών στη χώρα της Ιβηρικής πάλεψε για να πατήσει ξανά παρκέ έπειτα από δυο χρόνια απραξίας, φορώντας ξανά τη φανέλα της αγαπημένης τουώστε να βρει ρυθμό και να τερματίσει την καριέρα του με τη «ρόχα».Το απόγευμα της Τρίτης 5/10, ανακοίνωσε επισήμως το φινάλε. Ο πρόεδρος της ισπανικής ομοσπονδίας και άλλοτε συνοδοιπόρος του στην εθνική, Χόρχε Γκαρμπαχόσα, ο Ρούντι Φερνάντεθ, ο μέχρι πρότινος προπονητής του, Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, ο Φελίπε Ρέγιες, ο Ραούλ Λόπεθ, ο Πάμπλο Λάσο... Ήταν όλοι εκεί για τον Πάου.Άπαντες στην Μπάρτσα περίμεναν την απόφαση του Γκασόλ, το αν δηλαδή είχε σκοπό να αγωνιστεί ακόμα έναν χρόνο και να διεκδικήσει την EuroLeague, κάτι που δεν κατάφερε πέρσι αφού το εμπόδιο της Εφές στον τελικό αποδείχτηκε απροσπέλαστο.Παρ' όλα αυτά, ο ίδιος αποφάσισε να κρεμάσει τα παπούτσια του, όπως επιβεβαίωσε στη σημερινή συνέντευξη Τύπου. «Είναι μια δύσκολη απόφαση έπειτα από τόσα χρόνια όμως είναι απαραίτητη... Πρέπει να αλλάξω πορεία. Ήθελα να αποσυρθώ απολαμβάνοντας το μπάσκετ και όχι με πατερίτσες» ανέφερε χαρακτηριστικά.Ωστόσο εξίσου δυνατή ήταν και η στιγμή που αναφέρθηκε στον αδικοχαμένο φίλο του... «Θέλω να κάνω ειδική μνεία σε εκείνον. Θα ήθελα πολύ να βρίσκεται απόψε εδώ, όμως η ζωή είναι κάποιες φορές πολύ άδικη. Με δίδαξε πως να γίνω καλύτερος ηγέτης, καλύτερος ανταγωνιστής, μου έδειξε τι χρειάζεται για να κερδίσω», ήταν τα λόγια του για τον Black Mamba με τον οποίο ως συμπαίκτες στους Λος Άντζελες Λέικερς, κατέκτησαν δύο πρωταθλήματα (2009, 2010), ενώ ο ίδιος εξακολουθεί να διατηρεί στενή σχέση με τη Βανέσα Μπράιαντ και στην οικογένειά της.Οι ομάδες1998-01: Μπαρτσελόνα2001-08: Μέμφις Γκρίζλις2008-14: Λος Άντζελες Λέικερς2014-16: Σικάγο Μπουλς2016-19: Σαν Αντόνιο Σπερς2009: Μιλγουόκι Μπακς2021: ΜπαρτσελόναΤα μετάλλιαΟλυμπιακοί Αγώνες2008 – Πεκίνο: ασημένιο2012 – Λονδίνο: ασημένιο2016 – Ρίο ντε Τζανέιρο: χάλκινοΠαγκόσμιο Κύπελλο2006 – Ιαπωνία: χρυσόEuroBasket2009 – Πολωνία: χρυσό2011 – Λιθουανία: χρυσό2015 – Γαλλία: χρυσό2003 – Σουηδία: ασημένιο2007 – Ισπανία: ασημένιο2001 – Τουρκία: χάλκινο2017 – Τουρκία: χάλκινοΤο παλμαρέ2x Πρωτάθλημα ΝΒΑ (2009, 2010)6x AllStar Game (2006, 2009-11, 2015, 2016)NBA Rookie of the Year (2002)NBA All-Rookie First Team (2002)3x Πρωτάθλημα Ισπανίας (1999, 2001, 2021)1x Copa del Rey (2011)