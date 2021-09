Λάμψη αστεριών στην πρεμιέρα του 6ου Διεθνούς Τουρνουά Ρυθμικής Γυμναστικής Aphrodite Cup

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Πρωταθλήτριες κορυφαίου επιπέδου, μαζί με ανερχόμενες νεάνιδες και κορασίδες, έκαναν μοναδικό το ξεκίνημα της γιορτής της ρυθμικής γυμναστικής, στην οποία εκπροσωπούνται 15 χώρες και τέσσερις διαφορετικές ήπειροι.Η διοργάνωση διεξάγεται με αυστηρό υγειονομικό πρωτόκολλο και αποτελεί προπομπό των παγκοσμίων κυπέλλων που θα ακολουθήσουν στο ίδιο στάδιο τα τρία επόμενα χρόνια, αρχής γενομένης από τον ερχόμενο Μάρτιο, έπειτα από την ένταξη του θεσμού στην κορυφαία σειρά αγώνων της Διεθνούς Ομοσπονδίας(FIG).Το ξεκίνημα των αγώνων χαρακτηρίστηκε από την σπουδαία εμφάνιση της Ιταλίδας Αλεξάντρα Ατζουρτζουκουλέζε, η οποία μάγεψε σε στεφάνι και μπάλα. Η 20χρονη σταρ, που ήταν παρούσα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, προηγείται στο σύνθετο ατομικό με 50,300 β. έπειτα από την ολοκλήρωση των δύο πρώτων οργάνων, με δεύτερη την ανερχόμενη Βουλγάρα Τατιάνα Βολοζάνινα (48,050 β.).Βλέψεις μεταλλίου έχει και η πρωταθλήτρια Ελλάδας Μαρία Δερβίση με 47,950 βαθμούς (στεφάνι: 23,200 β., μπάλα: 24,750 β.), που βρίσκεται στην 3η θέση έχοντας αφήσει αρκετά πίσω την ταλαντούχα Ιταλίδα Σοφία Ραφαέλι, η οποία δεν βρέθηκε σε καλή μέρα και συγκέντρωσε 45,400 β. στο άθροισμα.Θετικό ξεκίνημα έκανε και η έτερη εκπρόσωπος της Εθνικής γυναικών, Εβίτα Γιαννοπούλου, που είναι 12η στην προσωρινή κατάταξη του σύνθετου ατομικού με 42,650 βαθμούς (στεφάνι: 20,500 β., μπάλα: 22,150 β.).Εξαιρετική παρουσία είχαν στο σύνθετο ατομικό νεανίδων οι Ελληνίδες αθλήτριες Παναγιώτα Λύτρα (3η μέχρι στιγμής με 41,550 β.), Σοφία Τσολαρίδου (6η με 38,450 β.), Λάουρα Γκικόκα (8η με 37,650 β.) και Βικτώρια Τσοπουρίδη (9η με 35,900 β.).Πριν ανέβουν στο ταπί οι εκπρόσωποι της κατηγορίας γυναικών, πραγματοποιήθηκε η Τελετή Έναρξης της διοργάνωσης, την οποία τίμησαν με την παρουσία τους, μεταξύ άλλων,, ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού Γιώργος Μαυρωτάς, οι Βουλευτές Διονύσης Χατζηδάκης και Δημήτρης Βαγενάς, ο Πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας Ισίδωρος Κούβελος, ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Γιάννης Φωστηρόπουλος, η Πρόεδρος του Σ.Ε.Φ. Χριστίνα Τσιλιγκίρη, ενώ χαιρετισμό απέστειλε ο Υφυπουργός Πολιτισμού & Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης.Η Πρόεδρος του διοργανωτή συλλόγου Γ.Ο.Π.Φ. «Η Αρμονία», Ελένη Μιχοπούλου, επισήμανε στον χαιρετισμό της: «Είμαστε περήφανοι που, έπειτα από το περσινό διάλειμμα λόγω της πανδημίας και παρά τις δύσκολες συνθήκες, μπορούμε να διοργανώνουμε φέτος το 6ο Aphrodite Cup. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς για την συμμετοχή αθλητριών από 15 χώρες και έχουμε προσπαθήσει σκληρά ώστε να παρουσιάσουμε ένα άρτιο γεγονός και να προσφέρουμε τις καλύτερες συνθήκες σε όλες τις αποστολές».Η Ειρήνη Αϊνδιλή, Α’ Αντιπρόεδρος της Ε.Γ.Ο. και Πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής Ρυθμικής, τόνισε: «Αποτελεί για εμάς ιδιαίτερα μεγάλη χαρά και τιμή η διοργάνωση, για μια ακόμη χρονιά, του Aphrodite Cup. Ελπίζουμε να δικαιώσουμε την εμπιστοσύνη των επικεφαλής της FIG και να ανταποκριθούμε πλήρως στις απαιτήσεις των αγώνων, δεδομένων και των ειδικών συνθηκών της πανδημίας».Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Γιάννης Φωστηρόπουλος υπογράμμισε: «Η Δημοτική μας Αρχή, από την πρώτη κιόλας διοργάνωση του θεσμού, πίστεψε και στήριξε ολόψυχα το εγχείρημα, το οποίο πλέον έχει κερδίσει το στοίχημα της διεθνούς αναγνώρισης, της μαζικότητας και της εξωστρέφειας. Στηρίζουμε με συνέπεια, την συνεχή προσπάθεια των διοργανωτών, των εθελοντών και των χορηγών για το υψηλό και άρτιο επίπεδο της διοργάνωσης».Ο κ. Φωστηρόπουλος παρέλαβε τιμητική πλακέτα από τις κυρίες Μιχοπούλου και Αϊνδιλή, σε ένδειξη αναγνώρισης της συνεισφοράς του για την καθιέρωση του Aphrodite Cup.Την επίσημη έναρξη των αγώνων κήρυξε, τονίζοντας τα εξής: «Βλέπουμε ότι η καρδιά του αθλητισμού αρχίζει να ξαναχτυπά και αυτό υποδηλώνει η παρουσία 170 αθλητριών από 15 χώρες σε αυτή την πολύ όμορφη διοργάνωση. Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλες τις αποστολές που επισκέφθηκαν τη χώρα μας και βέβαια και στους διοργανωτές».Ο Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος παρευρέθηκε στην Τελετή Έναρξης, δήλωσε: «Το Aphrodite Cup είναι ένα αθλητικό γεγονός, το οποίο καθιερώθηκε μέσα από την πράξη. Ξεκίνησε από πολύ μικρή κλίμακα, απέκτησε ένα διεθνές κύρος, έγινε ένας θεσμός και σήμερα όλοι απολαμβάνουμε τα παιδιά, τα οποία έρχονται από όλες τις χώρες του κόσμου για να μπορέσουν να διαγωνιστούν, να δείξουν το αθλητικό τους παράστημα, τις αθλητικές τους ικανότητες και νομίζω ότι πρέπει να είμαστε όλοι περήφανοι για αυτά. Εγώ έχω την ιδιαίτερη χαρά να έχω παρακολουθήσει όλα τα Aphrodite Cup επειδή η κόρη μου είναι διαγωνιζόμενη, οπότε μπορώ να διαβεβαιώσω ότι χάρη στη μεγάλη προσπάθεια που γίνεται από τον Γ.Ο.Π.Φ. “Η Αρμονία” και από την κυρία Μιχοπούλου, είναι μια σπουδαία διέξοδος για τα παιδιά και νομίζω ότι το παιδαγωγικό υπόδειγμα που δίνεται είναι εξαιρετικό».Παράλληλα, στον χαιρετισμό που απέστειλεανέφερε μεταξύ άλλων: «Η διεξαγωγή διεθνών αθλητικών διοργανώσεων ταυτίζεται με την κεντρική στόχευση του Υφυπουργείου Αθλητισμού προς την εξωστρέφεια. Η συγκεκριμένη αθλητική διοργάνωση προβάλλει με τον καλύτερο τρόπο τη χώρα μας, όπως και την περιοχή του Παλαιού Φαλήρου και δημιουργεί μεγάλες προοπτικές για την ανάπτυξη των μεγάλων δυνατοτήτων της ελληνικής ρυθμικής γυμναστικής και τη διάδοσή της στην κοινωνία και τη νέα γενιά».Το 6o Aphrodite Cup διοργανώνεται από τον Γ.Ο.Π.Φ. «Η Αρμονία» με συνδιοργανωτές την Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία και τον Δήμο Παλαιού Φαλήρου, έχοντας ως Θεσμικό Υποστηρικτή τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και τελώντας υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων.Η διοργάνωση υποστηρίζεται επίσης από την περιβαλλοντική οργάνωση «Ινστιτούτο Ομάδα για τον Κόσμο - Περιβαλλοντική Συμμαχία 2004+», προωθεί τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και έχει ενταχθεί στη Β’ βαθμίδα του συστήματος πιστοποίησης Green Sports League.Το αγωνιστικό πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου:09:30 - 11:55: Non FIG - Ατομικό Κορασίδων, 2ο σκέλος (μπάλα, κορύνες)12:05 - 14:15: Non FIG - Ατομικό Νεανίδων, 2ο σκέλος (κορύνες, κορδέλα)14:15 - 15:30: Απονομές Επάθλων αγώνα Non FIG15:30 - 18:00: Ατομικό Νεανίδων, 2ο σκέλος (κορύνες, κορδέλα)18:20 - 18:30: Ανσάμπλ Νεανίδων, 2ο πρόγραμμα (5 κορδέλες)18:30 - 18:40: Ανσάμπλ Γυναικών, 2ο πρόγραμμα (3 στεφάνια / 4 κορύνες)18:50 - 19:20: Απονομές Επάθλων Σύνθετου Ατομικού Νεανίδων19:20 - 21:25: Ατομικό Γυναικών, 2ο σκέλος (κορύνες, κορδέλα)14:30 - 14:35: Ανσάμπλ Νεανίδων: Τελικός στις 5 μπάλες14:35 - 14:40: Ανσάμπλ Γυναικών: Τελικός στις 5 μπάλες15:00 - 16:15: Ατομικό Νεανίδων: Τελικοί οργάνων (στεφάνι, μπάλα, κορύνες, κορδέλα)16:30 - 16:35: Ανσάμπλ Νεανίδων: Τελικός στις 5 κορδέλες16:35 - 16:40: Ανσάμπλ Γυναικών: Τελικός στα 3 στεφάνια / 4 κορύνες17:00 - 18:15: Ατομικό Γυναικών: Τελικοί οργάνων (στεφάνι, μπάλα, κορύνες, κορδέλα)18:30 - 19:30: Απονομές Επάθλων19:30 - 19:45: Τελετή Λήξης