Στέφανος Τσιτσιπάς: Στην 4η θέση στον πίνακα εσόδων του 2021 με 3,2 εκατ. δολάρια

Στη σύγχρονη προσαρμογή της κλασικής σουηδικής σειράς του Ίνγκμαρ Μπέργκμαν, Scenes from a Marriage, η κοινή ζωή της Τζεσικα Τσάστεϊν και του Όσκαρ Άιζακ αλλάζει με τον πιο ανατρεπτικό τρόπο. Αποκλειστικά από το Vodafone TV .





Μετά και από την ολοκλήρωση του 4ου Grand Slam, του, ο Στέφανος Τσιτσιπάς έπεσε από την 3η στην 4η θέση στη λίστα με τους παίκτες με το μεγαλύτερο prize money στο 2021.Ο Έλληνας τενίστας που είναι στο Νο3 κόσμου έφτασε μολις στον 3ο γύρο στο US Open και δεν μάζεψε τα χρήματα που θα τον κρατούσαν στο Νο3 της λίστας του prize money.Έχει εισπράξει από τις επιτυχίες του στα τουρνουά του 2021 το ποσό των 3,215,880 δολαρίων και είναι 4ος ενώ 3ος πέρασε ο ημιφιναλίστ του US Open Αλεξάντερ Ζβέρεφ με 3,488,719.Στην 1η θέση είναι φυσικά ομε 7,464,456. O Σέρβος έχει 3 κατακτήσεις και 1 τελικό Grand Slam στο 2021 και είναι λογικό να είναι πρώτος.Ακολουθεί ο νικητής του US Open Ντανίλ Μεντβέντεφ με 5,663,121.Ο Ράφα Ναδάλ είναι 11ος με 1,478,830 ενώ ο Ρότζερ Φέντερερ που αγωνίστηκε ελάχιστα το 2021 είναι στην 64η θέση με έσοδα 647,655.