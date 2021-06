Οι ομάδες του νέου BCL: ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Λαύριο στους ομίλους, προκριματικά για Περιστέρι

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Τη σύνθεση των ομάδων για τη νέα σεζόν ανακοίνωσε το Basketball Champions League αναφέροντας πως πρόκειται για την πιο ανταγωνιστική διοργάνωση από τότε που δημιουργήθηκε.Στη φάση των ομίλων θα βρεθούνκαι, ενώ προκριματικά θα δώσει το Περιστέρι, με τις κληρώσεις να γίνονται στις 7 Ιουλίου. Πιο σημαντική νέα προσθήκη στη διοργάνωση είναι αυτή της Μάλαγα.Τα προκριματικά θα αρχίσουν στις 13 Σεπτεμβρίου και η κανονική περίοδος θα αρχίσει στις 4 Οκτωβρίου.Στην κανονική περίοδο θα συμμετέχουν 32 ομάδες (οι 28 που ανακοινώθηκαν σήμερα και οι 4 που θα προκύψουν από τους προκριματικούς), χωρισμένες σε 8 ομίλους των 4 ομάδων.Η κανονική περίοδος θα ολοκληρωθεί μετά από 6 αγωνιστικές και οι ομάδες που θα καταλάβουν την 1η θέση σε κάθε όμιλο, προκρίνονται απευθείας στους 16 της διοργάνωσης.Οι ομάδες που θα καταλάβουν την 2η και 3η θέση, θα παίξουν μεταξύ τους (Α2 vs B3, B2 vs A3, C2 vs D3, D2 vs C3, E2 vs F3, F2 vs E3, G2 vs H3, H2 vs G3), σε 8 ζευγάρια, όπου η πρόκριση θα κριθεί στις 2 νίκες. Πλεονέκτημα έδρας (σε ενδεχόμενο τρίτου αγώνα) για τις ομάδες που ήταν στη 2η θέση και με τις ομάδες που θα προκριθούν να δημιουργούν 4 γκρουπ των 4, μαζί με όσες είχαν κατακτήσει την 1η θέση στους ομίλους της κανονικής περιόδου.Μετά την διεξαγωγή των 6 αγώνων της φάσης των 16, οι δύο πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο, θα προκριθούν στους 8 της διοργάνωσης και εκεί, ξανά με τη διαδικασία αγώνων «best of three», οι ομάδες που θα κάνουν δύο νίκες θα προκριθούν στο Final Four.Για πρώτη φορά, η τελική φάση της διοργάνωσης, από όπου θα προκύψει και ο νέος πρωταθλητής του BCL, αναμένεται να διεξαχθεί σε ουδέτερο γήπεδο.Στους ομίλους θα αγωνιστούν απευθείας οι: ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Λαύριο (Ελλάδα), Σλαμ Σταλ (Πολωνία), Μανρέσα, Μπούργος, Τενερίφη, Μάλαγα (Ισπανία), Μπεσίκτας, Νταρουσάφακα, Γαλατάσαραϊ, Καρσίγιακα (Τουρκία), Σάσαρι, Μπρίντιζι (Ιταλία), Νίμπουρκ (Τσεχία), Όλντενμπουργκ, Λούντβιγκσμπουργκ (Γερμανία), Φάλκο (Ουγγαρία), Οστάνδη (Βέλγιο), Χάποελ Ιερουσαλήμ, Χάποελ Χολόν (Ισραήλ), Ιγκοκέα (Βοσνία), Ντιζόν, Στρασμπούρ (Γαλλία), Νίζνι (Ρωσία), Ρίτας Βίλνιους (Λιθουανία), Ρίγα (Λετονία).Στα προκριματικά θα λάβουν μέρος: Μπάκεν Μπέαρς (Δανία), Μονς (Βέλγιο), Μπάμπεργκ (Γερμανία), Τρεβίζο (Ιταλία), Φρίμπουργκ, Κάπφενμπεργκ Μπουλς (Αυστρία), Χάποελ Εϊλάτ (Ισραήλ), Γιουβέντους (Λιθουανία), Κάλεβ/Κράμο (Εσθονία), Λε Μαν (Γαλλία), Λουκόιλ (Βουλγαρία), Λόντον Λάιονς (Μ. Βρετανία), Μόρναρ (Μαυροβούνιο), Όπαβα (Τσεχία), Πάρμα Περμ (Ρωσία), Περιστέρι (Ελλάδα), ΑΕΚ Λάρνακας (Κύπρος), Προμετέι (Ουκρανία), Σάλον Βίλπας (Φινλανδία), Σπλιτ (Κροατία), Σπόρτινγκ Λισαβόνας (Πορτογαλία), Τσμόκι Μινσκ (Λευκορωσία), Κλουζ (Ρουμανία), Λέιντεν (Ολλανδία).«Η σύνθεση της διοργάνωσης για τη σεζόν 2021-22 είναι μία ισχυρή απόδειξη ότι το BCL διαρκώς μεγαλώνει. Παραμένει πιστό στην αποστολή του να προσφέρει μία ανταγωνιστική ευρωπαϊκή διοργάνωση, που αναδεικνύει το μπάσκετ σε όλο το μήκος της Ευρώπης και που είναι ανοιχτή σε όλα τα κλαμπ τα οποία θα αποκτήσουν το δικαίωμα συμμετοχής με βάση το αγωνιστικό κριτήριο μέσα από τα Εθνικά πρωταθλήματα», δήλωσε ο Πατρίκ Κομνηνός, CEO του Basketball Champions League.