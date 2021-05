Συνέντευξη-κόλαφος από τον Σουάρες: «Με χρησιμοποίησε ο Μπερτομέου, δεν έχει προσωπικότητα ο Κούμαν» (βίντεο)

🔴⚪️@LuisSuarez9, en @partidazocope



😕 "Sufrí cuando el Barça me mandaba a entrenar aparte"



🤔 "Koeman después de decir que no contaba conmigo luego me dijo 'si mañana no se soluciona, voy a contar contigo'. Vi que no tenía personalidad"#PartidazoCOPEhttps://t.co/95lYIHKTzV