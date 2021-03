Αυγενάκης: «Πολεμάμε κάθε μορφή κακοποίησης στον αθλητισμό»

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Για τις πρωτοβουλίες καταπολέμησης φαινομένων σεξουαλικής παρενόχλησης και εξουσιαστικής βίας στον χώρο του αθλητισμού, μίλησε στη Βουλή ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού,Ο Υφυπουργός Αθλητισμού, απαντώντας σε Επίκαιρη Ερώτηση της βουλευτή της ΝΔ, Νόνης Δούνια, αναφέρθηκε στην εξελισσόμενη άσκηση ελέγχων από τις αρμόδιες αρχές σε αρκετές ομοσπονδίες (ιστιοπλοΐας, πινγκ πονγκ, κωπηλασίας μπάντμιντον, μπάσκετ, στίβου, υγρού στίβου, γυμναστικής) και στη διερεύνηση από την Εισαγγελία φακέλων καταγγελιών για υποθέσεις στις ομοσπονδίες ιστιοπλοΐας, πάλης, κωπηλασίας, τζούντο, μπάσκετ, πινγκ πονγκ και την αθλητική ομοσπονδία ΑμεΑ.«Η βούληση είναι σαφής. Καμία ανοχή σε τέτοια φαινόμενα! Πολεμάμε κάθε μορφή κακοποίησης στον αθλητισμό, στο σχολείο, στο γήπεδο, στην αλάνα! Και λέμε: «Σπάσε τη Σιωπή – Μίλησε, μην ανέχεσαι. Δουλεύουμε όλοι μαζί για ένα νέο, φωτεινό, σύγχρονο, δίκαιο, διαφανές και δημοκρατικό αθλητικό οικοδόμημα» τόνισε ο Υφυπουργός Αθλητισμού και επισήμανε πως «ο αθλητισμός επηρεάζει θετικά συνολικά την κοινωνία. Αυτή την περίοδο, είδαμε, για μια ακόμη φορά, τη δύναμη της επιρροής του, μας εμπνέει με τις αξίες του για να δημιουργήσουμε μια πιο ανθρώπινη κοινωνία και είμαστε αποφασισμένοι να το πετύχουμε».Ο κ. Αυγενάκης, επιπλέον, παρέθεσε αναλυτικά την σημαντική πρόοδο υλοποίησης του πλέγματος των 13 μέτρων, που ανακοινώθηκαν από το Υφυπουργείο Αθλητισμού πριν από μόλις ένα μήνα:* Κέντρο Υποστήριξης Αθλητισμού (Help Desk)* Αθλητικός Συνήγορος* Παρατηρητήριο Υποστήριξης* Κώδικες Ακεραιότητας* Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών* Αθλητική Ψυχολογία* Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Αθλητικών Στελεχών* Μητρώο Αθλητικών Σωματείων* Μητρώο Προπονητών* Κλιμάκιο Ελέγχου Αθλητικών Φορέων* ΧΙΛΩΝ-Μετράμε, Αξιολογούμε, Βελτιώνουμε* Ψηφιακή Βίβλος 2020-2025* Καμπάνια «ο αθλητισμός στο προσκήνιο»Ολόκληρη η ομιλία του Υφυπουργού Αθλητισμού:«Το τελευταίο διάστημα, με αφορμή τις καταγγελίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, έχει ανοίξει δημόσιος διάλογος για φαινόμενα κατάχρησης εξουσίας, την εξουσιαστική βία,και την κακοποίηση σε αθλητές, καλλιτέχνες και σε άλλους κοινωνικούς χώρους.Στις 14 Ιανουαρίου διοργανώσαμε στο Υφυπουργείο Αθλητισμού μια εκδήλωση με τίτλο: «Σπάσε τη Σιωπή», στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας στο Συμβούλιο της Ευρώπης!Οι καταγγελίες που ακούστηκαν σε αυτή την εκδήλωση αποτέλεσαν το εφαλτήριο ενός ντόμινο εξελίξεων και είχαμε την προτροπή, προς κάθε άνθρωπο που έχει πέσει θύμα κατάχρησης εξουσίας και κάθε άλλης μορφής βίας (σεξουαλική, σωματική, λεκτική, ψυχολογική), να σπάσει τη σιωπή του.Το ελληνικό κίνημαείχε ξεκινήσει, και ακολούθησε μια αλυσίδα αποκαλύψεων και καταγγελιών περιστατικών κακοποίησης από γυναίκες και άνδρες.Δυστυχώς, η χώρα μας, μέχρι τώρα, δεν είχε επιδείξει σημαντική πρόοδο στην καταγραφή, κατανόηση και αντιμετώπιση φαινομένων παρενόχλησης και κακοποίησης.Εμείς, από την πρώτη στιγμή ανάληψης των καθηκόντων μας, δώσαμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην αντιμετώπιση της κακοποίησης και της παρενόχλησης.Καταρχάς δώσαμε φωνή στους αθλητές και τις αθλήτριες μας. Δημιουργήσαμε κλίμα εμπιστοσύνης και δώσαμε σε όλους τη δύναμη, ώστε να σπάσουν τη σιωπή.Ο αθλητισμός επηρεάζει θετικά συνολικά την κοινωνία. Αυτή την περίοδο, είδαμε, για μια ακόμη φορά, τη δύναμη της επιρροής του. Και για μια ακόμη φορά μας εμπνέει με τις αξίες του για να δημιουργήσουμε μια πιο ανθρώπινη κοινωνία. Και είμαστε αποφασισμένοι να το πετύχουμε!Ας αναφέρουμε, συνοπτικά τι έχουμε ήδη κάνει μέχρι σήμερα σε θεσμικό επίπεδο:1. Στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας (2ο εξάμηνο του 2020), επεξεργαστήκαμε με τους ομολόγους μου ένα κοινό πλαίσιο αρχών και θέσεων, το οποίο αποτελεί έναν κοινό οδηγό πολιτικών αποδεκτό στις χώρες του Συμβουλίου (47 χώρες).Υπό την Προεδρία μου εγκρίναμε ομόφωνα δύο Ψηφίσματαi. Την Αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Χάρτας Αθλητισμού.ii. Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στον Αθλητισμό.2. Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος «Start To Talk» (Σπάσε τη Σιωπή) λαμβάνουμε εξειδικευμένα μέτρα για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης στα παιδιά μεα) Δράσεις Ευαισθητοποίησης (ημερίδες, τηλεοπτικά σποτάκια).β) Δράσεις Διάδοσης.3. Έχουμε ήδη υλοποιήσει ένα σημαντικό μέρος της αθλητικής μεταρρύθμισης και συνεχίζουμε. Μάλιστα, τις επόμενες μέρες καταθέτουμε στη Βουλή το νέο σχέδιο νόμου, για το οποίο έχει ολοκληρωθεί η Διαβούλευση.4. Έχουμε υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας με το «Χαμόγελο του Παιδιού»5. Έχουμε υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας με το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού.6. Έχουμε υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας με τον Ερυθρό Σταυρό.7. Στηρίζουμε το πρόγραμμα HALT σε θέματα παρενόχλησης και κακοποίησης.8. Αναπτύξαμε το πρόγραμμα «Ζήσε Αθλητικά», με τη συμμετοχή των Ολυμπιονικών μας, των Πρωταθλητών μας και των φορέων της αθλητικής οικογένειας, για την προώθηση του Αθλητικού Ιδεώδους και του Αθλητικού Ήθους.Από την πρώτη στιγμή θέσαμε ως προτεραιότητα τη στήριξη της βάσης της αθλητικής πυραμίδας, τα νόμιμα ερασιτεχνικά σωματεία και τους αθλητές συνολικά.Τον Φεβρουάριο κάναμε έναν ευρύτατο ανοιχτό διάλογο, μέσω της πρωτοβουλίας μας «Συμπαίκτες στη Μεταρρύθμιση», όπου συζητήσαμε δημόσια για τα ζητήματα αυτά με τους αθλητές και τους εκπροσώπους των ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων.Η συμμετοχή ήταν εκπληκτική:-περισσότεροι από 5000 εκπρόσωποι των αθλητικών σωματείων,-περισσότεροι από 800 κορυφαίοι αθλητές, Ολυμπιονίκες, Παραολυμπιονίκες, Παγκόσμιοι Πρωταθλητές,-περισσότερα από 1.900 υπομνήματα με πολλές και ενδιαφέρουσες προτάσεις,-έγιναν εκατοντάδες παρεμβάσεις.Παράλληλα, προχωρήσαμε:α) στη διερεύνηση καταγγελιών για ζητήματα κατάχρησης εξουσίας και κακοδιαχείρισης καιβ) στην άσκηση ελέγχων.Ενδεικτικά, μετά τις καταγγελίες για την Ομοσπονδία Ιστιοπλοϊας-αναστείλαμε κάθε είδους χρηματοδότηση προς την Ομοσπονδία,-ζητήσαμε διαχειριστικό έλεγχο από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας-και έλεγχο «Πόθεν Έσχες» από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.Με την προτροπή «Σπάστε τη Σιωπή» προέκυψαν ανάλογες καταγγελίες, οι οποίες αμέσως προωθήθηκαν στην Εισαγγελία, για τις ομοσπονδίες:-Κωπηλασίας,-Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης (Πινγκ Πονγκ),-Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία ΑμεΑ-Αντιπτέρισης (Μπάντμιντον)-Καλαθοσφαίριση (Μπάσκετ).Ζητήθηκε αμέσως έλεγχος από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας και για τις Ομοσπονδίες-Κωπηλασίας-Πινγκ Πονγκ, και-Μπάντμιντον,ενώ σε προγενέστερο χρόνο είχε ζητηθεί για τις Ομοσπονδίες-Μπάσκετ (ΕΟΚ)-Γυμναστικής (ΕΓΟ)-Στίβου (ΣΕΓΑΣ)-Υγρού Στίβου (ΚΟΕ)-Χάντμπολ (ΟΧΕ)Επίσης, πριν από τις καταγγελίες που προανέφερα, είχαμε ήδη προχωρήσει με τις δικαστικές αρχές σε διορισμό προσωρινών διοικήσεων στις Ομοσπονδίες Πάλης και Καράτε για παραβατικά φαινόμενα.Για την Ομοσπονδία Πάλης βρίσκεται σε εξέλιξη και εισαγγελική έρευνα για καταγγελίες σεξουαλικού περιεχομένου.Επίσης, συνεχίζονται να έρχονται καταγγελίες, όπως αυτή που δημοσιεύθηκε χθες για την ομοσπονδία τζούντο.Αυτά τα έχουμε ήδη κάνει!Πέραν των όσων ήδη έχουμε κάνει και σας ανέφερα πριν, προχωρήσαμε και σε ένα πλέγμα 13 πρωτοβουλιών:1. Καμπάνια «ο αθλητισμός στο προσκήνιο».Μόλις ένα μήνα από την ανακοίνωση των μέτρων αυτών, ήδη υλοποιούμε:* Κέντρο Υποστήριξης Αθλητισμού (Help Desk):Υπηρεσία, που θα υποδέχεται αιτήματα και ερωτήματα αθλητών, αθλητικών φορέων και γενικότερα του κοινού, και, εν συνεχεία, θα απαντά για την επίλυση διαδικαστικών, λειτουργικών, θεσμικών, νομικών, υπηρεσιακών και λοιπών ζητημάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων μας.Σε 15-20 μέρες από τώρα θα είναι έτοιμη η διοικητική δομή για την λειτουργία του Κέντρου, ενώ ήδη εξετάζουμε τις τεχνικές λεπτομέρειες.* Παρατηρητήριο Υποστήριξης:Βρίσκεται ήδη σε επεξεργασία Υπουργική Απόφαση, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για την ενίσχυση των ήδη υφιστάμενων δομών με σκοπό την υποστήριξη και των αθλητών που υφίστανται οποιουδήποτε είδους κακοποίηση.Συστήνουμε Παρατηρητήριο για την καταπολέμηση φαινομένων εξουσιαστικής βίας στον αθλητισμό και ανάδειξη των αθλητικών αξιών, σε συνεργασία με τους Ολυμπιονίκες και λοιπούς φορείς.Το Παρατηρητήριο θα υποβάλλει προτάσεις και θα αναπτύσσει δράσεις πρόληψης, προστασίας και καταπολέμησης φαινόμενων εξουσιαστικής βίας και διακρίσεων στον χώρο του αθλητισμού.Παράλληλα, αξιοποιούμε και για τους αθλητές το Δίκτυο δομών στη Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων για την αντιμετώπιση της βίας και την ψυχολογική, κοινωνική και νομική στήριξη όσων έχουν υποστεί περιστατικά βίας.* Κώδικες Ακεραιότητας:α) Κώδικας Δεοντολογίας: Δημιουργία, όπου δεν υπάρχει, και πιστή τήρηση από τις αθλητικές Ομοσπονδίες και Ενώσεις των δεοντολογικών αρχών και διεθνών προτύπων για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των αθλητών και των λοιπών φορέων του αθλητισμού.Εναρμονισμένος με τον Κώδικα Δεοντολογίας της ΔΟΕ με βάση τις αξίες και τις αρχές που κατοχυρώνονται στον Ολυμπιακό Χάρτη και τον Κώδικα της αντίστοιχης Διεθνούς Ομοσπονδίας.β) Πειθαρχικός Κώδικας: Επικαιροποίηση του Πειθαρχικού Κώδικα και τήρηση στην κατεύθυνση των αρχών της ΔΟΕ και της Διεθνούς Ομοσπονδίας κάθε αθλήματος, με στόχο να τεθούν σαφή όρια στο ρόλο και τις αρμοδιότητες όλων των εμπλεκομένων φορέων στον αθλητισμό.Το επόμενο διάστημα, αφού ολοκληρωθούν οι αρχαιρεσίες για τις νέες Διοικήσεις των Ομοσπονδιών, θα κάνουμε κατά προτεραιότητα συναντήσεις με κάθε νέα Διοίκηση, όπου θα συζητηθεί και το θέμα των Κωδίκων.Άλλωστε, έχουμε καταστήσει υποχρεωτική τη δημιουργία και επικαιροποίηση των Κωδίκων έως το τέλος Αυγούστου 2021 και τη λειτουργία μηχανισμών ελέγχου για την απρόσκοπτη εφαρμογή τους.* Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών:Ενεργοποιούμε έναν σημαντικό πυλώνα, που για χρόνια ήταν ανενεργός. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης δημιουργούμε διαδικτυακή πλατφόρμα και ηλεκτρονική εφαρμογή για κινητά, που θα περιλαμβάνει:-Καταγραφή και ανάρτηση δεδομένων εργοφυσιολογίας, εμβιομηχανικής και αθλητιατρικής.-Ψηφιακό Ημερολόγιο Προπόνησης, Διατροφής και Ψυχολογίας του Αθλητή.-Ψηφιοποίηση της «Κάρτας Υγείας Αθλητή».-Ψηφιακό Παρατηρητήριο Φυσικής Δραστηριότητας.-Πρωτόκολλα άσκησης για αθλούμενους ΑΜεΑ και αθλούμενους με χρόνιες παθήσεις.-Σύνδεση Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας με αθλητές.-Πληροφορίες για ψυχοδιεγερτικές ουσίες (ντόπινγκ), σε συνεργασία με τον ΕΟΚΑΝ.-Χαρτογράφηση Ιατρικών & Αθλητιατρικών κέντρων.Απώτερος σκοπός το ΕΚΑΕ να αποτελέσει έναν σημαντικό πυλώνα στον τομέα της αθλητικής έρευνας και ιατρικής της άσκησης, υπό το πρίσμα της ενίσχυσης του υγιούς αθλητισμού.* Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Αθλητικών Στελεχών:Σε συνεργασία με το «Ζήσε Αθλητικά», Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και την Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή, δημιουργούμε το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Αθλητικών Στελεχών.Δημιουργούμε έναν διαρκή επιμορφωτικό θεσμό για τα στελέχη του αθλητισμού, ώστε όσοι ασχολούνται διοικητικά με τον αθλητισμό να έχουν κατάλληλη κατάρτιση, γνώσεις στρατηγικού σχεδιασμού και αθλητικού μάνατζμεντ, οικονομικής διαχείρισης, τεχνικών προσέλκυσης εσόδων και χορηγιών, κλπ.Ήδη, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου διοργανώσαμε τον α’ κύκλο διαδικτυακών επιμορφωτικών σεμιναρίων (στις 16, 18 και 23 Μαρτίου) και οι συμμετοχές ξεπέρασαν τις 2.000. Ξεπέρασαν κάθε προσδοκία!Διαπιστώνουμε ότι υπάρχει δίψα για μάθηση!* Μητρώο Αθλητικών Σωματείων:Η πρώτη λειτουργία του Μητρώου ήταν επιτυχής. Μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα, θα δημοσιευθεί η νέα Υπουργική Απόφαση για τη λειτουργία του Μητρώου του 2021.Στο μητρώο θα μπορούν να επικαιροποιούν τα στοιχεία τους τα ήδη εγγεγραμμένα Σωματεία και να εγγραφούν και νέα.Επίσης, θα δίνεται η δυνατότητα στα Σωματεία σε τέσσερις φάσεις κατά τη διάρκεια του 2021 να κάνουν νέα ενημέρωση των στοιχείων τους (διόρθωση λαθών, νέα στοιχεία, κλπ).* Μητρώο Προπονητών:Έχει ήδη θεσπιστεί στον ν. 4726/2020. Το προηγούμενο διάστημα έγινε εκτενής διάλογος με τους εμπλεκόμενους φορείς.Μάλιστα, χθες είχαμε την τελική συνάντηση με εκπροσώπους ενώσεων και συνδέσμων προπονητών για το θεσμικό πλαίσιο για τους προπονητές, το οποίο θα αποτυπωθεί στο επόμενο νομοσχέδιο μας.Το Μητρώο θα είναι προσβάσιμο σε κάθε ενδιαφερόμενο, για να γνωρίζουμε που εμπιστευόμαστε την αθλητική εκπαίδευση των παιδιών μας.* Κλιμάκιο Ελέγχου Αθλητικών Φορέων:Συστήνουμε ελεγκτικό μηχανισμό για τη διενέργεια ελέγχων ορθότητας των καταχωρημένων στοιχείων των αθλητικών σωματείων στο Μητρώο, αναφορικά με τη δραστηριότητα και τη σωστή λειτουργία τους στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης. Η σχετική διάταξη είναι στο σχέδιο νόμου που έρχεται στην Ολομέλεια τις επόμενες εβδομάδες.* ΧΙΛΩΝ-Μετράμε, Αξιολογούμε, Βελτιώνουμε:Πέρυσι, για πρώτη φορά εφαρμόσαμε το σύστημα αξιολόγησης «ΧΙΛΩΝ», ένα σύστημα που εξασφαλίζει αξιοκρατία και διαφάνεια στις επιχορηγήσεις των Ομοσπονδιών, βασισμένο στην αποτύπωση μετρήσιμων δεδομένων για τις δραστηριότητές τους.Φέτος, το τροποποιούμε και αυξάνουμε το συντελεστή βαρύτητας σε θέματα καλής διακυβέρνησης (ισότητα φύλων, υπεύθυνος αθλητικής ακεραιότητας, εκπροσώπηση των φύλων και στο Διοικητικό Συμβούλιο και στις Επιτροπές).Την επόμενη εβδομάδα ανακοινώνουμε το επικαιροποιημένο πλαίσιο.* Ψηφιακή Βίβλος 2020-2025:Σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την Κοινωνία της Πληροφορίας προχωράμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό του αθλητισμού:-Μητρώο Αθλητικών Φορέων (Ομοσπονδίες, Ενώσεις).-Μητρώο Διακριθέντων Αθλητών.-Μητρώο Αθλητικών Υποδομών της χώρας.-Μητρώο Λεσχών Φιλάθλων.-Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας (Σύμβαση Macolin).Η ψηφιακή Βίβλος είναι το μόνο μέτρο που δεν θα ολοκληρωθεί εντός το 2021, αλλά θα υλοποιηθεί σταδιακά και στα επόμενα έτη.* Καμπάνια:Καμπάνια μέσω των social media για την προώθηση μηνυμάτων πρόληψης της βίας και αντιμετώπισης της διαφθοράς και της κακοποίησης στον αθλητισμό με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση στα ζητήματα αυτά.Ήδη, έχει βγει στον αέρα χορηγούμενη καμπάνια «Ο Αθλητισμός στο Προσκήνιο» με μηνύματα από πρωταγωνιστές αθλητές μας, προκειμένου να ευαισθητοποιήσουν, να ενημερώσουν και να κινητοποιήσουν για την πρόληψη κάθε μορφής συμπεριφοράς που είναι αντίθετη με το αθλητικό πνεύμα.Μέσα σε πολύ σύντομο διάστημα, τα βίντεο της καμπάνιας έφθασαν σε 405.982 χρήστες και προβλήθηκαν 219.401 φορές. Τα ποστ έχουν αποσπάσει 6.554 likesΤο επόμενο διάστημα ακολουθούν δύο νέες καμπάνιες, χορηγούμενες και αυτές:α) για την πρόληψη και αντιμετώπιση του ντόπινγκ, σε συνεργασία με τον Ε.Ο.ΚΑ.Ν. (Εθνικός Οργανισμός Καταπολέμησης του Ντόπινγκ),β) για την αντιμετώπιση των χειραγωγημένων αγώνων, σε συνεργασία με τη λειτουργία της Ε.Π.ΑΘΛ.Α. (Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας).Η βούληση είναι σαφής. Καμία ανοχή σε τέτοια φαινόμενα!Πολεμάμε κάθε μορφή κακοποίησης στον αθλητισμό, στο σχολείο, στο γήπεδο, στην αλάνα! Και λέμε: «Σπάσε τη Σιωπή – Μίλησε, μην ανέχεσαι».Δουλεύουμε όλοι μαζί για ένα νέο, φωτεινό, σύγχρονο, δίκαιο, διαφανές και δημοκρατικό αθλητικό οικοδόμημα. Ο αθλητισμός στο προσκήνιο!».