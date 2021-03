Στον τελικό του Mexican Open o Τσιτσιπάς - Βίντεο

Focus + 🔥 = FINAL @steftsitsipas conquers young gun Lorenzo Musetti to reach the final on his Acapulco debut, 6-1 6-3. #AMT2021 pic.twitter.com/tM0WPFvBvR — Tennis TV (@TennisTV) March 20, 2021

Στον 13ο τελικό της καριέρας του προκρίθηκε οΟ κορυφαίος Έλληνας τενίστας που είναι στο Νο5 κόσμου και στο Νο1 του ταμπλό επικράτησε σε 1.19' με 6-1,6-3 του Ιταλού (Νο120) Λορέντζο Μουσέτι στον ημιτελικό στο Ακαπούλκο και θα παίξει την Κυριακή (05:00, Cosmote Sport 7) με τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ στον τελικό του Mexican Open.Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα κυνηγήσει τον 6ο τίτλο καριέρας στον 13ο τελικό και κόντρα στον Αλεξάντερ Ζβέρεφ είναι 5-1 στις νίκες.Σε τουρνουά ATP 500 όπως αυτό στο Ακαπούλκο ο Τσιτσιπάς έχει 0/5 τελικούς και θέλει να "σπάσει" την κατάρα στην 1η του συμμετοχή στο Mexican Open.Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Λορέντζο Μουσέτι έφτασε στον 2ο ημιτελικό στην καριέρα του (12 παιχνίδια) και αυτή την εβδομάδα έδωσε 7 παιχνίδια αφού ξεκίνησε από τα προκριματικά.Στον αγώνα με τον Στέφανο Τσιτσιπά "έβγαλε" πρόβλημα στους κοιλιακούς αλλά συνέχισε έως το τέλος.Στο 1ο σετ και στο 2ο γκέιμ ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα έχει μπρέικ πόιντ αλλά θα το σβήσει ο Λορέντζο Μουσέτι για να ισοφαρίσει σε 1-1. Ο Έλληνας θα φτάσει στο 2-1 και με μπρέικ στο 3-1.Κρατάει το σερβίς του για το 4-1 και με νέο μπρέικ θα κάνει το 5-1! Με το σερβίς του θα κλείσει στο 6-1.Στο 2ο σετ, ο Μουσέτι παρότι πήρε ιατρικό τάιμ άουτ λόγω ενοχλήσεων στους κοιλιακούς, ξεκίνησε καλά και έφτασε στο 2-1 με το σερβίς του. Με love service game θα προηγηθεί με 3-2 και ο Έλληνας θα ισοφαρίσει σε 3-3.Με μπρέικ ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αποκτήσει προβάδισμα με 4-3 και με το σερβίς του θα πάει στο 5-3.Θα σβήσει 3 ματς πόιντ ο Ιταλός αλλά στο 4ο ο Τσιτσιπάς θα τελειώσει το παιχνίδι (6-3).Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είχε 23 winners και 11 αβίαστα και ο Λορέντζο Μουσέτι του είχε 19-13. Ο νικητής είχε 4/8 μπρέικ πόιντ (έναντι 0/0).