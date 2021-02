Στέφανος Τσιτσιπάς: Παγκόσμια υπόκλιση στον «Έλληνα Θεό του τένις»

Mené deux sets à zéro, Stefanos Tsitsipas élimine Rafael Nadal et file en demi-finale de l'Open d'Australie : https://t.co/NiiKKeSdln #AusOpen pic.twitter.com/8gXN54IXRD — L'ÉQUIPE (@lequipe) February 17, 2021

Nadal se despide de Australia víctima de la gran remontada de Tsitsipas https://t.co/pUCiLDMdQx — Ultima Hora Mallorca (@UHmallorca) February 17, 2021

📸 Así fue la batalla sin tregua entre Nadal y Tsitsipas ➡️ https://t.co/xnqlQelEty pic.twitter.com/XoeIfuhFDO — MARCA Polideportivo (@MarcaTMF) February 17, 2021

He's done it. Stefanos Tsitsipas is into the #AusOpen semi-finals after 5️⃣ sets and 4️⃣ hours on court.



What just happened?! 🤯



Nadal 6-3 6-2 6-7 (4-7) 4-6 5-7 Tsitsipas#bbctennis — BBC Sport (@BBCSport) February 17, 2021

Stefanos Tsitsipas rallied after losing the first two sets to deny Rafael Nadal of his bid for a record 21st Grand Slam title. https://t.co/4wN3fw2Vf9 — USA TODAY Sports (@usatodaysports) February 17, 2021

𝐖𝐇𝐀𝐓. 𝐀. 𝐂𝐎𝐌𝐄𝐁𝐀𝐂𝐊.



Stefanos Tsitsipas battles back to beat Rafa Nadal and book his place in the #AusOpen semi-final 💪 — Eurosport UK (@Eurosport_UK) February 17, 2021





Μετά από έναντεσσάρων ωρών και πέντε λεπτών, ο Στέφανος Τσιτσιπάς πέτυχε πιθανότατα την μεγαλύτερη μέχρι στιγμής πρόκριση της καριέρας του, αφού επικράτησε τουμε 3-2 σετ και προκρίθηκε στα ημιτελικά τουΜέχρι σήμερα ο 22χρονος Έλληνας πρωταθλητής(Νο6 της παγκόσμιας κατάταξης) μετρούσε μόλις μία νίκη εις βάρος του Ράφα Ναδάλ... Ο αριστερόχειρας Ισπανός είχε κερδίσει τις έξι υπόλοιπες αναμετρήσεις τους κι ανάμεσα τους και αυτήν του 2019 όταν και πάλι οι δρόμοι τους είχαν διασταυρωθεί στα προημιτελικά του τουρνουά της Μελβούρνης. Τότε ο Ναδάλ είχε επικρατήσει με 3-0, αλλά σήμερα ο Στέφανος πήρε τη ρεβάνςΓια να γίνει αντιληπτό το μέγεθος της επιτυχίας του Τσιτσιπά να σημειώσουμε ότι είναι μόλις ο τρίτος τενίστας που καταφέρνει να κερδίσει τον Ναδάλ ενώ βρέθηκε να χάνει με 2-0 σετ και μόλις ο δεύτερος που το καταφέρνει σε τουρνουάΑντίπαλος του στον ημιτελικό της Παρασκευής είναι ο Ρώσος Ντανίλ Μεντβέντεφ, ο οποίος φέτος είναι σε εξαιρετική κατάσταση, ενώ στον πρώτο ημιτελικό ο Νόβακ Τζόκοβιτς θα αντιμετωπίσει τον Ασλάν Καράτσεφ.Όπως ήταν φυσικό, ο τρόπος με τον οποίο ο Έλληνας πρωταθλητής κατάφερε να ανατρέψει το εις βάρος του σκορ από το 0-2 και με αντεπίθεση διαρκείας, να κατακτήσει το εισιτήριο ημιτελικά του Australian Open, απέναντι στον Ράφα Ναδάλ, έγινε πρώτο θέμα στα κορυφαία ΜΜΕ του πλανήτη. Συγκεκριμένα, η ATP χαρακτηρίζει ως θαύμα αυτό που έγινε στη Μελβούρνη, ενώ η AS να κάνει λόγο για ιστορικό θρίαμβο.Επιπλέον, η Equipe, η Gazzetta dello Sport, η AS, η Marca και η Mundo Deportivo μιλούν με εγκιωμιαστικά λόγια για τη θριαμβευτική πρόκριση του Στέφανου Τσιτσιπά.Διαβάστε πώς υποδέχθηκαν ανά τον πλανήτη τη μεγάλη ανατροπή και τη νίκη-πρόκριση:«Ένα θαύμα στη Μελβούρνη»«Μνημειώδης ο Τσιτσιπάς»«Αποχαιρετά την Αυστραλία ο Ναδάλ όντας θύμα της μεγάλης επιστροφής του Τσιτσιπά».«Ιστορικός θρίαμβος του Τσιτσιπά», γράφει η, με τηννα συμπληρώνει: «Δεν γινόταν. Ο Ναδάλ έπεσε, ενώ ήταν δύο σετ μπροστά».Από την μεριά της η καταλανικήαναφέρει: «Ο Ναδάλ έπεσε, ύστερα από μία επική ανατροπή του Τσιτσιπά».Έκπληκτο τομε την σαρωτική εμφάνιση του Στέφανου:Kαι το... υποκλίθηκε στον Έλληνα πρωταθλητή:Εντυπωσιακή ανατροπή του Τσιτσιπάς, απέκλεισε τον Ναδάλ στο 5ο σετ«Τι επιστροφή»Αν και κατέκτησε τα δύο πρώτα σετ οαπό τον Στέφανο Τσιτσιπά και έμεινε εκτόςΜετά το τέλος του αγώνα ο Ισπανός πρωταθλητής υποκλίθηκε στο ταλέντο του αντιπάλου τον οποίο χαρακτήρισε μεταξύ άλλων κορυφαίο τενίστα.«Έφταιξαν κάποιες λεπτομέρειες. Έχασα μερικές ευκαιρίες στο τάι μπρέικ, που δεν έπρεπε να τις χάσω, αν ήθελα να κερδίσω. Ο Τσιτσιπάς έπαιξε εξαιρετικά από το 3ο σετ και μετά. Έχασα την ευκαιρία να βρεθώ ξανά στα ημιτελικά. Μπράβο του, ήταν καλύτερος στα κρίσιμα σημεία. Στο 4ο και το 5ο σετ έπαιξε σε πολύ υψηλό επίπεδο και έκανα κάποια κρίσιμα λάθη. Πρέπει να πάω στην προπόνηση και να βελτιωθώ. Ήμουν κοντά, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό».«Όχι, όχι, όχι. Κάποιες φορές τα πράγματα πάνε καλά, άλλες όχι. Δυστυχώς για εμένα, εδώ είχα περισσότερους τραυματισμούς, σε σχέση με άλλα μέρη. Όμως, σήμερα δεν νιώθω άτυχος. Έχασα από έναν εκ των κορυφαίων παικτών».«Σωματικά δεν νιώθω ούτε φανταστικά, ούτε άσχημα. Έκανα λάθη στο τάι μπρέικ, που δεν θα έπρεπε να έχω κάνει».O Στέφανος Τσιτσιπάς μίλησε στο Eurosport μετά από τον θρίαμβο του και σημείωσε πως δεν κερδίζει για εκείνον αλλά για τη χώρα του.Για το παιχνίδι με τον Ναδάλ, το φινάλε, τα συναισθήματα του αλλά και για την Ελλάδα μίλησε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στην εκπομπή του Eurosport λίγη ώρα μετά από τον θρίαμβο του στη Μελβούρνη.Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας είπε μεταξύ άλλων:«Είναι πολύ δύσκολο να περιγράψω τι έγινε εκεί έξω. Ήμουν μέσα σε μια βαθιά τρύπα μετά το 2ο σετ. Πήρα το 3ο σετ και βρήκα την προσμονή που χρειαζόμουν, για όσα ακολούθησαν. Είμαι χαρούμενος που έδειξα συνέπεια και έμεινα ψύχραιμος. Αυτό με βοήθησε να πάρω την νίκη.Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, είχα πολλά προβλήματα. Έδειξα ωριμότητα. Είμαι χαρούμενος για τον εαυτό μου. Είμαι περήφανος που πάλεψα σκληρά και δεν τα παράτησα. Νιώθω ένα απίστευτο συναίσθημα. Όλο αυτό δεν το κάνω μόνο για εμένα, αλλά και για τη χώρα μου. Σε κάθε παιχνίδι που δίνω. Είναι για την αγάπη μου για το τένις.Στο παρελθόν είχα αντιμετωπίσει τέτοιες καταστάσεις και αυτό με βοήθησε. Κατάλαβα πως πρέπει να μείνω ψύχραιμος και ήρεμος. Αυτό ήταν το κλειδί. Φυσικά, μιλάμε για έναν παίκτη που δεν τα παρατάει ποτέ. Τίποτα δεν συμβαίνει τυχαία. Το τελευταίο game ήταν το πιο δύσκολο. Είπα στον εαυτό μου πως "αυτό θα είναι το πιο δύσκολο game της ζωής σου».