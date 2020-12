Champions League: Έρευνα της UEFA για ρατσιστική επίθεση στο Παρί-Μπασακσεχίρ

UEFA is aware of an incident during tonight’s Champions League match between Paris Saint-Germain and Istanbul Basaksehir and will be conducting a thorough investigation.



Racism, and discrimination in all its forms, has no place within football.

#NoToRacism — UEFA (@UEFA) December 8, 2020

UEFA has - after discussion with both clubs – decided on an exceptional basis to have the remaining minutes of the match played tomorrow with a new team of match officials. The kick-off has been set at 18:55 CET. — UEFA (@UEFA) December 8, 2020

Κάποιος από τη διαιτητική ομάδα (ήταν όλοι Ρουμάνοι) προσπαθούσε να εξηγήσει πως είναι πρόβλημα της ρουμανικής γλώσσας και πως το «Ala negru»

, που χρησιμοποίησε ο Κολτσέσκου, δεν ήταν ρατσιστικό. Ωστόσο οι δύο πλευρές δεν πείστηκαν από αυτή την εξήγηση.

Temsilcimiz Başakşehir’in teknik ekibinden Pierre Webo'ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor, UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum.



Sporda ve hayatın tüm alanlarında ırkçılığa ve ayrımcılığa kayıtsız şartsız karşıyız. #Notoracism — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 8, 2020

BREAKING: The Romanian Anti-Discrimination Council chaiman: "It's racism without any possibility of interpretation. He could have identified the player by so many other details and ignore his colour" — Emanuel Roşu (@Emishor) December 8, 2020

SAY NO TO RACISM. ❌❌❌



M.WEBO WE ARE WITH YOU. ✊🏽 — Kylian Mbappé (@KMbappe) December 8, 2020

Δυσοίωνο διαγράφεται το μέλλον τηςπου ορίστηκε για τον αγώνα, ο οποίος διεκόπη μετά τοσχόλιο του τέταρτου διαιτητή,, για τον βοηθό προπονητή της τουρκικής ομάδας, Πιέρ Ουεμπό. Ήδη για το περιστατικό ηανακοίνωσε ότι ξεκινάει ερευνά ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι ο ρατσισμός δεν έχει θέση στο ποδόσφαιρο. Η Ευρωπαϊκή ομοσπονδία ποδοσφαίρου έχει αποδείξει πολλές φορές ότι σε τέτοια θέματα είναι αστειεύεται."Η UEFA είναι ενήμερη για το συμβάν στον αγώναανάμεσα στην Παρί και την Μπασακσεχίρ και διεξάγει έρευνα. Ο ρατσισμός και κάθε μορφής διάκριση δεν έχει θέση στο ποδόσφαιρο", ανέφερε το tweet της ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας.Το ματς της Παρί με την Μπασακσεχίρ, το οποίο διεκόπη λόγω της ρατσιστικής επίθεσης του τέταρτου διαιτητή στον Πιέρ Ουεμπό, θα συνεχιστεί σήμερα (9/12) από το 13ο λεπτό και με νέα διαιτητική ομάδα. "Μετά από συζήτηση και με τις δύο ομάδες αποφασίστηκε κατ' εξαίρεση να παικτούν τα εναπομείναντα λεπτά με νέα διαιτητική ομάδα και σέντρα στις 19:55 (ώρα Ελλάδας)", ανέφερε η ενημέρωση της UEFA.Ο 43χρονος Κολτσέσκου δεν πρόκειται να οριστεί σε άλλο παιχνίδι μέχρι να ολοκληρωθεί η ερευνά της UEFA. Άλλωστε αυτή ήταν και η τελευταία του χρονιά καθώς λόγω ηλικίας είχε ήδη αφαιρεθεί από τις λίστες της FIFA πριν από δύο εβδομάδες.Σε ότι αφορά τον πρώτο διαιτητή Οβίντιου Χάτεγκαν, παρά το γεγονός ότι θεωρείται ένας από τους καλούς ρέφερι στην Ευρώπη, έχει μπει στο στόχαστρο για το πώς χειρίστηκε το επεισόδιο που οδήγησε στην διακοπή, ενώ υπάρχει και προηγούμενο.Πριν από χρόνια σε ντέρμπι του Βουκουρεστίου μεταξύ της Ντιναμό και της Στεάουα, μια ολόκληρη εξέδρα έκανε ιαχές μαϊμούς κατά του Γάλλου επιθετικού Χάρλεμ Γκνοχερέ, με διαιτητή τον Χάτεγκαν, ο οποίος μετά το ματς είπε ότι δεν το διέκοψε επειδή... δεν είχε ακούσει τίποτα!Ο Ρουμάνος διαιτητής Σεμπάστιαν Κολτέσκου, κατηγορείται πως αποκάλεσε «μαύρο» (ala negru όπως είπε στην γλώσσα του, όπως ακούστηκε και στην ζωντανή μετάδοση) τον βοηθό προπονητή της Μπασακσεχίρ Πιέρ ΟυέμποΣύμφωνα με όσα ισχυρίζονται οι άνθρωποι της Μπασάκ, ο Ρουμάνος 4ος διαιτητής, Σεμπάστιαν Κολτέσκου αποκάλεσε «νέγρο» τον Καμερουνέζο βοηθό προπονητή της ομάδας, Πιέρ Γουεμπό και αφού τον προκάλεσε τον απέβαλε από το παιχνίδι. Ο Αφρικανός, μέλος του επιτελείου της τούρκικης ομάδας σε έξαλλη κατάσταση φώναζε προς τον Ρουμάνο «Γιατί με αποκάλεσες νέγρο; Γιατί;», ενώ εξηγήσεις ζήτησαν από τον τέταρτο τόσο ο Νέιμαρ, όσο και ο Εμπαπέ.Στον αγωνιστικό χώρο κατέβηκε ο τεχνικός διευθυντής της Παρί, Λεονάρντο, ενώ λίγο αργότερα και ο ιδιοκτήτης της γαλλικής ομάδας, Νασέρ Αλ Κελαϊφί.Μάλιστα, στη συνέχεια ο σύλλογος από την Κωνσταντινούπολη μέσω του επίσημου λογαριασμού του στο twitter ανάρτησε το μήνυμαΟ Τούρκος Πρόεδρος τοποθετήθηκε για όσα έλαβαν χώρα στο Παρίσι και καταδίκασε μέσω social media την ρατσιστική επίθεση που δέχθηκε ο Πιέρ Ουεμπό: «Καταδικάζω απερίφραστα την ρατσιστική επίθεση που δέθηκε ο βοηθός προπονητή της Μπασάκσεχιρ Πιέρ Ουεμπό από διαιτητή της αναμέτρησης. Πιστεύω ότι η UEFA θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα. Είμαστε όλοι άνευ όρων κατά του ρατσισμού και των διακρίσεων στον αθλητισμό και σε όλους τους τομείς της ζωής», ήταν το μήνυμα του Τούρκου προέδρου στο Twitter.Αξίζει να σημειωθεί πως ο Ταγίπ Ερντογάν, εκτός από οπαδός είναι και ο ευεργέτης του τουρκικής ομάδας, καθως συνιστά δικό του δημιούργημα.Ο Ουεμπό ευχαρίστησε τον Τούρκο πρόεδρο με μήνυμα του στο TwitterΚάποιος από τη διαιτητική ομάδα (ήταν όλοι Ρουμάνοι) προσπαθούσε να εξηγήσει πως είναι πρόβλημα της ρουμανικής γλώσσας και πως το "Ala negru", δηλαδή το "τον μαύρο", που χρησιμοποίησε ο Κολτσέσκου, δεν ήταν ρατσιστικό.Ωστόσο, ο πρόεδρος του αντιρατσιστικού συμβουλίου τηςυποστήριξε ότι αυτό που είπε ο Ρουμάνος διαιτητής του Παρί - Μπασακσεχίρ στον Ουεμπό είναι ξεκαθάρα ρατσιστικό και πως δεν υπάρχει καμία άλλη ερμηνεία.Συγκεκριμένα, ανέφερε: ''Είναι ρατσισμός χωρίς καμία δυνατότητα ερμηνείας. Θα μπορούσε να έχει αναγνωρίσει τον προπονητή με τόσες πολλές άλλες λεπτομέρειες και να αγνοήσει το χρώμα του".Στο πλευρό του Ουεμπό έχουν σταθεί πολλοί αθλητές και όχι μόνο ποδοσφαιριστές, με τον Κιλιάν Εμπαπέ να είναι ένας από αυτούς. “Πείτε όχι στο ρατσισμό. Κύριε Γουεμπό είμαστε μαζί σου” το μήνυμα του Γάλλου επιθετικού της Παρί στο Twitter.