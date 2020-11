Εξαιρετική πρωτοβουλία της ΚΑΕ Ολυμπιακός με φιλικά ματς κατά του κορωνοϊού

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Μία ιδιαίτερα σημαντική, ξεχωριστή και πολύτιμη πρωτοβουλία για να συγκεντρώσει χρήματα κατά της πανδημίας τουκαι να περάσει χρήσιμα μηνύματα στον κόσμο, πήρε η ΚΑΕ Ολυμπιακός.Συγκεκριμένα, ανακοίνωσε πως κάθε Δευτέρα όταν η ομάδα θα της το επιτρέπουν οι υποχρεώσεις της θα αγωνίζεται σε φιλικά με ελληνικές ή ξένες ομάδες. Αυτά θα μεταδίδονται μέσω της ΕΡΤ και θα έχουν φιλανθρωπικό σκοπό. Θα μαζεύονται χρήματα για την ενίσχυση του συστήματος υγείας μέσω των τηλεοπτικών, των χορηγών και άλλων δράσεων.«Στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε λόγω πανδημίας, η ΚΑΕ Ολυμπιακός αισθάνεται ως αυτονόητο χρέος της να συνδράμει με όλες της τις δυνάμεις στην προσπάθεια που καταβάλει η Πολιτεία για την ενίσχυση του Συστήματος Υγείας, την έμπρακτη στήριξη όσων έχουν ανάγκη, καθώς και την ανάδειξη εκείνων που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης. Τους γιατρούς μας, τους νοσηλευτές μας και όλο το προσωπικό των νοσοκομείων της χώρας μας.Για τον λόγο αυτό κατάρτισε και θα υλοποιήσει ένα ξεχωριστό Κοινωνικό-Αθλητικό πρόγραμμα επίσημων αγώνων, το «Monday’s Game Night against COVID-19», το οποίο θα έχει έναν ακόμη στόχο: Να μπουν οι παίκτες και ο οργανισμός του Ολυμπιακού πρώτοι στον αγώνα κατά της διάδοσης του ιού μεταδίδοντας στους πολίτες όλα τα μηνύματα που στέλνουν οι επιστήμονες συμβάλλοντας έτσι στη συλλογική προσπάθεια να ανακοπεί η πανδημία μέχρι να κυκλοφορήσει το εμβόλιο κατά του Covid19 και να βγούμε οριστικά νικητές απο αυτή τη μεγάλη περιπέτεια.Πρόκειται για μια σειρά επίσημων φιλικών αγώνων του Ολυμπιακού με αντίπαλες ελληνικές και ευρωπαϊκές ομάδες. Αγώνων που θα έχουν φιλανθρωπικό χαρακτήρα και θα επιφυλλάσσουν κάθε φορά και πολλές διαφορετικές εκπλήξεις. Τα παιχνίδια θα διεξαχθούν - κεκλεισμένων των θυρών - στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και η ΚΑΕ Ολυμπιακός αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει θερμά την ΕΡΤ για τη στήριξη της στην υλοποίηση της συγκεκριμένης προσπάθειας και, επιπλέον, την τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων τους οποίους θα μεταδίδει απευθείας μέσω της ΕΡΤ3 προκειμένου να μπορούν να τους παρακολουθήσουν οι χιλιάδες φίλοι του μπάσκετ τόσο στην Ελλάδα όσο και μέσω του ERTWorld σε όλο στον κόσμο.Οι αγώνες θα διεξάγονται Δευτέρα (ανάλογα με το πρόγραμμα της ομάδας μας και των αντιπάλων μας) και θα περιλαμβάνουν κάθε φορά συγκεκριμένες δράσεις για την αντιμετώπιση του κορονοιού. Σε όλες τις αναμετρήσεις – αρχής γενομένης από την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου και μέχρι και το τέλος της σαιζόν- θα τηρούνται όλα τα αυστηρά μέτρα και πρωτόκολλα, τόσο αυτά που επιβάλλει ο, όσο και τα αντίστοιχα βάσει των οποίων διεξάγονται οι αγώνες μας στηνΠιο συγκεκριμένα, η σειρά των αγώνων θα είναι αφιερωμένη:- στην καταπολέμηση της πανδημίας.- στην ευαισθητοποίηση του κοινού και την προώθηση των μηνυμάτων των επιστημόνων.- στην ασφαλή ψυχαγωγία των φιλάθλων.- στην ενίσχυση της προσπάθειας της Πολιτείας.- στην επιβράβευση κοινωνικών ομάδων και επαγγελματιών που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της πανδημίας.- στην κάλυψη τρεχουσών αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλων οργανισμών που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της πανδημίας και παραπλήσιων στόχων.Ξεχωριστή θέση στην προσπάθειά μας αυτή έχει η επιθυμία μας να αναδείξουμε και να επιβραβεύσουμε τους δημοσίους λειτουργούς (γιατρούς, νοσοκόμους βοηθητικό προσωπικό κλπ.), αλλά και ιδιώτες, που μάχονται στην πρώτη γραμμή για την καταπολέμηση της πανδημίας. Για τον λόγο αυτό σε κάθε αγώνα θα φιλοξενούμε και θα επιβραβεύουμε μια κατηγορία δημοσίων λειτουργών που συμβάλλει στην καταπολέμηση του κορονοϊού.Ο Γενικός Δντης της ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, κ. Νίκος Λεπενιώτης, δήλωσε σχετικά:«Επεξεργαζόμασταν πολλούς μήνες το συγκεκριμένο πρόγραμμα και θεωρούμε υποχρέωση μας να συμβάλλουμε και εμείς όσο μπορούμε στην αντιμετώπιση της πρωτόγνωρης συγκυρίας που δοκιμάζει και τη χώρα μας. Με το πρόγραμμα ‘Monday’s Game Night against COVID-19’ θέλουμε να στηρίξουμε με έμπρακτο τρόπο τις προσπάθειες της Πολιτείας και να συμβάλλουμε με αίσθημα αλληλεγγύης στην συλλογική μάχη κατά της ασθένειας του COVID-19, από την οποία ελπίζουμε σύντομα η ανθρωπότητα να βγει νικήτρια. Φυσικά ξεχωριστό ρόλο θα έχουν σε αυτό το πρόγραμμα, οι Χορηγοί της ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, καθώς και μια σειρά από εταιρείες και οργανισμοί με τους οποίους έχουμε έρθει και συνεχίζουμε να ερχόμαστε σε επαφή, με κύριο στόχο την ακόμα μεγαλύτερη δυναμική της προσφοράς αυτού του προγράμματος. Επίσης, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε εκ των προτέρων όλες τις ομάδες, ελληνικές και ξένες, που έχουν ήδη ανταποκριθεί και ελπίζουμε να ανταποκριθούν και άλλες στο πρόγραμμα αυτό».Η πρώτη αναμέτρηση του «Monday’s Game Night against COVID-19» ορίστηκε για την Δευτέρα (30/11) στις 20:30 και αντίπαλος των «ερυθρολεύκων» θα είναι ο Κολοσσός Ρόδου και ευχαριστούμε ιδιαίτερα την διοίκηση του Κολοσσού για την άμεση ανταπόκριση της.