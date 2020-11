Μεγάλο ευρωπαϊκό παιχνίδι απόψε για τον Ολυμπιακό

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του Champions League αντιμετωπίζει απόψε ο Ολυμπιακός. Στις 19:55, στο Καραϊσκάκη υποδέχεται τη Μάντσεστερ Σίτι.Η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα προηγείται στη βαθμολογία του τρίτου ομίλου με 9 βαθμούς. Ακολουθούν με 6 πόντους η Πόρτο, με 3 ο Ολυμπιακός και τελευταία χωρίς βαθμό είναι η Μαρσέιγ.Στην πρώτη αναμέτρησή τους στην Αγγλία η Μάντσεστερ Σίτι κέρδισε με 3-0. Ο Ολυμπιακός είναι δυνατός στην έδρα του και θα προσπαθήσει να πάρει θετικό αποτέλεσμα για να κάνει σημαντικό βήμα για την πρόκριση.Το Pamestoixima.gr προσφέρειστην αγορά «Τελικό Αποτέλεσμα» έως την έναρξη του.Επτά ακόμα παιχνίδια θα διεξαχθούν σήμερα στο Champions League. Ξεχωρίζει το ντέρμπι του δεύτερου ομίλου, στο Μιλάνο, ανάμεσα στην Ίντερ και τη Ρεάλ Μαδρίτης.Όλες οι ομάδες σε αυτό τον όμιλο διεκδικούν την πρόκριση. Πρωτοπόρος είναι η Γκλάντμπαχ με 5 βαθμούς. Η Ρεάλ Μαδρίτης και η Σαχτάρ Ντόνετσκ έχουν από 4 πόντους και η Ίντερ 2.Μεγάλης βαθμολογικής σημασίας, στη μάχη για την πρόκριση, είναι το ντέρμπι, το οποίο επίσης προσφέρεται με 0% γκανιότα από τοστην αγορά «Τελικό Αποτέλεσμα» έως την έναρξή του.Κάθε ημέρα τοπροσφέρει: Over 1,5 γκολ στο πρώτο ημίχρονο,: Να κερδίσει στο πρώτο ημίχρονο η Μάντσεστερ Σίτι,: Να σημειωθούν 2-3 γκολ.: Over 3,5 γκολ,: Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες και Over 2,5 γκολ,: Να σημειώσει 3 γκολ η Μπάγερν.: Ισοπαλία στο πρώτο ημίχρονο,: Να πετύχει το τελευταίο γκολ η Λίβερπουλ,: Να πετύχει το πρώτο γκολ η Πόρτο.: Να κερδίσει στο πρώτο ημίχρονο η Ρεάλ Μαδρίτης,: Να σημειωθούν 4-6 γκολ,: Να κερδίσει και στα 2 ημίχρονα η Ατλέτικο Μαδρίτης.: Πολλαπλά σκορ 1-0,1-1,1-3.: Πολλαπλά σκορ 2-1,2-2,1-3.Για όλα τα παιχνίδια του Champions League και του Europa League θα βρείτε στοκαι πολλές στοιχηματικές επιλογές με μεγάλες αποδόσεις.Με ανανεωμένη πλατφόρμα, γρήγορες αναλήψεις και εύκολη διαδικασία ταυτοποίησης, το Pamestoixima.gr προσφέρει ακόμα στους παίκτες το «», το «» και το «», για τα οποία ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.