ΠΑΟΚ: Σήμερα η κλήρωση για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League

Τα γκρουπ δυναμικότητας

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Στη μία το μεσημέρι είναι προγραμματισμένη στη Νιόν η κλήρωση του 3ου προκριματικού γύρου του, όπου βρίσκεται και ομετά τηνΟι πιθανοί αντίπαλοι του «Δικεφάλου του Βορρά» είναι γνωστοί και πρόκειται για την, τηνκαι την. Οι Θεσσαλονικείς θα κληθούν να δώσουν ένα παιχνίδι για να περάσουν στα πλέι οφ της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.Μάλιστα, αν η ομάδα του Φερέιρα καταφέρει να ξεπεράσει το εμπόδιο κάποιας εξ αυτών θα μπει ως ισχυρός στην κλήρωση της επόμενης φάσης, η οποία όμως θα έχει διπλούς αγώνες.Και κάπου εδώ μπαίνουν οι… αστερίσκοι. Τι συμφέρει τον ΠΑΟΚ; Να παίξει ένα ματς και έξω με την Μπενφίκα ή να υπάρξει πιθανότητα να την αντιμετωπίσει τους «αετούς» σε διπλούς αγώνες, αφού εκ νέου θα είναι υποψήφια αντίπαλος, από τη στιγμή που δεν θα κληρωθεί μαζί της στον 3ο προκριματικό γύρο;Η οριστική απάντηση για τα πλεί οφ θα δοθεί αύριο, καθώς είναι προγραμματισμένη η κλήρωση-ορισμός για τα ματς πριν από τα «αστέρια» του Champions League.Μπενφίκα 70.000Ντιναμό Κιέβου 55.000Γάνδη 39.500Βικτόρια Πλζεν ή ΑλκμάαρΡαπίντ Βιέννης ή Λοκομοτίβα ΖάγκρεμπΠΑΟΚΕάν ο ΠΑΟΚ κληρωθεί στον 3ο προκριματικό με την Μπενφίκα και προκριθεί θα παίξει στα play off με την Κράσνονταρ! Εάν κληρωθεί με τη Ντιναμό Κιέβου στον 3ο προκριματικό θα οριστεί να παίξει με το νικητή του ζευγαριού της Γάνδης (κι αντίθετα σε αυτή την περίπτωση, εάν κληρωθεί με την Γάνδη δηλαδή).Οι ημερομηνίες31 Αυγούστου: Κλήρωση 3ου προκριματικού γύρου1η Σεπτεμβρίου: Κλήρωση-ορισμός των play offs15/16 Σεπτεμβρίου: 3ος προκριματικός γύρος, μονό ματς22/23 Σεπτεμβρίου: play off, ο πρώτος αγώνας29/30 Σεπτεμβρίου: play off, ο δεύτερος αγώνας