Ρεπόρτερ της Φενέρ προανήγγειλε την αποχώρηση του Σλούκα

View this post on Instagram

Günün anlamına uygun bir #tbt. En hayırlısı neyse hem Kostas, hem Fenerbahçe Beko hem de Türk basketbolu için neyse o olsun. Aile önemli @fbbasketbol da bir aile, ama insanın öz ailesi daha önemli. Babasının vefatından ne kadar etkilendiği her halinden belliydi, şimdi ablasının ona ihtiyacı varsa yanında olmalı. Çok önemli katkıları, çok önemli fedakarlıkları ve çok önemli emeğiyle kulüp tarihinin unutulmayacakları arasında yerini aldı. En hayırlısı olsun @kos_slou16 Much respect always