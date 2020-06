Γαβαλάς: «Ορισμός μπόνους ώστε ο ΠΑΟΚ της ισονομίας να έχει μια μέρα παραπάνω»

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Επίθεση κατά της ΕΠΟ εξαπέλυσε ο διευθυντής επικοινωνίας της ΠΑΕ Ολυμπιακός.σε ανάρτησή του στο προφίλ του στο Facebook στέκεται ημερομηνία του ορισμού της ρεβάνς του ημιτελικού με τον ΠΑΟΚ και κάνει λόγο για «ορισμό... μπόνους».Στη συνέχεια ο Νίκος Γαβαλάς προτείνει η αναμέτρηση του Καραϊσκάκη με τον Δικέφαλο του Βορρά να διεξαχθεί χωρίς την παρουσία οπαδών.«Ταυτόχρονα προτείνουμε το Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ (για τα play off) να διεξαχθεί χωρίς παρουσία κόσμου ώστε να μην υπάρχει αντικείμενο να εκμεταλλευτούν επικοινωνιακά αυτοί που προτιμούν να σκοτώσουν το ποδόσφαιρο ώστε να καλύψουν την αποτυχία τους», αναφέρει.Αναλυτικά αναφέρει στην ανάρτησή του ο Διευθυντής Επικοινωνίας της ΠΑΕ Ολυμπιακός:«Επειδή κουραστήκαμε με τις κραυγές περί “ισονομίας” από αυτούς που αν δεν είχαν την υπέρ τους ωμή κυβερνητική παρέμβαση θα βρίσκονταν στη Β’ Εθνική, θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε τα εξής:Ισονομία δεν μπορεί να υπάρξει ότανφροντίζει να ορίσει τις ρεβάνς των ημιτελικών του Κυπέλλου μετά την 3η αγωνιστική των play off της Super League και το κάνει αυτό σκοπίμως αφούαγωνίζεται Σάββατο και ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Κυριακή. Ορισμός... μπόνους, ώστε ο ΠΑΟΚ της «ισονομίας» να έχει μια μέρα παραπάνω ξεκούραση (ενώ είχε και την κατάμεστη Τούμπα στον πρώτο αγώνα του Κυπέλλου).Ισονομία δεν μπορεί να υπάρξει όταν οι... πρόθυμοι άχρηστοι της Super League δεν προσπάθησαν καν να διορθώσουν αυτή τη στρέβλωση εις βάρος ενός μέλους του Συνεταιρισμού.Ισονομία δεν μπορεί να υπάρξει όταν πανηγυρίζουν για τις διαιτησίες της Κυριακής που για ακόμη μία φορά υποβαθμίζουν το άθλημα και καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για ξένους διαιτητές στο υπόλοιπο κρίσιμο κομμάτι της διοργάνωση του Κυπέλλου (ημιτελικοί, τελικός) αλλά και στα play off της Super League.Αν το «εξάμβλωμα» που ονομάστηκε «εξυγίανση» νομίζει ότι με τέτοιες πρακτικές μπορεί να σταματήσει τον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ, κάνει λάθος.Άλλωστε όσο και αν κάποιοι επένδυσαν στην «παύλα», το ποδόσφαιρο νίκησε και η μπάλα ξανακύλησε στο χορτάρι.Έτσι, πάλι εμείς, προτάσσοντας το συμφέρον των 13 ομάδων έναντι της μιας που «κραυγάζει», ξεκαθαρίζουμε ότι είμαστε υπέρ της παρουσίας του κόσμου στα γήπεδα!Ταυτόχρονα προτείνουμε το Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ (για τα play off) να διεξαχθεί χωρίς παρουσία κόσμου ώστε να μην υπάρχει αντικείμενο να εκμεταλλευτούν επικοινωνιακά αυτοί που προτιμούν να σκοτώσουν το ποδόσφαιρο ώστε να καλύψουν την αποτυχία τους!Τέλος, είναι ήδη γνωστό ότι η τρέχουσα αγωνιστική περίοδος δεν θα ολοκληρωθεί λόγω της πανδημίας μέχρι την 30ή Ιουνίου, όπως συνέβαινε κάθε χρόνο και έτσι δεν θα έχει καθοριστεί ποιες ομάδες θα παραμείνουν ή θα προβιβαστούν στη Super League μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία. Επομένως, κάθε συζήτηση για εκλογές στη Super League πριν από την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος, όπως γινόταν πάντα, θα είναι πρόωρη, άκαιρη και εκ του πονηρού».