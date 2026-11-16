Το παρασκήνιο του αιφνιδιασμού της ανακοίνωσης Τσίπρα για ιδρυτικό συνέδριο της ΕΛΑΣ, ο ρόλος του rebranding και γιατί επελέγη ο Φεβρουάριος

Μέχρι πρότινος ο Τσίπρας είχε γνωστοποιήσει πως το κόμμα του θα προχωρούσε σε προγραμματικό και όχι «ιδρυτικό» συνέδριο στα τέλη Γενάρη αντί του Φλεβάρη, που τελικά επελέγη ως ο χρόνος διεξαγωγής του