Και το ΕΚΑΒ διαψεύδει την Κωνσταντοπούλου για την προϊσταμένη: Η διακομιδή έγινε σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες της εφημερίας
ΕΛΛΑΔΑ
Γεώργιος Γεννηματάς Νοσοκομείο ΕΚΑΒ Ζωή Κωνσταντοπούλου Άδωνις Γεωργιάδης

Και το ΕΚΑΒ διαψεύδει την Κωνσταντοπούλου για την προϊσταμένη: Η διακομιδή έγινε σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες της εφημερίας

Ο υπουργός Υγείας, κ. Γεωργιάδης, δημοσίευσε το δελτίο Τύπου του ΕΚΑΒ σημειώνοντας πως διαψεύδει «όλες τις ανοησίες και τα ψέματα αυτής της απαράδεκτης κυρίας»

Και το ΕΚΑΒ διαψεύδει την Κωνσταντοπούλου για την προϊσταμένη: Η διακομιδή έγινε σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες της εφημερίας
Με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με τη διακομιδή της προϊσταμένης επιθεωρήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας στο «Γ. Γεννηματάς», το ΕΚΑΒ διευκρινίζει ότι η επιλογή του συγκεκριμένου νοσοκομείου πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά βάσει επιχειρησιακών και ιατρικών κριτηρίων, κατόπιν και των ισχυρισμών της Ζωής Κωνσταντοπούλου που διέψευσε ο Άδωνις Γεωργιάδης τονίζοντας πως η μεταφορά έγινε επειδή εφημέρευε.  

Ο υπουργός Υγείας, κ. Γεωργιάδης, δημοσίευσε το δελτίο Τύπου του ΕΚΑΒ σημειώνοντας πως διαψεύδει «όλες τις ανοησίες και τα ψέματα αυτής της απαράδεκτης κυρίας». 


«Σύμφωνα με το πρόγραμμα εφημεριών και λειτουργίας των υγειονομικών σχηματισμών του Λεκανοπεδίου, καθημερινά, παράλληλα με τα νοσοκομεία που πραγματοποιούν γενική εφημερία και δέχονται απευθείας προσελεύσεις πολιτών, λειτουργούν κατά τις ώρες 08:00–14:30 και νοσοκομεία πρωινής εφημερίας, τα οποία υποδέχονται μόνο επείγοντα περιστατικά και αποκλειστικά μέσω του ΕΚΑΒ. Δεδομένου ότι η κλήση για το συγκεκριμένο περιστατικό πραγματοποιήθηκε χθες, 12 Νοεμβρίου 2026, στις 12:21, η διακομιδή πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες της πρωινής εφημερίας.

Κατόπιν αυτών, βάσει των στοιχείων και των ιατρικών ενδείξεων του περιστατικού, κρίθηκε αναγκαία η δυνατότητα εξέτασης από Παθολόγο, Καρδιολόγο και Νευρολόγο. Το Γενικό Νοσοκομείο Αθήνας Γ. Γεννηματάς, το οποίο κατά τη συγκεκριμένη ημέρα πραγματοποιούσε πρωινή εφημερία (08:00–14:30), αποτελούσε τον πλησιέστερο Υγειονομικό Σχηματισμό που κάλυπτε πλήρως τις απαιτούμενες ιατρικές ειδικότητες και μπορούσε να ανταποκριθεί στις ανάγκες του συγκεκριμένου περιστατικού».

Η 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής έδωσε στη δημοσιότητα το πρόγραμμα εφημεριών της Πέμπτης 12 Νοεμβρίου.

Γενική εφημερία (14:00 έως 08:00 της επομένης) – Ομάδα Δ:

Κλείσιμο
      •     Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

      •     Γ.Ν.Α. «Ελπίς»

      •     Γ.Ν.Α. «Σισμανόγλειο»

      •     Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ» (έως τις 22:00)

Πρωινή εφημερία – νοσοκομεία της Ομάδας Β:

      •     Γ.Ν.Ν. Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο»

      •     Γ.Ο.Ν.Κ. «Άγιοι Ανάργυροι»

      •     Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα» (αιματολογικά, ενδοκρινολογικά, οδοντιατρικά, παθολογικά, καρδιολογικά και χειρουργικά περιστατικά)

      •     Γ.Ν.Α. «Σωτηρία» (καρδιολογικά, χειρουργικά και ΩΡΛ περιστατικά)

      •     Γ.Ν.Α. «Ευαγγελισμός»

Η 1η ΥΠΕ αναφέρει ότι στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του Γ.Ν.Α. «Ευαγγελισμός» γίνονται τεχνικές εργασίες. «Γι' αυτό, κατά την πρωινή του εφημερία, τα επείγοντα περιστατικά που μεταφέρει το ΕΚΑΒ τα δέχεται το Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς». Επομένως, την Πέμπτη το πρωί το Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» δεχόταν κανονικά τα επείγοντα περιστατικά που μετέφερε το ΕΚΑΒ».

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