Και το ΕΚΑΒ διαψεύδει την Κωνσταντοπούλου για την προϊσταμένη: Η διακομιδή έγινε σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες της εφημερίας
Ο υπουργός Υγείας, κ. Γεωργιάδης, δημοσίευσε το δελτίο Τύπου του ΕΚΑΒ σημειώνοντας πως διαψεύδει «όλες τις ανοησίες και τα ψέματα αυτής της απαράδεκτης κυρίας»
Ο υπουργός Υγείας, κ. Γεωργιάδης, δημοσίευσε το δελτίο Τύπου του ΕΚΑΒ σημειώνοντας πως διαψεύδει «όλες τις ανοησίες και τα ψέματα αυτής της απαράδεκτης κυρίας».
Και το ΕΚΑΒ εξέδωσε Δελτίο Τύπου για το χθεσινό περιστατικό διαψεύδοντας όλες τις ανοησίες και τα ψέματα αυτής της απαράδεκτης κυρίας: «ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2026 ΕΚΑΒ: Διευκρινίσεις για τα κριτήρια επιλογής νοσοκομείου κατά τη διακομιδή επείγοντος περιστατικού Με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με τη διακομιδή της προϊσταμένης επιθεωρήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας στο Γενικό Νοσοκομείο Αθήνας «Γ. Γεννηματάς», διευκρινίζεται ότι η επιλογή του συγκεκριμένου νοσοκομείου πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά βάσει επιχειρησιακών και ιατρικών κριτηρίων. Σύμφωνα με το πρόγραμμα εφημεριών και λειτουργίας των υγειονομικών σχηματισμών του Λεκανοπεδίου, καθημερινά, παράλληλα με τα νοσοκομεία που πραγματοποιούν γενική εφημερία και δέχονται απευθείας προσελεύσεις πολιτών, λειτουργούν κατά τις ώρες 08:00–14:30 και νοσοκομεία πρωινής εφημερίας, τα οποία υποδέχονται ΜΟΝΟ επείγοντα περιστατικά και αποκλειστικά μέσω του ΕΚΑΒ. Δεδομένου ότι η κλήση για το συγκεκριμένο περιστατικό πραγματοποιήθηκε χθες, 12 Νοεμβρίου 2026, στις 12:21, η διακομιδή πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες της πρωινής εφημερίας. Κατόπιν αυτών, βάσει των στοιχείων και των ιατρικών ενδείξεων του περιστατικού, κρίθηκε αναγκαία η δυνατότητα εξέτασης από Παθολόγο, Καρδιολόγο και Νευρολόγο. Το Γενικό Νοσοκομείο Αθήνας «Γ. Γεννηματάς», το οποίο κατά τη συγκεκριμένη ημέρα πραγματοποιούσε πρωινή εφημερία (08:00– 14:30), αποτελούσε τον πλησιέστερο Υγειονομικό Σχηματισμό που κάλυπτε πλήρως τις απαιτούμενες ιατρικές ειδικότητες και μπορούσε να ανταποκριθεί στις ανάγκες του συγκεκριμένου περιστατικού. Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), Κεντρική Υπηρεσία: Τέρμα Οδού Υγείας, 11527 Αθήνα, Αττική. T.: (+30) 213 214 3000, email: ekab@ekab.gr. Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) - Κεντρική Υπηρεσία, Τ.: (+30) 213 214 3000, email: ekab@ekab.gr, Tέρμα Οδού Υγείας, 11527 Αθήνα, Αττική, www.ekab»— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) November 13, 2026
«Σύμφωνα με το πρόγραμμα εφημεριών και λειτουργίας των υγειονομικών σχηματισμών του Λεκανοπεδίου, καθημερινά, παράλληλα με τα νοσοκομεία που πραγματοποιούν γενική εφημερία και δέχονται απευθείας προσελεύσεις πολιτών, λειτουργούν κατά τις ώρες 08:00–14:30 και νοσοκομεία πρωινής εφημερίας, τα οποία υποδέχονται μόνο επείγοντα περιστατικά και αποκλειστικά μέσω του ΕΚΑΒ. Δεδομένου ότι η κλήση για το συγκεκριμένο περιστατικό πραγματοποιήθηκε χθες, 12 Νοεμβρίου 2026, στις 12:21, η διακομιδή πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες της πρωινής εφημερίας.
Κατόπιν αυτών, βάσει των στοιχείων και των ιατρικών ενδείξεων του περιστατικού, κρίθηκε αναγκαία η δυνατότητα εξέτασης από Παθολόγο, Καρδιολόγο και Νευρολόγο. Το Γενικό Νοσοκομείο Αθήνας Γ. Γεννηματάς, το οποίο κατά τη συγκεκριμένη ημέρα πραγματοποιούσε πρωινή εφημερία (08:00–14:30), αποτελούσε τον πλησιέστερο Υγειονομικό Σχηματισμό που κάλυπτε πλήρως τις απαιτούμενες ιατρικές ειδικότητες και μπορούσε να ανταποκριθεί στις ανάγκες του συγκεκριμένου περιστατικού».
Η 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής έδωσε στη δημοσιότητα το πρόγραμμα εφημεριών της Πέμπτης 12 Νοεμβρίου.
Γενική εφημερία (14:00 έως 08:00 της επομένης) – Ομάδα Δ:
• Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
• Γ.Ν.Α. «Ελπίς»
• Γ.Ν.Α. «Σισμανόγλειο»
• Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ» (έως τις 22:00)
• Γ.Ν.Ν. Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο»
• Γ.Ο.Ν.Κ. «Άγιοι Ανάργυροι»
• Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα» (αιματολογικά, ενδοκρινολογικά, οδοντιατρικά, παθολογικά, καρδιολογικά και χειρουργικά περιστατικά)
• Γ.Ν.Α. «Σωτηρία» (καρδιολογικά, χειρουργικά και ΩΡΛ περιστατικά)
• Γ.Ν.Α. «Ευαγγελισμός»
Η 1η ΥΠΕ αναφέρει ότι στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του Γ.Ν.Α. «Ευαγγελισμός» γίνονται τεχνικές εργασίες. «Γι' αυτό, κατά την πρωινή του εφημερία, τα επείγοντα περιστατικά που μεταφέρει το ΕΚΑΒ τα δέχεται το Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς». Επομένως, την Πέμπτη το πρωί το Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» δεχόταν κανονικά τα επείγοντα περιστατικά που μετέφερε το ΕΚΑΒ».
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr