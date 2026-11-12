Δούκας για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου: Κρίσιμο έργο υψηλής γεωπολιτικής σημασίας, συνδέει στην πράξη τις δύο χώρες με καθαρή ενέργεια

Τι είπε ο δήμαρχος Αθηναίων για τις διεκδικήσεις και τους πόρους των Δήμων, το συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Καλαμάτα, την κοινωνική κατοικία, το κυκλοφοριακό και την καθαριότητα