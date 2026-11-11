Κυρίζογλου κατά Δούκα για το επεισόδιο στην ΚΕΔΕ: Είναι εξαπτέρυγο του ΠΑΣΟΚ και του Τσίπρα, πατάει σε δύο βάρκες
Κυρίζογλου κατά Δούκα για το επεισόδιο στην ΚΕΔΕ: Είναι εξαπτέρυγο του ΠΑΣΟΚ και του Τσίπρα, πατάει σε δύο βάρκες
«Εργαλειοποιεί τις διαδικασίες για την προσωπική του ατζέντα» δήλωσε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ - «Όταν διαπίστωσαν ότι ήταν λιγότεροι, δημιούργησαν αυτή την εικόνα»
Σφοδρή επίθεση στον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, Λάζαρος Κυρίζογλου, με αφορμή τις καταγγελίες περί νοθείας στην ψηφοφορία του πρόσφατου συνεδρίου στην Καλαμάτα και το έντονο επεισόδιο που σημειώθηκε κατά την ολοκλήρωση των εργασιών.
Ο κ. Κυρίζογλου μιλώντας χθες βράδυ στην τηλεόραση του Action24 κατηγόρησε τον δήμαρχο Αθηναίων ότι «εργαλειοποιεί» τις διαδικασίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προκειμένου να εξυπηρετήσει την προσωπική πολιτική του ατζέντα, ενώ υποστήριξε ότι η ένταση προκλήθηκε όταν η παράταξη του Χάρη Δούκα διαπίστωσε πως ηττάται στην ψηφοφορία.
«Έγινε ένα συνέδριο άρτια διοργανωμένο, πολυθεματικό. Ήρθε για πρώτη φορά ύστερα από 17 χρόνια πρωθυπουργός της χώρας σε συνέδριο της ΚΕΔΕ. Ήρθε αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ήρθε η κυρία Δούρου, εκπρόσωπος του Κομμουνιστικού Κόμματος και της Ελληνικής Λύσης και τους ευχαριστούμε όλους», σημείωσε.
Και συνέχισε: «Όταν φτάσαμε στο τέλος, στην ψηφοφορία, ενώ συμφωνούσαμε στο 90% των αιτημάτων μας, των θέσεων και των διαπιστώσεων, ο κ. Δούκας, ο δήμαρχος Αθηναίων, επειδή έχει μια προσωπική ατζέντα, εργαλειοποιεί τις διαδικασίες αυτές. Το έκανε μία φορά στην Αλεξανδρούπολη, το έκανε δεύτερη στο Caravel, όταν ψηφίσαμε τον Κώδικα τον περασμένο Δεκέμβριο. Το έκανε και τώρα. Στην Αλεξανδρούπολη μάς υποσχέθηκε ότι θα πάμε σε ενιαίο ψήφισμα και μετά δεν κράτησε τον λόγο του. Στο Caravel αποχώρησαν από την ψηφοφορία και εδώ δημιούργησαν αυτή την εικόνα όταν διαπίστωσαν ότι είναι λιγότεροι».
«Τι να κάνουμε; Στην ΚΕΔΕ εμείς είμαστε περισσότεροι από την παράταξη του κυρίου Δούκα», σχολίασε ο κ. Κυρίζογλου.
Ο Λάζαρος Κυρίζογλου απέρριψε τις καταγγελίες Δούκα, επιμένοντας ότι ο τρόπος ψηφοφορίας είχε συμφωνηθεί από όλους τους συμμετέχοντες και ότι είχαν οριστεί καταμετρητές και από τις δύο πλευρές.
«Ομόφωνα συμφωνήσαμε ότι η ψηφοφορία θα γίνει όπως γίνεται σε όλα τα συνέδρια, δηλαδή με την κάρτα συνέδρου που κρατά ο κάθε σύνεδρος. Όρισαν καταμετρητή, συγκεκριμένο συνάδελφο, και ορίσαμε και εμείς. Όταν είδαν ότι από την καταμέτρηση που έγινε στο πρώτο κομμάτι υπάρχει σαφής διαφορά, μη θέλοντας να προχωρήσουν με το ίδιο σύστημα, χάριν των μίντια, χάριν προσωπικής ατζέντας, ο κ. Δούκας και η παράταξή του θέλησαν να δημιουργήσουν εντυπώσεις», υποστήριξε.
«Ονομαστική τώρα», φώναζε ο κ. Δούκας, με την ένταση να κορυφώνεται όταν ο γενικός γραμματέας της ΚΕΔΕ, Δημήτρης Καφαντάρης, ανέβηκε στο βήμα, άρπαξε το μικρόφωνο και του φώναξε: «Φύγε από εδώ ρε, φύγε από εδώ. Δεν ντρέπεσαι λιγάκι; Έλα τώρα, νοθεία στην Αυτοδιοίκηση».
Ο κ. Κυρίζογλου μιλώντας χθες βράδυ στην τηλεόραση του Action24 κατηγόρησε τον δήμαρχο Αθηναίων ότι «εργαλειοποιεί» τις διαδικασίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προκειμένου να εξυπηρετήσει την προσωπική πολιτική του ατζέντα, ενώ υποστήριξε ότι η ένταση προκλήθηκε όταν η παράταξη του Χάρη Δούκα διαπίστωσε πως ηττάται στην ψηφοφορία.
«Όταν διαπίστωσαν ότι ήταν λιγότεροι, δημιούργησαν αυτή την εικόνα»Αναφερόμενος αρχικά στη διοργάνωση, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ υπογράμμισε ότι επρόκειτο για ένα άρτια οργανωμένο και πολυθεματικό συνέδριο, επισημαίνοντας την παρουσία του πρωθυπουργού, για πρώτη φορά έπειτα από 17 χρόνια, καθώς και εκπροσώπων των πολιτικών κομμάτων.
«Έγινε ένα συνέδριο άρτια διοργανωμένο, πολυθεματικό. Ήρθε για πρώτη φορά ύστερα από 17 χρόνια πρωθυπουργός της χώρας σε συνέδριο της ΚΕΔΕ. Ήρθε αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ήρθε η κυρία Δούρου, εκπρόσωπος του Κομμουνιστικού Κόμματος και της Ελληνικής Λύσης και τους ευχαριστούμε όλους», σημείωσε.
Και συνέχισε: «Όταν φτάσαμε στο τέλος, στην ψηφοφορία, ενώ συμφωνούσαμε στο 90% των αιτημάτων μας, των θέσεων και των διαπιστώσεων, ο κ. Δούκας, ο δήμαρχος Αθηναίων, επειδή έχει μια προσωπική ατζέντα, εργαλειοποιεί τις διαδικασίες αυτές. Το έκανε μία φορά στην Αλεξανδρούπολη, το έκανε δεύτερη στο Caravel, όταν ψηφίσαμε τον Κώδικα τον περασμένο Δεκέμβριο. Το έκανε και τώρα. Στην Αλεξανδρούπολη μάς υποσχέθηκε ότι θα πάμε σε ενιαίο ψήφισμα και μετά δεν κράτησε τον λόγο του. Στο Caravel αποχώρησαν από την ψηφοφορία και εδώ δημιούργησαν αυτή την εικόνα όταν διαπίστωσαν ότι είναι λιγότεροι».
«Τι να κάνουμε; Στην ΚΕΔΕ εμείς είμαστε περισσότεροι από την παράταξη του κυρίου Δούκα», σχολίασε ο κ. Κυρίζογλου.
Ο Λάζαρος Κυρίζογλου απέρριψε τις καταγγελίες Δούκα, επιμένοντας ότι ο τρόπος ψηφοφορίας είχε συμφωνηθεί από όλους τους συμμετέχοντες και ότι είχαν οριστεί καταμετρητές και από τις δύο πλευρές.
«Ομόφωνα συμφωνήσαμε ότι η ψηφοφορία θα γίνει όπως γίνεται σε όλα τα συνέδρια, δηλαδή με την κάρτα συνέδρου που κρατά ο κάθε σύνεδρος. Όρισαν καταμετρητή, συγκεκριμένο συνάδελφο, και ορίσαμε και εμείς. Όταν είδαν ότι από την καταμέτρηση που έγινε στο πρώτο κομμάτι υπάρχει σαφής διαφορά, μη θέλοντας να προχωρήσουν με το ίδιο σύστημα, χάριν των μίντια, χάριν προσωπικής ατζέντας, ο κ. Δούκας και η παράταξή του θέλησαν να δημιουργήσουν εντυπώσεις», υποστήριξε.
«Εγώ πατάω σε μία βάρκα»«Είμαι έξι τετραετίες δήμαρχος. Πατάω σε μία βάρκα. Έχω την ιδεολογία μου. Ανήκω στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Δεν κρύφτηκα ποτέ. Εξαπτέρυγο κομματικής πολιτικής, προσωπικής ατζέντας και του ΠΑΣΟΚ και του κόμματος του κυρίου Τσίπρα είναι ο κ. Δούκας. Με το ένα πόδι πατάει σε δύο βάρκες, στη βάρκα του ΠΑΣΟΚ και της ΕΛΑΣ, και με το άλλο πατάει στη βάρκα του Δήμου Αθηναίων και στην ΚΕΔΕ, όπου εκ του νόμου μετέχει χωρίς να εκλέγεται ο δήμαρχος Αθηναίων, και την εργαλειοποιεί. Ο κ. Δούκας προκάλεσε αυτό το εκρηκτικό κλίμα», σημείωσε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ.
Το επεισόδιο στο συνέδριο της ΚΕΔΕΥπενθυμίζεται ότι το συνέδριο της ΚΕΔΕ, που πραγματοποιήθηκε στις 7/11 στην Καλαμάτα, σημαδεύτηκε από έντονο επεισόδιο κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, όταν ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, αμφισβήτησε τη διαδικασία καταμέτρησης των ψήφων, κάνοντας λόγο για καταγγελίες περί νοθείας και ζητώντας ονομαστική ψηφοφορία.
«Ονομαστική τώρα», φώναζε ο κ. Δούκας, με την ένταση να κορυφώνεται όταν ο γενικός γραμματέας της ΚΕΔΕ, Δημήτρης Καφαντάρης, ανέβηκε στο βήμα, άρπαξε το μικρόφωνο και του φώναξε: «Φύγε από εδώ ρε, φύγε από εδώ. Δεν ντρέπεσαι λιγάκι; Έλα τώρα, νοθεία στην Αυτοδιοίκηση».
Στην αίθουσα επικράτησε αναστάτωση, με φωνές, αποδοκιμασίες και αντεγκλήσεις, ενώ κατά την καταμέτρηση ο Χάρης Δούκας διαμαρτυρήθηκε λέγοντας «ο ένας τους βγάζει 14, ο άλλος 15», με τον Δημήτρη Καφαντάρη να απαντά: «Ε, δεν πειράζει. Ένας πάνω, ένας κάτω».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα