Κυρίζογλου κατά Δούκα για το επεισόδιο στην ΚΕΔΕ: Είναι εξαπτέρυγο του ΠΑΣΟΚ και του Τσίπρα, πατάει σε δύο βάρκες

«Εργαλειοποιεί τις διαδικασίες για την προσωπική του ατζέντα» δήλωσε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ - «Όταν διαπίστωσαν ότι ήταν λιγότεροι, δημιούργησαν αυτή την εικόνα»