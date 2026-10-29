Την ένταξή της στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ανακοίνωσε η Ξενογιανακοπούλου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Αλέξης Τσίπρας ΕΛΑΣ - Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη

Την ένταξή της στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ανακοίνωσε η Ξενογιανακοπούλου

Η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου επικύρωσε και επίσημα τη στήριξή της στον Αλέξη Τσίπρα

Την ένταξή της στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ανακοίνωσε η Ξενογιανακοπούλου
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Την απόφασή της να ενταχθεί και επίσημα στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα ανακοίνωσε με ανάρτησή της το πρωί της Πέμπτης η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου.

Επισφραγίζοντας και επίσημα την πολιτική στήριξη στην ΕΛΑΣ την οποία είχε διατυπώσει από τις 29 Ιουνίου όταν και ανακοίνωσε την αποχώρησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Ξενογιαννακοπούλου γράφει ότι «ο Αλέξης Τσίπρας και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη δίνουν διέξοδο και ελπίδα στον προοδευτικό και αριστερό κόσμο και διαμορφώνουν την δυναμική αλλαγής των πολιτικών συσχετισμών και την προοπτική μίας προοδευτικής διακυβέρνησης με αλλαγή πολιτικής».



Η ανάρτηση της Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου


Ο Αλέξης Τσίπρας και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη δίνουν διέξοδο και ελπίδα στον προοδευτικό και αριστερό κόσμο και διαμορφώνουν την δυναμική αλλαγής των πολιτικών συσχετισμών και την προοπτική μίας προοδευτικής διακυβέρνησης με αλλαγή πολιτικής.

Με συνέπεια στις ιδέες μου, στις αξίες και στις αρχές που υπηρέτησα στην πολιτική μου διαδρομή, αποφάσισα να συμμετέχω στην συλλογική προσπάθεια της ΕΛΑΣ.

Η πολιτική και κοινωνική ανάγκη σήμερα απαιτεί συσπείρωση και συστράτευση για έναν ισχυρό προοδευτικό - αριστερό πόλο που θα εκφράσει ξανά ένα πλειοψηφικό ρεύμα Πολιτικής και Κοινωνικής Αλλαγής!
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