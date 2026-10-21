Γεραπετρίτης για τουρκολιβυκό μνημόνιο: Δεν παράγει έννομα αποτελέσματα και δεν θα εφαρμοστεί

Η αντίδραση της Αθήνας μετά την κύρωση της συμφωνίας από τη Βουλή της Ανατολικής Λιβύης, οι ευρωπαϊκές πιέσεις και η σκληρή απάντηση του υπουργού Εξωτερικών στον Αντώνη Σαμαρά

διπλωματικούς μηχανισμούς της και επανέλαβε ότι η επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων θα πραγματοποιηθεί όταν το αποφασίσει η Αθήνα.



Σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο Meganews, ο κ. Γεραπετρίτης υποστήριξε ότι η έγκριση της συμφωνίας από τη λιβυκή Βουλή δεν μεταβάλλει τη νομική της ισχύ, ενώ αναφέρθηκε στις κινήσεις της Τουρκίας από το 2019 μέχρι σήμερα.



Δυτική Λιβύη που δεν είχε δικαίωμα να το υπογράψει. Γνωρίζουμε όλοι πώς συνέβη αυτό, από ένα σύστημα που είχε εγκαθιδρύσει η Τουρκία στη Λιβύη για να περάσει αυτά που ήθελε», ανέφερε.



Σύμφωνα με τον υπουργό, όλο αυτό το διάστημα υπήρχε «συστηματική προσπάθεια της Τουρκίας να περάσει από το Κοινοβούλιο το μνημόνιο».



Ωστόσο, επέμεινε ότι η κύρωση δεν δημιουργεί νέα δεδομένα ως προς τη δυνατότητα εφαρμογής του.



Η κύρωση δεν εισφέρει καμία πρόσθετη αξία. Δεν έχουμε να περιμένουμε τίποτα».



Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας σημείωσε ότι η συμφωνία είχε ήδη υπογραφεί από το 2019 και υποστήριξε πως η Τουρκία και η Λιβύη «επιλέγουν μια συμφωνία εκτός πλαισίου αναλαμβάνοντας και τις συνέπειες αυτής της πράξης».



Παράλληλα, υπενθύμισε τις ενέργειες της Αθήνας για τις θαλάσσιες περιοχές νοτίως της Κρήτης. «Να σας θυμίσω ότι η Ελλάδα προκήρυξε οικόπεδα νότια της Κρήτης εκεί που βρίσκεται το τουρκολιβυκό μνημόνιο», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Κλείσιμο Δεν ήταν στο χέρι της Ελλάδας να το αποτρέψει», ενώ απευθυνόμενος σε όσους χαρακτηρίζουν την εξέλιξη εθνική ήττα, τόνισε: «Αυτοί που μιλούν για εθνικές ήττες να είναι προσεκτικοί στον τρόπο που εκφέρουν τον λόγο τους».



Ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στην ευρωπαϊκή διάσταση του ζητήματος, επισημαίνοντας ότι η αντίδραση στις εξελίξεις ήταν άμεση και πως η Ελλάδα αναμένει περαιτέρω τοποθετήσεις.



«Αμέσως υπήρξε αντίδραση σε ανώτατο επίπεδο από την ΕΕ. Θα ακολουθήσουν και άλλες δηλώσεις. Θα υπάρξει ομόθυμη στήριξη», είπε.



Εξηγώντας τις δυνατότητες που διαθέτει η Αθήνα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σημείωσε: «Μέσα από την Ελλάδα περνάνε όλα τα χρηματοδοτικά. Μέσα από την Ελλάδα περνά η ενταξιακή πορεία της Τουρκίας στην ΕΕ».



Κατηγορηματικός ότι η κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου από το κοινοβούλιο της Ανατολικής Λιβύης δεν πρόκειται να οδηγήσει στην εφαρμογή της συμφωνίας εμφανίστηκε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης . Παράλληλα, απέρριψε τις αναφορές περί «εθνικής ήττας», ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα θα κινητοποιήσει τουςτης και επανέλαβε ότι ηθα πραγματοποιηθεί όταν το αποφασίσει η Αθήνα.Σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο Meganews, ο κ. Γεραπετρίτης υποστήριξε ότι η έγκριση της συμφωνίας από τη λιβυκή Βουλή δεν μεταβάλλει τη νομική της ισχύ, ενώ αναφέρθηκε στις κινήσεις της Τουρκίας από το 2019 μέχρι σήμερα.«Να πάρουμε τα δεδομένα. Το τουρκολιβυκό μνημόνιο υπογράφηκε το 2019 και μάλιστα υπογράφτηκε από μία κυβέρνηση στηπου δεν είχε δικαίωμα να το υπογράψει. Γνωρίζουμε όλοι πώς συνέβη αυτό, από ένα σύστημα που είχε εγκαθιδρύσει η Τουρκία στη Λιβύη για να περάσει αυτά που ήθελε», ανέφερε.Σύμφωνα με τον υπουργό, όλο αυτό το διάστημα υπήρχε «».Ωστόσο, επέμεινε ότι η κύρωση δεν δημιουργεί νέα δεδομένα ως προς τη δυνατότητα εφαρμογής του.«Δεν υπάρχει καμία συνέπεια. Το μνημόνιο δεν πρόκειται να εφαρμοστεί, γιατί δεν παράγει έννομα αποτελέσματα», δήλωσε, προσθέτοντας: «».Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας σημείωσε ότι η συμφωνία είχε ήδη υπογραφεί από το 2019 και υποστήριξε πως η Τουρκία και η Λιβύη «επιλέγουν μια συμφωνία εκτός πλαισίου αναλαμβάνοντας και τις».Παράλληλα, υπενθύμισε τις ενέργειες της Αθήνας για τις θαλάσσιες περιοχές νοτίως της Κρήτης. «Να σας θυμίσω ότι η Ελλάδαεκεί που βρίσκεται το τουρκολιβυκό μνημόνιο», ανέφερε χαρακτηριστικά.Απαντώντας στην κριτική για τους χειρισμούς της ελληνικής πλευράς, ξεκαθάρισε ότι «», ενώ απευθυνόμενος σε όσους χαρακτηρίζουν την εξέλιξη εθνική ήττα, τόνισε: «Αυτοί που μιλούν για εθνικές ήττες να είναι προσεκτικοί στον τρόπο που εκφέρουν τον λόγο τους».Ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στην ευρωπαϊκή διάσταση του ζητήματος, επισημαίνοντας ότι η αντίδραση στις εξελίξεις ήταν άμεση και πως η Ελλάδα αναμένει περαιτέρω τοποθετήσεις.«Αμέσως υπήρξε αντίδραση σε ανώτατο επίπεδο από την ΕΕ.. Θα υπάρξει ομόθυμη στήριξη», είπε.Εξηγώντας τις δυνατότητες που διαθέτει η Αθήνα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σημείωσε: «. Μέσα από την Ελλάδα περνά η ενταξιακή πορεία της Τουρκίας στην ΕΕ».

Ο υπουργός γνωστοποίησε επίσης ότι έχει ήδη επικοινωνήσει με ομολόγους του, δηλώνοντας πως «εμείς θα κινητοποιήσουμε τους μηχανισμούς μας. Ήδη έχω μιλήσει με ομολόγους μου».



Υποστήριξε, μάλιστα, ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική βασίζεται σε μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και δεν καθορίζεται από τις ενέργειες άλλων χωρών. «Η Ελλάδα δεν αντιδρά σπασμωδικά, αντιδρά με σχέδιο. Όλα όσα έχουν γίνει τα τελευταία επτά χρόνια έχουν γίνει πρωτίστως επειδή υπάρχει σχεδιασμός. Δεν θα επηρεαστούμε από μία ενέργεια. Αλίμονο εάν επηρεαζόμασταν από το πώς βλέπουν η Τουρκία και η Λιβύη τη δική τους σχέση», υπογράμμισε.



Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο επέκτασης των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, ο υπουργός απέφυγε να προσδιορίσει χρονικά μια τέτοια κίνηση. «Η Ελλάδα θα επεκτείνει τα εθνικά χωρικά της ύδατα, αλλά θα το κάνει με τον τρόπο και στον χρόνο που θα επιλέξει», ανέφερε.



Συμπλήρωσε ότι η χώρα έχει ενισχύσει τις διεθνείς συνεργασίες της, τονίζοντας: «Έχουμε ένα ξεκάθαρο σχέδιο. Έχουμε φτιάξει συμμαχίες. Έχουμε λόγο ισχυρό σε διεθνή φόρα. Η Ελλάδα έχει τον ισχυρότερο διεθνή λόγο».



Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις σχέσεις με την Αίγυπτο, τις οποίες χαρακτήρισε «αδελφική σχέση» και «δομημένη στρατηγικά».



«Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στη δική μας κοινή κατανόηση, η οποία επιβεβαιώθηκε και στη χθεσινή μεταξύ μας επικοινωνία. Ελλάδα και Αίγυπτος έχουν απολύτως κοινή κατανόηση. Κοινή κατανόηση έχουν και οι 27 χώρες της ΕΕ, μηδεμίας εξαιρουμένης», δήλωσε.



Το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου, η απάντηση στον Σαμαρά και οι σχέσεις με τις ΗΠΑ Σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου, ο υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι «Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα από την οποία θα ζητηθεί άδεια για τη διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου».



Ταυτόχρονα, διέψευσε τα σενάρια περί συνεννοήσεων με την Τουρκία σχετικά με το έργο, τα οποία συνδέθηκαν με πληροφορίες για γαλλοτουρκικές συζητήσεις. «Δεν υπάρχει καμία συνεννόηση. Αναγκάζομαι να απαντώ σε ευφάνταστα σενάρια. Δεν υπάρχει καμία συνεννόηση με την Τουρκία για το καλώδιο. Η Ελλάδα θα κάνει τα δέοντα», ξεκαθάρισε.



Διαβεβαίωσε, επίσης, ότι η Αθήνα έχει προετοιμαστεί για κάθε ενδεχόμενο, υπενθυμίζοντας τον διεθνή χαρακτήρα του έργου. «Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη για οποιοδήποτε σενάριο. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο δεν είναι ελληνικό. Έχει γαλλικά συμφέροντα και έχει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Προφανώς και είμαστε έτοιμοι για οποιαδήποτε περίπτωση», σημείωσε.



Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά, με αφορμή την κριτική που άσκησε ο πρώην πρωθυπουργός για την κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου.



Ο κ. Γεραπετρίτης ανέφερε ότι ο Αντώνης Σαμαράς «μπορεί να ζητεί ό,τι κρίνει», ωστόσο τον κατηγόρησε ότι «διέπεται από μια βαθύτατη μισαλλοδοξία».



Κατά τον υπουργό, η αναφορά σε εθνική ήττα «δεν είναι κριτική», ενώ υποστήριξε ότι ο πρώην πρωθυπουργός θα έπρεπε πρώτα να καταδικάσει το ίδιο το μνημόνιο και όχι την ελληνική κυβέρνηση.



Αναφερόμενος στον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, ο κ. Γεραπετρίτης δήλωσε ότι «το πρώτο που θα πρέπει να κάνει είναι κριτική στην τουρκική πολιτική», επαναλαμβάνοντας πως «η Ελλάδα επιδιώκει τον διάλογο».



Παράλληλα, έκανε λόγο για εντονότερη επιθετική ρητορική σε βάρος της χώρας μας από τουρκικά μέσα ενημέρωσης. «Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι τα τουρκικά μέσα ασκούν πίεση στην τουρκική κυβέρνηση. Βλέπω αναβάθμιση του επιθετικού λόγου σε βάρος της Ελλάδας. Τα πράγματα έχουν αλλάξει σήμερα. Η Ελλάδα πορεύεται με αυτόνομη πυξίδα, αντιθέτως η ελληνική πολιτική αποτελεί κύριο θέμα των τουρκικών μέσων», ανέφερε.



Τέλος, ο υπουργός Εξωτερικών ρωτήθηκε για την αποπομπή της Αμερικανίδας πρέσβειρας Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, δίνοντας έμφαση στη σημασία της διατήρησης σταθερών διαύλων επικοινωνίας με την Ουάσινγκτον. «Υπάρχουν συγκεκριμένα διπλωματικά πρωτόκολλα. Εκείνο που η κυβέρνηση έπραξε ήταν να έχει δίαυλο επικοινωνίας με την πρεσβεία των ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ δεν είναι μια απλή χώρα. Γι’ αυτό θέλαμε να έχουμε ανοικτούς τους διαύλους. Αυτό λειτούργησε θετικά για τη χώρα», δήλωσε.



Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι «Ελλάδα και ΗΠΑ βαδίζουν σε μονοπάτι που είναι κοινά επωφελές».

21.10.2026, 11:11