Σε επιφυλακή η κυβέρνηση για τις σημερινές κινητοποιήσεις: Η σύσκεψη Μητσοτάκη με Χρυσοχοΐδη και το μήνυμα «η Ελλάδα δεν θα γίνει Γαλλία»
Σε επιφυλακή η κυβέρνηση για τις σημερινές κινητοποιήσεις: Η σύσκεψη Μητσοτάκη με Χρυσοχοΐδη και το μήνυμα «η Ελλάδα δεν θα γίνει Γαλλία»
Η κυβέρνηση έχει το αντικειμενικό στοίχημα της διαχείρισης των κινητοποιήσεων που θα λάβουν χώρα σήμερα στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και 40 άλλες πόλεις, χωρίς να υπάρξουν έκτροπα
Μπορεί η κυβέρνηση να έχει ως τώρα χρησιμοποιήσει τα έκτροπα στη Γαλλία, προκειμένου να πλαγιοκοπήσει την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα με φόντο και τις πρόσφατες δηλώσεις του στελέχους της Πάνου Λαμπρινίδη-Στάχτου, όμως μπροστά της έχει το αντικειμενικό στοίχημα της διαχείρισης των κινητοποιήσεων που θα λάβουν χώρα σήμερα στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και 40 άλλες πόλεις, χωρίς να υπάρξουν έκτροπα.
Οι μαθητικές και φοιτητικές κινητοποιήσεις που οργανώνονται θα έχουν προφανώς συμμετοχή, καθώς υπάρχει μαζική κινητοποίηση και από το ΚΚΕ, αλλά όχι μόνο, ενώ θα είναι σε πλήρη ανάπτυξη χιλιάδες αστυνομικοί, προκειμένου να αποφευχθούν έκτροπα.
«Η Ελλάδα δεν είναι και δεν θα γίνει Γαλλία», είναι το μήνυμα τόσο της κυβέρνησης όσο και του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. Είναι προφανές ότι στους κόλπους διαφόρων ομάδων υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον μιμητισμού για όσα γίνονται στους δρόμους των Παρισίων, όμως στόχος της Πολιτείας θα είναι να μην επιτραπούν έκτροπα που θα αμαυρώσουν τις κινητοποιήσεις που είναι αναφαίρετο δικαίωμα των πολιτών. Σε αυτή την κατεύθυνση, χθες πέρασε την πόρτα του Μεγάρου Μαξίμου και είχε εκτενή και εφ’ όλης της ύλης συζήτηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, ενώ και στο αρχηγείο της ΕΛΑΣ οι επιχειρησιακές συσκέψεις ήταν απανωτές.
«Άλλο πράγμα συμμετέχω σε ένα συλλαλητήριο, άλλο πράγμα διαμαρτύρομαι, όπως προβλέπει ο νόμος -είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο αυτό- και άλλο πράγμα βλέποντας τις εικόνες στη Γαλλία: να καίγονται μνημεία, να έχουμε ένα απίστευτο πλιάτσικο σε καταστήματα –όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι τα καταστήματα τους τα έχουν στήσει με τους κόπους μιας ζωής- και να λες «και στα δικά μας». Δεν θα ξεχάσουμε την έννοια των λέξεων», σχολίασε χθες και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης (ΑΝΤ1).
Και ο διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του πρωθυπουργού Νίκος Ρωμανός πάντως επιχείρησε να επαναφέρει έργα και ημέρες του κ. Τσίπρα, με φόντο τις κινητοποιήσεις του 2008. «Άκουσα ότι ο κ. Τσίπρας ήταν πάντα ενάντια στη βία. Αυτό είναι μεγάλο ψέμα» είπε στο Action 24 o κ. Ρωμανός προσθέτοντας ότι «η Αυγή όταν ζούσαμε τα έκτροπα της εποχής Γρηγορόπουλου είχε βγει με ένθετο "ω έλατο, ω έλατο τι ωραία που αρπάζεις". Τότε ο κ. Τσίπρας ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και η Αυγή η κομματική εφημερίδα».
Πάντως, ο γραμματέας της ΝΔ Κωνσταντίνος Κυρανάκης δεν περιορίστηκε σε… μονομέτωπο απέναντι στον κ. Τσίπρα, εξαπολύοντας πυρά στο ΚΚΕ και συντηρώντας την εδώ και μέρες ενεργή κόντρα του με τον Περισσό. Μιλώντας και αυτός στο Action24 απέδωσε στο ΚΚΕ επιχείρηση στρατολόγησης μαθητών στα σχολεία. «Το ΚΚΕ για παράδειγμα, πάει αυτή τη στιγμή σε σχολεία, πάει στα παιδιά μας και παραβλέποντας καθηγητές, δασκάλους και γονείς παιδιών πάει και κάνει στράτευση απλών μαθητών ανήλικων, εμφυτεύοντάς τους, κάνοντας πλύση εγκεφάλου με τέτοιες νοσηρές ιδέες», είπε ο κ. Κυρανάκης.
Οι μαθητικές και φοιτητικές κινητοποιήσεις που οργανώνονται θα έχουν προφανώς συμμετοχή, καθώς υπάρχει μαζική κινητοποίηση και από το ΚΚΕ, αλλά όχι μόνο, ενώ θα είναι σε πλήρη ανάπτυξη χιλιάδες αστυνομικοί, προκειμένου να αποφευχθούν έκτροπα.
«Η Ελλάδα δεν είναι και δεν θα γίνει Γαλλία», είναι το μήνυμα τόσο της κυβέρνησης όσο και του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. Είναι προφανές ότι στους κόλπους διαφόρων ομάδων υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον μιμητισμού για όσα γίνονται στους δρόμους των Παρισίων, όμως στόχος της Πολιτείας θα είναι να μην επιτραπούν έκτροπα που θα αμαυρώσουν τις κινητοποιήσεις που είναι αναφαίρετο δικαίωμα των πολιτών. Σε αυτή την κατεύθυνση, χθες πέρασε την πόρτα του Μεγάρου Μαξίμου και είχε εκτενή και εφ’ όλης της ύλης συζήτηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, ενώ και στο αρχηγείο της ΕΛΑΣ οι επιχειρησιακές συσκέψεις ήταν απανωτές.
«Άλλο πράγμα συμμετέχω σε ένα συλλαλητήριο, άλλο πράγμα διαμαρτύρομαι, όπως προβλέπει ο νόμος -είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο αυτό- και άλλο πράγμα βλέποντας τις εικόνες στη Γαλλία: να καίγονται μνημεία, να έχουμε ένα απίστευτο πλιάτσικο σε καταστήματα –όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι τα καταστήματα τους τα έχουν στήσει με τους κόπους μιας ζωής- και να λες «και στα δικά μας». Δεν θα ξεχάσουμε την έννοια των λέξεων», σχολίασε χθες και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης (ΑΝΤ1).
Αποτροπή επεισοδίωνΣύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, αυτό που επί της ουσίας συζήτησαν ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Χρυσοχοϊδης είναι πώς θα αποτραπούν επεισόδια που θα αντιστρέψουν το μήνυμα των κινητοποιήσεων και θα παράξουν μια αρνητική εικόνα, η οποία εύκολα μπορεί να βρει μιμητές, με αποτέλεσμα τα πράγματα να εκτραπούν. Ο στόχος της αστυνομίας είναι να πατάξει τέτοιους κινδύνους εν τη γεννήσει τους, ώστε και το συλλαλητήριο να γίνει με ευταξία και να μην ακολουθήσουν εκτεταμένα επεισόδια. Άλλωστε, καθώς μπαίνουμε στο φθινόπωρο ξεκινά μια σειρά κρίσιμων επιχειρησιακά οροσήμων σε μια εποχή με μπόλικη «καύσιμη ύλης», όπως ο εορτασμός του Πολυτεχνείου, αλλά και η επέτειος δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.
Πυρ ομαδόν κατά ΤσίπραΟι δηλώσεις του στελέχους της ΕΛΑΣ πάντως ήταν ευκαιρία για την κυβέρνηση να θέσει και ένα πολιτικό διακύβευμα, με τη ΝΔ να εμφανίζεται ως ο βασικός φορέας σταθερότητας απέναντι στην πάσης φύσεως αστάθεια. «Ο κ. Τσίπρας φαίνεται ότι δεν έκανε rebranding, αλλά χρησιμοποίησε μια μηχανή του χρόνου που δεν τον πήγε απλά πίσω στο 2012 ή στο 2010, τον πήγε πίσω στο 2008», είπε ο κ. Μαρινάκης, σχολιάζοντας τις δηλώσεις Τσίπρα από τον Βόλο αναφορικά με τις επικείμενες κινητοποιήσεις. Ο κ. Μαρινάκης παράλληλα τόνισε ότι ο κ. Τσίπρας δεν διαφοροποιήθηκε ουσιωδώς από τις δηλώσεις του άλλοτε επικεφαλής της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Λαμπρινίδη-Στάχτου, διαπιστώνοντας ότι απλώς επιχείρησε να τον συνετίσει.
Και ο διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του πρωθυπουργού Νίκος Ρωμανός πάντως επιχείρησε να επαναφέρει έργα και ημέρες του κ. Τσίπρα, με φόντο τις κινητοποιήσεις του 2008. «Άκουσα ότι ο κ. Τσίπρας ήταν πάντα ενάντια στη βία. Αυτό είναι μεγάλο ψέμα» είπε στο Action 24 o κ. Ρωμανός προσθέτοντας ότι «η Αυγή όταν ζούσαμε τα έκτροπα της εποχής Γρηγορόπουλου είχε βγει με ένθετο "ω έλατο, ω έλατο τι ωραία που αρπάζεις". Τότε ο κ. Τσίπρας ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και η Αυγή η κομματική εφημερίδα».
Πάντως, ο γραμματέας της ΝΔ Κωνσταντίνος Κυρανάκης δεν περιορίστηκε σε… μονομέτωπο απέναντι στον κ. Τσίπρα, εξαπολύοντας πυρά στο ΚΚΕ και συντηρώντας την εδώ και μέρες ενεργή κόντρα του με τον Περισσό. Μιλώντας και αυτός στο Action24 απέδωσε στο ΚΚΕ επιχείρηση στρατολόγησης μαθητών στα σχολεία. «Το ΚΚΕ για παράδειγμα, πάει αυτή τη στιγμή σε σχολεία, πάει στα παιδιά μας και παραβλέποντας καθηγητές, δασκάλους και γονείς παιδιών πάει και κάνει στράτευση απλών μαθητών ανήλικων, εμφυτεύοντάς τους, κάνοντας πλύση εγκεφάλου με τέτοιες νοσηρές ιδέες», είπε ο κ. Κυρανάκης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα