Δούρου κατά Τσίπρα: Εγκατέλειψε το κόμμα που τον ανέδειξε, δεν χρειαζόμαστε άλλους σωτήρες και Μεσσίες, δείτε βίντεο
Δούρου κατά Τσίπρα: Εγκατέλειψε το κόμμα που τον ανέδειξε, δεν χρειαζόμαστε άλλους σωτήρες και Μεσσίες, δείτε βίντεο
Αποδίδαμε τις συλλογικές νίκες σε έναν αρχηγό και τις ήττες στους υπόλοιπους - Θέλουμε κόμμα με μέλη που αποφασίζουν, όχι με οπαδούς που περιμένουν οδηγίες είπε η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην Κεντρική Επιτροπή
«Η συλλογικότητα είναι η πολιτική αυτοπεποίθηση ενός κόμματος. Υπερασπίζομαι την απόφαση του Ιουλίου για συλλογική ηγεσία» ανάφερε η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Ρένα Δούρου στην τοποθέτησή της κατά την σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος.
«Η συλλογική ηγεσία είναι βαθιά αριστερή επιλογή. Είμαστε εδώ για να αποφασίσουμε πώς θα ξανακερδίσουμε την εμπιστοσύνη της κοινωνίας, πώς θα δώσουμε την εκλογική μάχη και πώς θα ξανακάνουμε τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ισχυρή δύναμη της Ανανεωτικής Ριζοσπαστικής Αριστεράς» σημείωσε η κυρία Δούρου, προσθέτοντας πως «η συλλογικότητα δεν ήταν και δεν είναι επιλογή ήττας, δεν είναι καταφύγιο αδυναμίας μέχρι να εμφανιστεί ο επόμενος αρχηγός. Είναι η πολιτική αυτοπεποίθηση ενός κόμματος που αρνείται να εξαρτάται το μέλλον του από τις διαθέσεις και τις μωροφιλοδοξίες κάποιων που κουβαλήσαμε τα προηγούμενα χρόνια στις πλάτες μας».
Σύμφωνα με την πρόεδρο της ΚΟ, «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα είναι στην επόμενη Βουλή ως δύναμη κοινωνικής αλλαγής», αφού «η πολιτική μας χρησιμότητα δεν μετριέται με τις καρέκλες που καταλαμβάνουμε. Μετριέται με όσα μπορούμε να αλλάξουμε στη ζωή των ανθρώπων. Του εργαζόμενου που δεν βγάζει το μήνα. Του νέου που δεν μπορεί να ενοικιάσει ένα σπίτι. Του συνταξιούχου που μετράει τα χρήματα για τα φάρμακα του», πρόσθεσε η κυρία Δούρου.
«Από τον Ιούλιο κάναμε μια δύσκολη, αποφασιστική επιλογή, βάλαμε τέλος σε μια περίοδο αβεβαιότητας, εσωστρέφειας και πολιτικής ασάφειας. Μια ασάφεια που τραυμάτισε το κόμμα μας συρρίκνωσε την κοινοβουλευτική μας παρουσία», όπως είπε, σημειώνοντας πως «έχουμε ευθύνες γιατί ανεχτήκαμε νοοτροπίες, για μεγάλο χρονικό διάστημα, το κόμμα αντιμετωπιζόταν για κάποιους ως προσωπικός μηχανισμός. Οι τάσεις ως μηχανισμοί κατανομής αξιωμάτων. Η πολιτική διαφωνία ως όχημα προσωπικών στρατηγικών».
«Επιτρέψαμε στο "εγώ" να εκτοπίσει το "εμείς" και το πληρώσαμε ακριβά. Δεν χρειαζόμαστε άλλους σωτήρες, χρειαζόμαστε ξανά συντρόφους» συνέχισε η Ρένα Δούρου, επισημαίνοντας πως «ένα κόμμα που στηρίζει το μέλλον του σε έναν άνθρωπο κινδυνεύει να χάσει την πολιτική του πυξίδα, όταν εκείνος, όπως και μας προέκυψε, αποφάσισε να ακολουθήσει άλλο δρόμο».
«Θέλουμε κόμμα με ηγεσία δεν θέλουμε κόμμα με ιδιοκτήτη. Θέλουμε κόμμα με προσωπικότητα, δεν θέλουμε κόμμα με μεσσίες. Θέλουμε κόμμα με μέλη που αποφασίζουν, όχι με οπαδούς που περιμένουν οδηγίες» υποστήριξε η ίδια, λέγοντας πως «δεν εξαιρώ τον εαυτό μου από την αυτοκριτική, σε κρίσιμες στιγμές και εγώ έβαλα την ανάγκη να προστατευθεί η ενότητα κατά εκείνα που πίστευα τότε πάνω από την ανάγκη να ειπωθούν έγκαιρα δύσκολες αλήθειες. Ήταν λάθος μου».
Όπως εξήγησε, «στη γιορτή του ραδιοφώνου "Στο Κόκκινο" και της εφημερίδας η "Αυγή" το περασμένο Σαββατοκύριακο στείλαμε το μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι εδώ, μέσα στην κοινωνία, στους αγώνες εντός και εκτός Βουλής», ενώ «η κοινοβουλευτική μας ομάδα, δέκα μόλις βουλευτές, δίνει καθημερινά μάχη πολύ μεγαλύτερη από το αριθμητικό της μέγεθος», συνέχισε.
«Πίσω από τον μεγάλο αριθμό των Επίκαιρων Ερωτήσεων, πίσω απ’ τον θηριώδη αριθμό των κοινοβουλευτικών Ερωτήσεων και Αναφορών, πίσω απ’ αυτούς τους αριθμούς βρίσκονται πραγματικά προβλήματα: Το ιδιωτικό χρέος, το κόστος θέρμανσης, οι φόροι στα καύσιμα, η προστασία της πρώτης κατοικίας, το ρυθμισμένο χρέος, οι δημόσιες υπηρεσίες και οι κοινωνικές ανάγκες που πιέζονται» ισχυρίστηκε η κυρία Δούρου, αφού «για τη Δεξιά, η κοινωνία οφείλει να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις της οικονομίας, για εμάς η κοινωνία οφείλει να υπηρετεί την κοινωνία, αυτή καθαυτή, και η οικονομία να υποτάσσεται στην κοινωνία», σημείωσε.
«Οι μάχες για τα δικαιώματα, τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου δίνονται στην Ελλάδα, δίνονται και στην Ευρώπη. Και όταν το προηγούμενο χρονικό διάστημα πληγώναμε το "δέντρο της Αριστεράς" και ήμασταν βουτηγμένοι στον κουβά της εσωστρέφειας, τα σπουδαία, τα μεγάλα, ακόμα και το έγκλημα των Τεμπών ήρθαν από τους ευρωβουλευτές μας στις Βρυξέλλες. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει κάνει την ακρίβεια καθημερινή δοκιμασία και τα υπερκέρδη των ισχυρών κανονικότητα. Υποβαθμίζει τα δημόσια αγαθά κι αντιμετωπίζει την υγεία, την παιδεία, τη στέγη με όρους αγοράς» τόνισε ακόμη η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, προσθέτοντας ότι «το ζήτημα δεν είναι απλά να φύγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πρέπει να ηττηθεί η πολιτική της Δεξιάς».
«Η Αριστερά που εγκαταλείπει τις αξίες της χάνει στο τέλος και τις αξίες της και τις ψήφους. Επειδή πιστεύουμε στη συνεργασία, υπερασπιζόμαστε την αυτοτέλεια μας. Η προοδευτική σύγκλιση χρειάζεται ισχυρό ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ», υπογράμμισε η Πρόεδρος της ΚΟ του κόμματος, για να συνεχίσει, λέγοντας πως «η ενότητα δεν είναι προσκλητήριο υποταγής. Είναι ισότιμη συνάντηση πολιτικών δυνάμεων πάνω σε κοινό πρόγραμμα».
«Η συλλογική ηγεσία είναι βαθιά αριστερή επιλογή. Είμαστε εδώ για να αποφασίσουμε πώς θα ξανακερδίσουμε την εμπιστοσύνη της κοινωνίας, πώς θα δώσουμε την εκλογική μάχη και πώς θα ξανακάνουμε τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ισχυρή δύναμη της Ανανεωτικής Ριζοσπαστικής Αριστεράς» σημείωσε η κυρία Δούρου, προσθέτοντας πως «η συλλογικότητα δεν ήταν και δεν είναι επιλογή ήττας, δεν είναι καταφύγιο αδυναμίας μέχρι να εμφανιστεί ο επόμενος αρχηγός. Είναι η πολιτική αυτοπεποίθηση ενός κόμματος που αρνείται να εξαρτάται το μέλλον του από τις διαθέσεις και τις μωροφιλοδοξίες κάποιων που κουβαλήσαμε τα προηγούμενα χρόνια στις πλάτες μας».
Σύμφωνα με την πρόεδρο της ΚΟ, «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα είναι στην επόμενη Βουλή ως δύναμη κοινωνικής αλλαγής», αφού «η πολιτική μας χρησιμότητα δεν μετριέται με τις καρέκλες που καταλαμβάνουμε. Μετριέται με όσα μπορούμε να αλλάξουμε στη ζωή των ανθρώπων. Του εργαζόμενου που δεν βγάζει το μήνα. Του νέου που δεν μπορεί να ενοικιάσει ένα σπίτι. Του συνταξιούχου που μετράει τα χρήματα για τα φάρμακα του», πρόσθεσε η κυρία Δούρου.
«Από τον Ιούλιο κάναμε μια δύσκολη, αποφασιστική επιλογή, βάλαμε τέλος σε μια περίοδο αβεβαιότητας, εσωστρέφειας και πολιτικής ασάφειας. Μια ασάφεια που τραυμάτισε το κόμμα μας συρρίκνωσε την κοινοβουλευτική μας παρουσία», όπως είπε, σημειώνοντας πως «έχουμε ευθύνες γιατί ανεχτήκαμε νοοτροπίες, για μεγάλο χρονικό διάστημα, το κόμμα αντιμετωπιζόταν για κάποιους ως προσωπικός μηχανισμός. Οι τάσεις ως μηχανισμοί κατανομής αξιωμάτων. Η πολιτική διαφωνία ως όχημα προσωπικών στρατηγικών».
«Επιτρέψαμε στο "εγώ" να εκτοπίσει το "εμείς" και το πληρώσαμε ακριβά. Δεν χρειαζόμαστε άλλους σωτήρες, χρειαζόμαστε ξανά συντρόφους» συνέχισε η Ρένα Δούρου, επισημαίνοντας πως «ένα κόμμα που στηρίζει το μέλλον του σε έναν άνθρωπο κινδυνεύει να χάσει την πολιτική του πυξίδα, όταν εκείνος, όπως και μας προέκυψε, αποφάσισε να ακολουθήσει άλλο δρόμο».
«Θέλουμε κόμμα με ηγεσία δεν θέλουμε κόμμα με ιδιοκτήτη. Θέλουμε κόμμα με προσωπικότητα, δεν θέλουμε κόμμα με μεσσίες. Θέλουμε κόμμα με μέλη που αποφασίζουν, όχι με οπαδούς που περιμένουν οδηγίες» υποστήριξε η ίδια, λέγοντας πως «δεν εξαιρώ τον εαυτό μου από την αυτοκριτική, σε κρίσιμες στιγμές και εγώ έβαλα την ανάγκη να προστατευθεί η ενότητα κατά εκείνα που πίστευα τότε πάνω από την ανάγκη να ειπωθούν έγκαιρα δύσκολες αλήθειες. Ήταν λάθος μου».
Όπως εξήγησε, «στη γιορτή του ραδιοφώνου "Στο Κόκκινο" και της εφημερίδας η "Αυγή" το περασμένο Σαββατοκύριακο στείλαμε το μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι εδώ, μέσα στην κοινωνία, στους αγώνες εντός και εκτός Βουλής», ενώ «η κοινοβουλευτική μας ομάδα, δέκα μόλις βουλευτές, δίνει καθημερινά μάχη πολύ μεγαλύτερη από το αριθμητικό της μέγεθος», συνέχισε.
«Πίσω από τον μεγάλο αριθμό των Επίκαιρων Ερωτήσεων, πίσω απ’ τον θηριώδη αριθμό των κοινοβουλευτικών Ερωτήσεων και Αναφορών, πίσω απ’ αυτούς τους αριθμούς βρίσκονται πραγματικά προβλήματα: Το ιδιωτικό χρέος, το κόστος θέρμανσης, οι φόροι στα καύσιμα, η προστασία της πρώτης κατοικίας, το ρυθμισμένο χρέος, οι δημόσιες υπηρεσίες και οι κοινωνικές ανάγκες που πιέζονται» ισχυρίστηκε η κυρία Δούρου, αφού «για τη Δεξιά, η κοινωνία οφείλει να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις της οικονομίας, για εμάς η κοινωνία οφείλει να υπηρετεί την κοινωνία, αυτή καθαυτή, και η οικονομία να υποτάσσεται στην κοινωνία», σημείωσε.
«Οι μάχες για τα δικαιώματα, τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου δίνονται στην Ελλάδα, δίνονται και στην Ευρώπη. Και όταν το προηγούμενο χρονικό διάστημα πληγώναμε το "δέντρο της Αριστεράς" και ήμασταν βουτηγμένοι στον κουβά της εσωστρέφειας, τα σπουδαία, τα μεγάλα, ακόμα και το έγκλημα των Τεμπών ήρθαν από τους ευρωβουλευτές μας στις Βρυξέλλες. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει κάνει την ακρίβεια καθημερινή δοκιμασία και τα υπερκέρδη των ισχυρών κανονικότητα. Υποβαθμίζει τα δημόσια αγαθά κι αντιμετωπίζει την υγεία, την παιδεία, τη στέγη με όρους αγοράς» τόνισε ακόμη η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, προσθέτοντας ότι «το ζήτημα δεν είναι απλά να φύγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πρέπει να ηττηθεί η πολιτική της Δεξιάς».
«Η Αριστερά που εγκαταλείπει τις αξίες της χάνει στο τέλος και τις αξίες της και τις ψήφους. Επειδή πιστεύουμε στη συνεργασία, υπερασπιζόμαστε την αυτοτέλεια μας. Η προοδευτική σύγκλιση χρειάζεται ισχυρό ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ», υπογράμμισε η Πρόεδρος της ΚΟ του κόμματος, για να συνεχίσει, λέγοντας πως «η ενότητα δεν είναι προσκλητήριο υποταγής. Είναι ισότιμη συνάντηση πολιτικών δυνάμεων πάνω σε κοινό πρόγραμμα».
«Έχουμε τη μάχη απέναντι στην αποχή και την απογοήτευση, πρέπει να ξαναδώσουμε λόγο συμμετοχής στους ανθρώπους που απομακρύνθηκαν από την πολιτική. Καλούμε όσους απογοητεύτηκαν τα προηγούμενα χρόνια να πάρουν ξανά την υπόθεση του κόμματος στα χέρια τους. Να ανοίξουμε τις οργανώσεις, να επιστρέψουμε στους χώρους δουλειάς, στις γειτονιές, στα πανεπιστήμια», κατέληξε η κυρία Δούρου.
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