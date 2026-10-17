Δούρου κατά Τσίπρα: Εγκατέλειψε το κόμμα που τον ανέδειξε, δεν χρειαζόμαστε άλλους σωτήρες και Μεσσίες, δείτε βίντεο

Αποδίδαμε τις συλλογικές νίκες σε έναν αρχηγό και τις ήττες στους υπόλοιπους - Θέλουμε κόμμα με μέλη που αποφασίζουν, όχι με οπαδούς που περιμένουν οδηγίες είπε η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην Κεντρική Επιτροπή