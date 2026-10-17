«Μάχη» στην ΚΕ ΣΥΡΙΖΑ: Δεν περπατάει η συλλογική ηγεσία, πρέπει να εκλέξουμε έναν αρχηγό λέει ο Πολάκης, διαφωνούν Δούρου-Παππάς

Πολάκης: Πήγαμε σε συλλογική ηγεσία για να ανατρέψουμε την ανεκδιήγητη πρόταση του Φάμελλου και το κάναμε, αλλά δεν περπατάει το πράγμα - Δούρου: Η συλλογική ηγεσία βαθιά αριστερή επιλογή





Ο Παύλος Πολάκης επέμεινε ότι ένα κόμμα πρέπει να έχει έναν αρχηγό και πρότεινε εκ νέου, όπως και χθες στην Πολιτική Γραμματεία τη διεξαγωγή συνεδρίου μέχρι το Φεβρουάριο για να εκλεγεί ο νέος πρόεδρος.



Πολάκης: Δεν περπατάει το πράγμα, κάποιος πρέπει να παίρνει τις κρίσιμες αποφάσεις Όπως είπε «κάποιος πρέπει να παίρνει τις κρίσιμες αποφάσεις». Διευκρίνισε ότι δεν είναι γενικώς αντίθετος στην συλλογική ηγεσία αλλά σε μία ομάδα πρέπει να υπάρχει αρχηγός. «Εδώ μιλάμε για μία κατάσταση επιβίωσης. Όταν είχαμε τον Φάμελλο και έλεγε ότι πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να ψηφίσει άλλο κόμμα, είχαμε 1,2% στις δημοσκοπήσεις. Τώρα με την συλλογική ηγεσία στον μέσο όρο των δημοσκοπήσεων έχει 1,44%. Πήγαμε σε συλλογική ηγεσία για να ανατρέψουμε την ανεκδιήγητη πρόταση του Φάμελλου και το κάναμε. Τώρα όμως δεν έχει το κόμμα αυξανόμενη επιρροή» είπε ο κ. Πολάκης προειδοποιώντας τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ: «Θεωρώ ότι δεν περπατάει το πράγμα. Ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης δεν μπορούν να γίνουν πλειοψηφικά ρεύματα γιατί δεν έχουν πρόγραμμα που να αντανακλά λαϊκά αιτήματα και ανάγκες. Εδώ υπάρχει δυναμικό, για να περπατήσει. Όμως πρέπει να γίνει συνέδριο τον Ιανουάριο, συνέδριο ανακήρυξης υποψηφιοτήτων. Και σε μία εβδομάδα μέσα να πάμε σε εκλογή αρχηγού και Κεντρικής Επιτροπής. Αυτό μπορεί να αναστρέψει την πορεία του κόμματος. Αλλιώς δεν μπορεί αυτό το πράγμα να αναταχθεί».

Δούρου: Βαθιά αριστερή επιλογή η συλλογική ηγεσία Ωστόσο, η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Ρένα Δούρου, υπερασπίστηκε την απόφαση του Ιουνίου για συλλογική ηγεσία στον ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζοντας ότι «είναι βαθιά αριστερή επιλογή». Εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στην επόμενη βουλή και πρόσθεσε ότι «δεν αρκεί να φύγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πρέπει να ηττηθεί η πολιτική της δεξιά».



Είπε ακόμη: «Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ παρά τις προβλέψεις εκείνων που βιάστηκαν να μας ξεγράψουν και παρά τη προσπάθεια εκείνων που θέλησαν να τον προγράψουν ερήμην του ίδιου ΣΥΡΙΖΑ. Η πολιτική μας χρησιμότητα δεν μετριέται με τις καρέκλες που καταλαμβάνουμε αλλά με τους αγώνες και την κοινωνική μας προσφορά. Ο ΣΥΡΙΖΑ δημιουργήθηκε για να αλλάζει την ζωή των ανθρώπων».





Παππάς: Δεν πρέπει να αλλάξουμε τον σχεδιασμό Από την πλευρά του ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς αναφερόμενος στην πρόταση Πολάκη ο οποίος έθεσε θέμα εκλογής αρχηγού από την βάση πριν από τις εκλογές, αφού προηγηθεί συνέδριο τον Ιανουάριο σχολίασε: «Εάν το αποφασίσει η ΚΕ θα πρέπει να βγάλουμε κεντρική οργανωτική επιτροπή συνεδρίου προκειμένου να πάμε σε συνέδριο τον Ιανουάριο. Και να αλλάξουμε τον σχεδιασμό. Δεν πρέπει να αφήσουμε μία τέτοια εκκρεμότητα».



Επίσης απηύθυνε προειδοποίηση ότι στο εξής κάθε επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ θα έχει σκληρή απάντηση και ότι όσοι κάνουν παρόμοιες επιλογές αναλαμβάνουν την ευθύνη και το αντίστοιχο κόστος



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Έκανε απολογισμό της δράσης του ΣΥΡΙΖΑ από την στιγμή που μπήκε σε φάση ανασυγκρότησης και συλλογικής ηγεσίας σημειώνοντας: «Κάποιοι αναρωτιούνται αν ο ΣΥΡΙΖΑ έχει λόγο και ρόλο. Ποιος άλλος κατέθεσε προτάσεις για το στεγαστικό, για την επιστροφή της 13η σύνταξης, ποιος έβαλε το θέμα για την επιστροφή της ΔΕΗ σε δημόσιο έλεγχο, ποιος μίλησε για την κατάργηση του νόμου Πιερρακάκη και όχι για ασφάλεια δικαίου σε σχέση με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια; Αυτός είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που μπήκε στην μάχη. Έχουμε ματώσει για να είμαστε σήμερα εδώ. Όλα αυτά τα κάναμε για να δυναμώσουμε τον ΣΥΡΙΖΑ και την Αριστερά. Ελπίζω να έχουν καταλάβει όλοι ότι η προηγούμενη περίοδος τελείωσε».



Άσκησε κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη και συμπληρωματικά σε ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ για τα δημοσιονομικά. «Χθες ο πρωθυπουργός είπε ότι η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο. Ποιον κορόιδευε εδώ και έξι μήνες που το αρνείται; Καλούμε το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να αναθεωρήσουν το οικονομικό τους πρόγραμμα. Εμείς δεν θα προσαρμόσουμε το οικονομικό μας πρόγραμμα στις επικοινωνιακές ανάγκες του κ. Μητσοτάκη».



Είπε ότι η οργανωτική ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του χρόνου, κυρίως στο λεκανοπέδιο που βρίσκεται η μεγάλη μάζα των δυσαρεστημένων ψηφοφόρων.



Συνεχίζονται οι αντιπαραθέσεις στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με το θέμα της ηγεσίας καθώς ο Παύλος Πολάκης επέμεινε στην εκλογή ενός προέδρου, ενώ Ρένα Δούρου και Νίκος Παππάς υπεραμύνθηκαν της συλλογικής ηγεσίας.Ο Παύλος Πολάκης επέμεινε ότι ένα κόμμα πρέπει να έχει έναν αρχηγό και πρότεινε εκ νέου, όπως και χθες στην Πολιτική Γραμματεία τη διεξαγωγή συνεδρίου μέχρι το Φεβρουάριο για να εκλεγεί ο νέος πρόεδρος.Όπως είπε «κάποιος πρέπει να παίρνει τις κρίσιμες αποφάσεις». Διευκρίνισε ότι δεν είναι γενικώς αντίθετος στην συλλογική ηγεσία αλλά σε μία ομάδα πρέπει να υπάρχει αρχηγός. «Εδώ μιλάμε για μία κατάσταση επιβίωσης. Όταν είχαμε τον Φάμελλο και έλεγε ότι πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να ψηφίσει άλλο κόμμα, είχαμε 1,2% στις δημοσκοπήσεις. Τώρα με την συλλογική ηγεσία στον μέσο όρο των δημοσκοπήσεων έχει 1,44%. Πήγαμε σε συλλογική ηγεσία για να ανατρέψουμε την ανεκδιήγητη πρόταση του Φάμελλου και το κάναμε. Τώρα όμως δεν έχει το κόμμα αυξανόμενη επιρροή» είπε ο κ. Πολάκης προειδοποιώντας τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ: «Θεωρώ ότι δεν περπατάει το πράγμα. Ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης δεν μπορούν να γίνουν πλειοψηφικά ρεύματα γιατί δεν έχουν πρόγραμμα που να αντανακλά λαϊκά αιτήματα και ανάγκες. Εδώ υπάρχει δυναμικό, για να περπατήσει. Όμως πρέπει να γίνει συνέδριο τον Ιανουάριο, συνέδριο ανακήρυξης υποψηφιοτήτων. Και σε μία εβδομάδα μέσα να πάμε σε εκλογή αρχηγού και Κεντρικής Επιτροπής. Αυτό μπορεί να αναστρέψει την πορεία του κόμματος. Αλλιώς δεν μπορεί αυτό το πράγμα να αναταχθεί».Ωστόσο, η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Ρένα Δούρου, υπερασπίστηκε την απόφαση του Ιουνίου για συλλογική ηγεσία στον ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζοντας ότι «είναι βαθιά αριστερή επιλογή». Εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στην επόμενη βουλή και πρόσθεσε ότι «δεν αρκεί να φύγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πρέπει να ηττηθεί η πολιτική της δεξιά».Είπε ακόμη: «Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ παρά τις προβλέψεις εκείνων που βιάστηκαν να μας ξεγράψουν και παρά τη προσπάθεια εκείνων που θέλησαν να τον προγράψουν ερήμην του ίδιου ΣΥΡΙΖΑ. Η πολιτική μας χρησιμότητα δεν μετριέται με τις καρέκλες που καταλαμβάνουμε αλλά με τους αγώνες και την κοινωνική μας προσφορά. Ο ΣΥΡΙΖΑ δημιουργήθηκε για να αλλάζει την ζωή των ανθρώπων».Αναφέρθηκε εμμέσως στην προηγούμενη ηγεσία: «Βάλαμε τέλος σε μία περίοδο πολιτικής ασάφειας που συρρίκνωσε την κοινοβουλευτική μας παρουσία και τραυμάτισε το κόμμα μας. Τα πρόσωπα έχουν ευθύνες, αλλά έχουμε ευθύνες κι εμείς γιατί ανεχτήκαμε νοοτροπίες ξένες προς την Αριστερά. Επιτρέψαμε στο εγώ να εκτοπίσει το εμείς. Από πότε η κομματικότητα συνδέθηκε με την ταύτιση του εκάστοτε αρχηγού; Δεν χρειαζόμαστε άλλους σωτήρες, χρειαζόμαστε συντρόφους. Συνηθίσαμε να αποδίδουμε τις νίκες σε έναν αρχηγό και τις ήττες στους υπόλοιπους. Θέλουμε κόμμα με ηγεσία όχι με ιδιοκτήτη και μεσαία, με μέλη που αποφασίζουν όχι με οπαδούς που περιμένουν οδηγίες. Η συλλογικότητα δεν ήταν και δεν είναι επιλογή ήττας και καταφύγιο αδυναμίας, είναι η πολιτική αυτοπεποίθηση ενός κόμματος που δεν εξαρτά την ύπαρξή του από τις επιδιώξεις ή και μωροφιλοδοξίες ορισμένων».Από την πλευρά του ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς αναφερόμενος στην πρόταση Πολάκη ο οποίος έθεσε θέμα εκλογής αρχηγού από την βάση πριν από τις εκλογές, αφού προηγηθεί συνέδριο τον Ιανουάριο σχολίασε: «Εάν το αποφασίσει η ΚΕ θα πρέπει να βγάλουμε κεντρική οργανωτική επιτροπή συνεδρίου προκειμένου να πάμε σε συνέδριο τον Ιανουάριο. Και να αλλάξουμε τον σχεδιασμό. Δεν πρέπει να αφήσουμε μία τέτοια εκκρεμότητα».Επίσης απηύθυνε προειδοποίηση ότι στο εξής κάθε επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ θα έχει σκληρή απάντηση και ότι όσοι κάνουν παρόμοιες επιλογές αναλαμβάνουν την ευθύνη και το αντίστοιχο κόστοςΑναφέρθηκε στο θέμα των ανεξαρτητοποιηθέντων βουλευτών με αιχμές και προς τον Αλέξη Τσίπρα: «Κάποιοι κρατούν την έδρα σαν προσωπική περιουσία, στερούν από τον ΣΥΡΙΖΑ δύναμη και δικαιώματα. Πχ σε μερικές ημέρες έρχεται νομοσχέδιο για τους σέρβισερς, εκεί θα χρειαστούμε 15 βουλευτές για να ζητήσουμε ονομαστική ψηφοφορία. Ποιος στερεί την κοινοβουλευτική αυτή δυνατότητα ώστε να ξέρει ο ελληνικός λαός τι ψήφισαν στο κρίσιμο αυτό θέμα οι εκπρόσωποί του στα άλλα κόμματα και οι ανεξάρτητοι; Οι αποχωρήσαντες οφείλουν να παραδώσουν τις έδρες τους. Αν ο Αλέξης Τσίπρας τους δεχθεί, θα αναλάβει το μισό της ευθύνης γι΄ αυτή την αήθη πρακτική. Θα είναι έμπρακτη ασέβεια για το κόμμα μας».Έκανε απολογισμό της δράσης του ΣΥΡΙΖΑ από την στιγμή που μπήκε σε φάση ανασυγκρότησης και συλλογικής ηγεσίας σημειώνοντας: «Κάποιοι αναρωτιούνται αν ο ΣΥΡΙΖΑ έχει λόγο και ρόλο. Ποιος άλλος κατέθεσε προτάσεις για το στεγαστικό, για την επιστροφή της 13η σύνταξης, ποιος έβαλε το θέμα για την επιστροφή της ΔΕΗ σε δημόσιο έλεγχο, ποιος μίλησε για την κατάργηση του νόμου Πιερρακάκη και όχι για ασφάλεια δικαίου σε σχέση με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια; Αυτός είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που μπήκε στην μάχη. Έχουμε ματώσει για να είμαστε σήμερα εδώ. Όλα αυτά τα κάναμε για να δυναμώσουμε τον ΣΥΡΙΖΑ και την Αριστερά. Ελπίζω να έχουν καταλάβει όλοι ότι η προηγούμενη περίοδος τελείωσε».Άσκησε κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη και συμπληρωματικά σε ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ για τα δημοσιονομικά. «Χθες ο πρωθυπουργός είπε ότι η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο. Ποιον κορόιδευε εδώ και έξι μήνες που το αρνείται; Καλούμε το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να αναθεωρήσουν το οικονομικό τους πρόγραμμα. Εμείς δεν θα προσαρμόσουμε το οικονομικό μας πρόγραμμα στις επικοινωνιακές ανάγκες του κ. Μητσοτάκη».Είπε ότι η οργανωτική ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του χρόνου, κυρίως στο λεκανοπέδιο που βρίσκεται η μεγάλη μάζα των δυσαρεστημένων ψηφοφόρων.

Αναφέρθηκε στις σχέσεις με τα άλλα κόμματα της Κεντροαριστεράς: «Μετά τις ευρωεκλογές προτείναμε την συγκρότηση ισχυρού ψηφοδελτίου. Το ΠΑΣΟΚ την απέρριψε. Ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξε να αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ και εμπράκτως να την απορρίψει. Άκουσα τον Αλέξη να λέει προχθές ότι σέβεται τον ΣΥΡΙΖΑ. Συνιστά μετακίνηση από την επιθετική δήλωση ότι "ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο". Ωστόσο είναι μικρότερη από τις προγραμματικές του μετατοπίσεις για την 13η σύνταξη, για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που έχουμε την αποδοχή τους. Ή στον δημοσιονομικό χώρο που είδαμε προσαρμογή στα όσα έλεγε η κυβέρνηση».



Συνεχίζοντας είπε ότι «η πρόταση προς τη Νέα Αριστερά μένει ανοικτή, παράλληλα συνεχίσουμε τις επαφές με τους Οικολόγους Πράσινους. Θεωρούμε θετική την πρωτοβουλία του Νίκου Κοτζιά».