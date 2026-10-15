Άγρια κόντρα Φλωρίδη - Βελόπουλου στη Βουλή για τα Τέμπη: «Στήσατε συνομωσία πάνω σε μία εθνική τραγωδία» – «Είστε ο Φλωρίδης ο μπαζωματής»
Άγρια κόντρα Φλωρίδη - Βελόπουλου στη Βουλή για τα Τέμπη: «Στήσατε συνομωσία πάνω σε μία εθνική τραγωδία» – «Είστε ο Φλωρίδης ο μπαζωματής»
Η αναφορά του υπουργού Δικαιοσύνης σε ξένη χώρα και 50.000 ψεύτικους λογαριασμούς και η αντίδραση Βελόπουλου: «Γιατί μισείτε τόσο πολύ τη Ρωσία;»
Στα ύψη ανέβηκαν οι τόνοι στην Ολομέλεια της Βουλής με τον κ. Γιώργο Φλωρίδη να απαντά με ένταση στα κόμματα της αντιπολίτευσης που επιχειρούν να επαναφέρουν τις θεωρίες ξυλολίου στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών.
Ο Υπουργός Δικαιοσύνης αντιδρώντας στην ενέργεια του Κυριάκου Βελόπουλου να μεταβεί στις υπουργικές καρέκλες και να χτυπήσει με ένταση το χέρι του στα έδρανα καταθέτοντας φωτογραφίες από το ανακριτικό υλικό (οστά, βιολογικό υλικό κ.α.) κάλεσε τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης να αφήσει τη δίκη να εξελιχθεί ομαλά και να σταματήσει όπως είπε “τις γελοιότητες”.
“Πίστευα ότι ο κ. Βελόπουλος μετά τα όσα έχουν εξελιχθεί στην υπόθεση των Τεμπών και κατά την διάρκεια της δίκης δεν θα επανέφερε όλες τις συνωμοτικές εκδοχές των οποίων ήταν εμπνευστής” είπε αρχικά ο κ. Φλωρίδης για να επαναλάβει στη συνέχεια ότι η φράση “για τα μπάζα” αφορούσε αποκλειστικά τους πολιτικούς της αντιπολίτευσης. “Είχα πει ότι όσοι από τους πολιτικούς μιλούν για τα μπάζα είναι για τα μπάζα. Ο κ. Βελόπουλος τότε είδε τον εαυτό του στη φράση αυτή. Στήσατε μια συνωμοσία για να εκμεταλλευτείτε μια εθνική τραγωδία και αυτή κατέρρευσε με πάταγο. Δεν υπήρξαν ποτέ τρία χαμένα βαγόνια. Δεν υπήρξαν οι 53 εξαφανισμένοι επιβάτες. Δεν υπήρξε ξυλόλιο αλλά υπήρξε η απάτη σας.
Ο Υπουργός υποστήριξε παράλληλα ότι για τη διάχυση των θεωριών συνωμοσίας γύρω από το δήθεν παράνομο φορτίο που μετέφερε η αμαξοστοιχία ενεργοποιήθηκαν ψευδείς λογαριασμοί στα social media οι διαχειριστές των οποίων εντοπίζονται - όπως είπε - σε ξένη χώρα. “Η συνωμοσία αυτή είχε και την συνδρομή ξένης χώρας με 50 χιλ ψεύτικους μηχανισμούς. Και τώρα που μάθαμε ότι χτυπήθηκαν τα κέντρα αυτά σταμάτησε η στήριξη των ακροδεξιών κομμάτων σε όλη την Ευρώπη. Ο Βελόπουλος υπήρξατε όντως ο βασικός εμπνευστής της απάτης στην οποία προσχώρησαν πολλοί στη συνέχεια…” είπε.
“Η δίκη ξεκίνησε έρχονται τα στοιχεία και η δικαιοσύνη θα κρίνει. Φέρατε κάποιες φωτογραφίες λέγοντας ότι είναι από το γραφείο του ανακριτή. Άρα είναι στοιχεία ανακρίσεως. Σε τι παρεμποδίστηκε λοιπόν η δίκη; Πόσα πρέπει ακόμα να υποστείτε, πόσο εξευτελισμό πρέπει να υποστείτε και να σταματήσετε τη γελοιότητα αυτή; Εκ του πλαγίου προσπαθείτε να δημιουργήσετε αμφιβολίες ότι κάτι συνέβη εκεί” ανέφερε για να καλέσει τον κ. Βελόπουλο να καταθέσει στο δικαστήριο εφόσον πιστεύει ότι διαθέτει στοιχεία που θα βοηθήσουν στη διερεύνηση της υπόθεσης. “Γιατί δεν εμφανίζεστε στο δικαστήριο να πείτε όσα έχετε να πείτε και έρχεστε εδώ να παίξετε αυτό το άθλιο θέαμα και να παίξετε με το συναίσθημα αυτών των ανθρώπων. Γιατί το κάνετε αυτό; Φτάνει πια με την απόπειρα εκμετάλλευσης μιας τραγωδίας” ανέφερε.
Από την πλευρά του ο κ. Βελόπουλος χαρακτήρισε “άθλια” την τοποθέτηση του υπουργού.“Ανακατέψατε τους Ρώσους, τα bots και πανεπιστήμια. Ο Βρετανός πρωθυπουργός μίλησε για bots που οδήγησαν στο Brexit και μετά το πήρε πίσω. Γιατί μισείτε τόσο πολύ τη Ρωσία; Είστε ο Φωρίδης ο μπαζωματής” είπε για να ακολουθήσει η αντίδραση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρου Καζαμία που ζήτησε την παραίτηση του κ. Φλωρίδη.
Ο Υπουργός Δικαιοσύνης αντιδρώντας στην ενέργεια του Κυριάκου Βελόπουλου να μεταβεί στις υπουργικές καρέκλες και να χτυπήσει με ένταση το χέρι του στα έδρανα καταθέτοντας φωτογραφίες από το ανακριτικό υλικό (οστά, βιολογικό υλικό κ.α.) κάλεσε τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης να αφήσει τη δίκη να εξελιχθεί ομαλά και να σταματήσει όπως είπε “τις γελοιότητες”.
“Πίστευα ότι ο κ. Βελόπουλος μετά τα όσα έχουν εξελιχθεί στην υπόθεση των Τεμπών και κατά την διάρκεια της δίκης δεν θα επανέφερε όλες τις συνωμοτικές εκδοχές των οποίων ήταν εμπνευστής” είπε αρχικά ο κ. Φλωρίδης για να επαναλάβει στη συνέχεια ότι η φράση “για τα μπάζα” αφορούσε αποκλειστικά τους πολιτικούς της αντιπολίτευσης. “Είχα πει ότι όσοι από τους πολιτικούς μιλούν για τα μπάζα είναι για τα μπάζα. Ο κ. Βελόπουλος τότε είδε τον εαυτό του στη φράση αυτή. Στήσατε μια συνωμοσία για να εκμεταλλευτείτε μια εθνική τραγωδία και αυτή κατέρρευσε με πάταγο. Δεν υπήρξαν ποτέ τρία χαμένα βαγόνια. Δεν υπήρξαν οι 53 εξαφανισμένοι επιβάτες. Δεν υπήρξε ξυλόλιο αλλά υπήρξε η απάτη σας.
Ο Υπουργός υποστήριξε παράλληλα ότι για τη διάχυση των θεωριών συνωμοσίας γύρω από το δήθεν παράνομο φορτίο που μετέφερε η αμαξοστοιχία ενεργοποιήθηκαν ψευδείς λογαριασμοί στα social media οι διαχειριστές των οποίων εντοπίζονται - όπως είπε - σε ξένη χώρα. “Η συνωμοσία αυτή είχε και την συνδρομή ξένης χώρας με 50 χιλ ψεύτικους μηχανισμούς. Και τώρα που μάθαμε ότι χτυπήθηκαν τα κέντρα αυτά σταμάτησε η στήριξη των ακροδεξιών κομμάτων σε όλη την Ευρώπη. Ο Βελόπουλος υπήρξατε όντως ο βασικός εμπνευστής της απάτης στην οποία προσχώρησαν πολλοί στη συνέχεια…” είπε.
“Η δίκη ξεκίνησε έρχονται τα στοιχεία και η δικαιοσύνη θα κρίνει. Φέρατε κάποιες φωτογραφίες λέγοντας ότι είναι από το γραφείο του ανακριτή. Άρα είναι στοιχεία ανακρίσεως. Σε τι παρεμποδίστηκε λοιπόν η δίκη; Πόσα πρέπει ακόμα να υποστείτε, πόσο εξευτελισμό πρέπει να υποστείτε και να σταματήσετε τη γελοιότητα αυτή; Εκ του πλαγίου προσπαθείτε να δημιουργήσετε αμφιβολίες ότι κάτι συνέβη εκεί” ανέφερε για να καλέσει τον κ. Βελόπουλο να καταθέσει στο δικαστήριο εφόσον πιστεύει ότι διαθέτει στοιχεία που θα βοηθήσουν στη διερεύνηση της υπόθεσης. “Γιατί δεν εμφανίζεστε στο δικαστήριο να πείτε όσα έχετε να πείτε και έρχεστε εδώ να παίξετε αυτό το άθλιο θέαμα και να παίξετε με το συναίσθημα αυτών των ανθρώπων. Γιατί το κάνετε αυτό; Φτάνει πια με την απόπειρα εκμετάλλευσης μιας τραγωδίας” ανέφερε.
Από την πλευρά του ο κ. Βελόπουλος χαρακτήρισε “άθλια” την τοποθέτηση του υπουργού.“Ανακατέψατε τους Ρώσους, τα bots και πανεπιστήμια. Ο Βρετανός πρωθυπουργός μίλησε για bots που οδήγησαν στο Brexit και μετά το πήρε πίσω. Γιατί μισείτε τόσο πολύ τη Ρωσία; Είστε ο Φωρίδης ο μπαζωματής” είπε για να ακολουθήσει η αντίδραση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρου Καζαμία που ζήτησε την παραίτηση του κ. Φλωρίδη.
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