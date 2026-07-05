ΝΔ κατά Τσίπρα για τα 11 χρόνια από το δημοψήφισμα: Κανείς δεν ξεχνά όσους έπαιξαν με την τύχη της πατρίδας
ΝΔ κατά Τσίπρα για τα 11 χρόνια από το δημοψήφισμα: Κανείς δεν ξεχνά όσους έπαιξαν με την τύχη της πατρίδας
Σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα, η ΝΔ επαναφέρει το χρονικό των ημερών - Οι δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα που υπενθυμίζει
Βίντεο για τα 11 χρόνια από το δημοψήφισμα του Ιουλίου του 2015, δημοσιοποίησε η Νέα Δημοκρατία, θέτοντας ευθέως στο στόχαστρό της τον Αλέξη Τσίπρα και τις πολιτικές του επιλογές.
«Κανείς δεν ξεχνά όσους έπαιξαν με την τύχη των Ελλήνων και της πατρίδας», τονίζει η Νέα Δημοκρατία, που επιστρέφει στη δραματική εκείνη εβδομάδα.
Στο βίντεο συνδυάζει αποσπάσματα από το διάγγελμα που είχε κάνει ο πρώην πρωθυπουργός, σε συνδυασμό με εικόνες από τις ουρές έξω από τις τράπεζες εν μέσω capital controls αλλά και πανηγυρισμών στο Σύνταγμα.
Μιλώντας για «Το timeline της ντροπής», η Πειραιώς υπενθυμίζει ότι ο τότε πρωθυπουργός και νυν πρόεδρος του ΕΛΑΣ είχε εισηγηθεί στις 27 Ιουνίου την προκήρυξη του δημοψηφίσματος, ενώ μία ημέρα μετά εγκρίθηκε από τη Βουλή. Μάλιστα, υπενθυμίζει και τις δηλώσεις του, με τις οποίες ανακοίνωσε την επιβολή capital controls, ενώ το δημοψήφισμα έγινε στις 5 Ιουλίου, με τη ΝΔ να σχολιάζει ότι νίκησε «το “όχι” που έγινε “ναι”».
«Κανείς δεν ξεχνά όσους έπαιξαν με την τύχη των Ελλήνων και της πατρίδας», τονίζει η Νέα Δημοκρατία, που επιστρέφει στη δραματική εκείνη εβδομάδα.
Στο βίντεο συνδυάζει αποσπάσματα από το διάγγελμα που είχε κάνει ο πρώην πρωθυπουργός, σε συνδυασμό με εικόνες από τις ουρές έξω από τις τράπεζες εν μέσω capital controls αλλά και πανηγυρισμών στο Σύνταγμα.
Μιλώντας για «Το timeline της ντροπής», η Πειραιώς υπενθυμίζει ότι ο τότε πρωθυπουργός και νυν πρόεδρος του ΕΛΑΣ είχε εισηγηθεί στις 27 Ιουνίου την προκήρυξη του δημοψηφίσματος, ενώ μία ημέρα μετά εγκρίθηκε από τη Βουλή. Μάλιστα, υπενθυμίζει και τις δηλώσεις του, με τις οποίες ανακοίνωσε την επιβολή capital controls, ενώ το δημοψήφισμα έγινε στις 5 Ιουλίου, με τη ΝΔ να σχολιάζει ότι νίκησε «το “όχι” που έγινε “ναι”».
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