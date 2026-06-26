Πιερρακάκης σε Μαγιάρ: Τα ξεκάθαρα λόγια και οι συγκεκριμένες πράξεις της κυβέρνησης αποτυπώνουν την ευρωπαϊκή πορεία της Ουγγαρίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κυριάκος Πιερρακάκης

Πιερρακάκης σε Μαγιάρ: Τα ξεκάθαρα λόγια και οι συγκεκριμένες πράξεις της κυβέρνησης αποτυπώνουν την ευρωπαϊκή πορεία της Ουγγαρίας

Το βίντεο που ανήρτησε ο πρόεδρος του Eurogroup από τη συνάντησή τους στη Βουδαπέστη

Πιερρακάκης σε Μαγιάρ: Τα ξεκάθαρα λόγια και οι συγκεκριμένες πράξεις της κυβέρνησης αποτυπώνουν την ευρωπαϊκή πορεία της Ουγγαρίας
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Βίντεο με στιγμιότυπα από τη σημερινή του συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Πέτερ Μαγιάρ και τον ομόλογό του υπουργό Οικονομικών Αντράς Καρμάν, ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης.

«Ευχαριστώ τον Πρωθυπουργό Πέτερ Μαγιάρ και τον υπουργό Οικονομικών Αντράς Καρμάν για τη σημερινή επιτυχημένη συνάντησή μας στην όμορφη Βουδαπέστη. 

Τα ξεκάθαρα λόγια και οι συγκεκριμένες πράξεις της κυβέρνησής σας αποτυπώνουν την ευρωπαϊκή πορεία της Ουγγαρίας» σημείωσε στην ανάρτησή του ο πρόεδρος του Eurogroup.

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