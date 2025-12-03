Θεοδωρικάκος: Ενισχύουμε την στρατηγική σχέση με τις ΗΠΑ σε επενδύσεις, ναυπηγική βιομηχανία και καινοτομία

Οι ΗΠΑ αποτελούν εδώ και δεκαετίες τον σταθερότερο και ισχυρότερο στρατηγικό σύμμαχο της Ελλάδας και είναι προς το εθνικό συμφέρον η σχέση αυτή να ενισχυθεί περισσότερο, είπε ο υπουργός Ανάπτυξης στο «36ο Greek Economic Summit»