Χατζηβασιλείου: Πού είναι τώρα η αντιπολίτευση που αποκαλούσε δήθεν «ενδοτική» την κυβέρνηση απέναντι στην Τουρκία;

«Πού είναι τώρα η αντιπολίτευση που αποκαλούσε δήθεν ενδοτική την κυβέρνηση απέναντι στην Τουρκία;», ανέφερε μεταξύ άλλων ο βουλευτής Σερρών και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και ΕΕ της Νέας Δημοκρατίας, κ. Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο OPEN και σχολιάζοντας τις πρόσφατες εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά.Όπως υπογράμμισε, όσα υποστήριζαν στελέχη της αντιπολίτευσης περί «ενδοτικότητας» διαψεύδονται από την ίδια την πραγματικότητα και από τις καθαρές θέσεις της ελληνικής κυβέρνησης: «Η Τουρκία δεν μπήκε στο SAFE. Γιατί σιωπούν σήμερα οι κ.κ. Ανδρουλάκης, Φάμελλος, Βελόπουλος και δεν παραδέχονται ότι κατηγορούσαν άδικα την κυβέρνηση Μητσοτάκη; Γιατί δεν λένε ότι λαϊκίζουν»;Ο κ. Χατζηβασιλείου επανέλαβε ότι η αμυντική πολιτική της Ελλάδας «δεν ετεροκαθορίζεται, ούτε αποτελεί αντικείμενο συζήτησης ή ανταλλαγής απόψεων με οποιονδήποτε τρίτο». Επεσήμανε ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, «ανέφερε σωστά τον ελληνικό σχεδιασμό», ο οποίος παραμένει σταθερός και απολύτως προσανατολισμένος στην προάσπιση των εθνικών συμφερόντων.Με αφορμή την κριτική που έχει δεχθεί η κυβέρνηση, υπογράμμισε: «Δεν θυμάμαι κάποιον πρωθυπουργό τα προηγούμενα τριάντα χρόνια να βγει και να έχει πει ξεκάθαρα ότι το casus belli πρέπει να καταργηθεί από την τουρκική πλευρά». Όπως είπε, τα γεγονότα δείχνουν ξεκάθαρα ότι όσοι μιλούσαν για «ενδοτικότητα» οφείλουν πλέον να απαντήσουν. «Η Τουρκία προτίμησε το casus belli παρά τη λήψη ευρωπαϊκών κονδυλίων για την άμυνα», υπογράμμισε.Αναφερόμενος στην τουρκική ρητορική, σημείωσε ότι η Άγκυρα εξακολουθεί να επιμένει σε θέσεις που αντιβαίνουν στο Διεθνές Δίκαιο. Υπενθύμισε ότι «η Τουρκία είναι η χώρα του casus belli», ότι προβάλλει «την αίολη θεωρία των γκρίζων ζωνών» και ότι παρουσιάζει «το δόγμα της “γαλάζιας πατρίδας”, το οποίο είναι ασύμβατο με κάθε έννοια Διεθνούς Δικαίου». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Τουρκία «κατέχει παράνομα το ένα τρίτο της Κυπριακής Δημοκρατίας».Για το κλίμα που επικρατεί στην Τουρκία, έκανε λόγο για «ρητορική λαϊκισμού», διευκρινίζοντας ότι δεν θεωρεί πιθανή μια κίνηση στο πεδίο. «Δεν εκτιμώ ότι η Τουρκία θα κινηθεί κατά της Ελλάδας στο πεδίο», ανέφερε, επισημαίνοντας πως αυτό δεν θα εξυπηρετούσε τα τουρκικά συμφέροντα. Θύμισε επίσης ότι «η Συνθήκη της Λωζάνης, όπως και οι άλλες διεθνείς συνθήκες, δεν μπορεί να αλλάξει» και χαρακτήρισε ως «λόγια κενά περιεχομένου» τις σχετικές αναφορές Τούρκων αναλυτών.Ο κ. Χατζηβασιλείου εξήρε το υψηλό ηθικό και το αξιόμαχο των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, σημειώνοντας πως «βρίσκεται στο καλύτερό τους σημείο και από άποψη τεχνολογίας και εξοπλισμού αλλά και από άποψη ηθικού φρονήματος». Στάθηκε στην τοποθέτηση του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, Δημήτρη Χούπη, τονίζοντας ότι «ο Στρατηγός δεν είναι μόνο ένας εξαίρετος και ικανός αξιωματικός αλλά και ένας εξαιρετικός επιστήμονας, πράγμα που τον καθιστά ξεχωριστό, ο οποίος ανέδειξε το επίπεδο ετοιμότητας των στελεχών».