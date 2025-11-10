Χρυσοχοΐδης: Τον Ιούνιο η εγκατάσταση 1.000 καμερών στους δρόμους, έρχεται νομοσχέδιο για bodycam σε αστυνομικούς
Ο υπουργός μίλησε και για τυχόν καθυστερήσεις εκ μέρους της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Για τα σχέδια της κυβέρνησης σχετικά με την τοποθέτηση καμερών στους δρόμους που θα καταγράφουν τροχαίες παραβάσεις μίλησε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.
«Είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθηθεί μια διαδικασία για τους διαγωνισμούς με την τοποθέτηση καμερών στους δρόμους», δήλωσε ο κ. Χρυσοχοΐδης σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ 100,3, διευκρινίζοντας ότι η εγκατάσταση των πρώτων 1.000 καμερών αναμένεται να ξεκινήσει τον Ιούνιο του επόμενου έτους. Όπως ανέφερε, η λειτουργία τους θα τελεί υπό την ευθύνη του υπουργείου Υποδομών, ενώ μέσω αυτών θα μπορεί και η ΕΛ.ΑΣ. να επιβάλλει ηλεκτρονικά πρόστιμα για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Αναφερόμενος στις κάμερες της Περιφέρειας Αττικής, επισήμανε ότι υπήρξε καθυστέρηση στην τοποθέτησή τους λόγω «κάποιων προβλημάτων που δεν γνωρίζω ακριβώς». Παράλληλα, αποκάλυψε ότι μέσα στις επόμενες ημέρες το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη θα καταθέσει νομοσχέδιο για τις body κάμερες που θα φέρουν οι αστυνομικοί.
Όσον αφορά ενδεχόμενες καθυστερήσεις από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ο υπουργός σημείωσε:
«Υπάρχει η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Δεν κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Οι ρυθμοί πολλών αρχών και πολλών υπηρεσιών είναι πάρα πολύ αργοί και ορισμένες φορές αντιδρώ κι εγώ επειδή υπάρχει μια χαλαρότητα συνολικότερη στα πράγματα, η οποία είναι εξοργιστική. Έχει σημασία να δούμε πώς μπορεί το Δημόσιο να λειτουργεί πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά».
