Ιερά Μονή Σινά: Ενημέρωση για τις συνομιλίες με την Αίγυπτο ζητά ο Φαραντούρης

Ο ευρωβουλευτής με δηλώσεις του από τις Βρυξέλλες τονίζει ότι το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Ιεράς Μονής της Αγίας Αικατερίνης είναι αδιατάρακτο εδώ και 1.600 χρόνια