Πλεύρης από Λουξεμβούργο: Επανεξέταση ασύλου στους Σύρους - Οι συνθήκες έχουν αλλάξει ουσιωδώς

«Οι πληθυσμοί που αντιμετωπίζουν πλέον κινδύνους στη Συρία δεν είναι οι μουσουλμάνοι, αλλά οι χριστιανοί» σημείωσε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου μετά το πέρας του Συμβουλίου υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης της ΕΕ