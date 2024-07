Νέα τουρκική NAVTEX βαφτίζει «τουρκική υφαλοκρηπίδα» περιοχή νότια της Καρπάθου

IRAKLEIO RADIO NAVWARN 693/24CANCEL RADIO NAVWARN 679/24KARPATHIO SEA - KASOS STRAIGHTRESEARCH OPERATION FORUNDERWATER CABLE INSTALLATIONWILL BE CONDUCTED BY 'IEVOLI RELUME'FROM 17 UNTIL 20 JUL 24IN THE LINE BETWEEN THE POINTS:35-21.07N 026-33.07E35-20.02N 026-36.93E35-19.19N 026-41.48E35-17.98N 026-46.05E35-17.16N 026-51.85E35-18.10N 026-58.34E35-18.04N 027-02.92E35-18.85N 027-07.75E35-19.48N 027-13.55EWIDE BERTH REQUESTED 1NMCANCEL THIS MSG ON 202100 UTC JUL 24NNNNTURNHOS N/W : 0671/24 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 18-07-2024 15:56)TURNHOS N/W : 0671/24MEDITERRANEAN SEA1. SOME PART OF AREA PROMULGATED WITH NAVTEX NR. HA41-693/24 IS WITHIN TURKISH CONTINENTAL SHELF DECLARED TO UNITED NATIONS, ON 18 MARCH 2020 WITH REF NR. A/74/757.2. ALL RESEARCH ACTIVITIES IN TURKISH MARITIME JURISDICTION AREA MUST BE COORDINATED WITH RELEVANT TURKISH AUTHORITIES.3. CANCEL THIS MESSAGE 202100Z JUL 24.