Ποιοι και πότε θα πάρουν το «κοινωνικό μέρισμα» από τα υπερκέρδη των διυλιστηρίων που ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης

Σε συνταξιούχους, άτομα με αναπηρία και σε άλλες ευάλωτες ομάδες σχεδιάζει να δώσει ητο επίδομα που θα χρηματοδοτηθεί από την έκτακτη εισφορά 33% στα υπερκέρδη των διυλιστηρίων με στόχο την άντληση περίπουΟι βασικοί δικαιούχοι θα είναι οι συνταξιούχοι. Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΥΠΕΘΟ) ξεκινάει μια άσκηση προκειμένου να ξεκαθαρίσει πόσοι είναι οιπου χάνουν αύξηση των αποδοχών τους από 1/1/2025 λόγω προσωπικής διαφοράς.Μόλις ξεκαθαρίσει αυτός ο αριθμός το ΥΠΕΘΟ θα γνωρίζει ποιες άλλες ευάλωτες ομάδες μπορούνμε την καταβολή του κοντά στις γιορτές το Χριστουγέννων. Η εκτίμηση είναι ότι άσκηση αυτή θα ολοκληρωθεί μέσα στο καλοκαίρι και οι ανακοινώσεις θα γίνουν κατά την ομιλία του πρωθυπουργού στην ΔΕΘ. Από τα 300 εκατ. ευρω υπολογίζεται ότι ταθα διατεθούν για το επίδομα και τα υπόλοιπα 50 να ενισχύσουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.Εφόσον ακολουθηθεί το παλιό μοντέλο για το κοινωνικό μέρισα , δικαιούχοι θα είναι συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά και άθροισμα κύριων και επικουρικών συντάξεων έως 1.600 ευρώ το μήνα. Για αυτούς το επίδομα θα κυμανθεί κλιμακωτά, ανάλογα με το ύψος της σύνταξης. Εφόσον περισσέψουν χρήματα τότε θα συμπεριληφθούν την λίστα των δικαιούχων:• ανασφάλιστοι υπερήλικες• άτομα με αναπηρία• μακροχρόνια άνεργοιΟι ανακοινώσεις θα γίνουν από τον τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη πιθανώς κατά την ομιλία του στην ΔΕΘ.Από 1/7/2024 μονιμοποιείται ο μειωμένος συντελεστής στα(από το 24% στο 13%) με εκτιμώμενο ετήσιο δημοσιονομικό κόστος 45 εκατ. ευρώ. Επιπλέον παραμένει ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ (13%) σεκαιπου αποτελούν παραδόσεις αγαθών (take away και delivery), με εκτιμώμενο δημοσιονομικό κόστος. Όμως επανέρχεται στομόνο στα σερβιριζόμενα, κατά αναλογία με τα υπόλοιπα μη αλκοολούχα ποτά, με εκτιμώμενη εξοικονόμηση 43 εκατ. το χρόνο.Κυβερνητικοί παράγοντες τονίζουν ότι η λογική για την επιστροφή στον ΦΠΑ 24% είναι ότι τα σερβιριζόμενα προϊόντα έχουν μια πρόσθετη υπηρεσία που διαφοροποιείται από το delivery και το Take away που αποτελεί άλλωστε και το μεγαλύτερο μέρος τους τζίρου που πραγματοποιούν οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις.Αυτό που μένει να φανεί είναι εάν οι επιχειρήσεις θα απορροφήσουν η όχι τη αύξηση του φόρου στα σερβιριζόμενα ροφήματα.