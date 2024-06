Προκαλεί με NAVTEX η Τουρκία: «Δεν υπάρχουν οριοθετημένα θαλάσσια σύνορα» διαμηνύει για έρευνες ελληνικούς σκάφους στον Έβρο

Κλείσιμο

Ευκαιρία για να αμφισβητήσει την αποδεκτή βάσει τουαρχή της μέσης γραμμής στον καθορισμό των θαλάσσιων ορίων και συνόρων μεταξύ όμορων χωρών, βρήκε ημε αφορμή τις επιστημονικές έρευνες που πραγματοποιεί τοπλησίον και ανοικτά των εκβολών του Έβρου εντός ελληνικών χωρικών υδάτων.Το ερευνητικό πλοίο πραγματοποιεί έρευνες μέχρι της 22 Ιουνίου με NAVTEX που εξέδωσε ο σταθμός της Λήμνου στις 11 Ιουνίου, αλλά αργά χθες το βράδυ η Τουρκία με δική της NAVTEX του σταθμού της Σμύρνης δηλώνει ότι τμήμα της περιοχής των ερευνών του«είναι κοντά και εντός των πλευρικών θαλασσίων ορίων Ελλάδας -Τουρκίας το οποίο δεν έχει ακόμη οριοθετηθεί». Και οι τουρκικές Αρχες καλούν να κρατηθεί «λογική απόσταση από την περιοχή». Τα θαλάσσια σύνορα μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας είναι βεβαίως υπαρκτά, αν και για την περιοχή νοτίως του Έβρου μέχρι την Σάμο και την Ικαρία, όπως αναφέρει και το Υπουργείο Εξωτερικών στην ιστοσελίδα του «ελλείψει σχετικών συμβατικών ρυθμίσεων με την Τουρκία εφαρμόζεται η αρχή της ίσης απόστασης/μέσης γραμμής, σύμφωνα με το εθιμικό δίκαιο. Όπως αναφέρεται και στο άρθρο 15 της Σύμβασης τουτο οποίο ενσωματώνει εθιμικό δίκαιο, σε περίπτωση που δεν υπάρχει συμφωνία οριοθέτησης, κανένα κράτος δεν δικαιούται να επεκτείνει την αιγιαλίτιδά του ζώνη πέραν της μέσης γραμμής».Σε ότι αφορά επίσης την θαλάσσια περιοχή στις εκβολές του Έβρου υπάρχει οριοθέτηση βάσει του Πρωτοκόλλου των Αθηνών της 26ης Νοεμβρίου 1926.συστηματικά αμφισβητεί την ύπαρξη θαλασσίων συνόρων μεταξύ των δυο χωρών ακόμη και στα Δωδεκάνησα όπου υπάρχει η οριοθέτηση με την Ιταλοτουρκική Συμφωνία του 1932, με σκοπό να «γκριζάρει» τις ελληνικές θαλάσσιες ζώνες και να στηρίξει την θεωρία της περί «γκρίζων ζωνών» και για ειδικό καθεστώς του Αιγαίου ώστε η διαπραγμάτευση για θαλάσσιες ζώνες να ξεκινήσει ουσιαστικά από μηδενική βάση διαγράφοντας τις Συνθήκες αλλά και την εφαρμογή του Δικαίου της Θάλασσας που είναι πλέον εθιμικό δίκαιο.TURNHOS N/W : 0563/24(IZMIR NAVTEX STATION) (Published date 11-06-2024 23:20)AEGEAN SEA1. LIMNOS RADIO NAVWARN 091/24 CONCERNING SCIENTIFIC RESEARCH ACTIVITIES AND SURVEYS TO BE CONDUCTED BY R/V ALKYON FROM 11 JUNE 2024 UNTIL 22 JUNE 2024 IS UNRELIABLE. PART OF THE AREA IN REFERENCE NEAR AND WITHIN LATERAL SEA BOUNDARY BETWEEN TÜRKİYE AND GREECE WHICH IS YET TO BE DELIMITED. OBSERVE A REASONABLE DISTANCE TO AREA.CAUTION ADVISED.