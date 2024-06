Κασσελάκης: Mea culpa για τα σπίτια που έδειξα - Προσκαλώ το ΠΑΣΟΚ για συμμαχίες στη Βουλή

Κλείσιμο

Στο μήνυμα των ευρωεκλογών για τον ΣΥΡΙΖΑ και τον ίδιο, στις συνεργασίες με το ΠΑΣΟΚ και στο μόρφωμα, σύμφωνα με τον ίδιο, της Νέας Αριστεράς αναφέρθηκε μεταξύ άλλων σε ραδιοφωνική του συνέντευξη ο Στέφανος Κασσελάκης «Υπάρχει κόσμος που μας λέει σε πιστεύουμε αλλά πρέπει κι εσύ να φτιάξεις μια ομάδα και να δείξεις στιβαρότητα και ξεκάθαρες προτάσεις. Το έλαβα αυτό το μήνυμα πολύ ξεκάθαρα και αναφέρεται ίσως και σε δικαιώματα που έδωσα εγώ παρουσιάζοντας το σπίτι μου . Mea culpa. Θα χτίσουμε μια ομάδα αριστείας με ένσημα στην επιστήμη, στην οικονομία» ειπε αρχικά ο κ. Κασσελάκης.Για το αποτέλεσμα της κάλπης της Κυριακής είπε ότι «δεν πετάω απο τη χαρά μου αλλά είναι πολύ ικανοποιητικό και βάσει των συνθηκών καλό αποτέλεσμα. Είμαστε στο νο3 της Αριστεράς στην ευρώπη σε επίπεδο ποσοστών»Μιλώντας για το ΠΑΣΟΚ είπε «να συνεργαστούμε με την ΚΟ του ΠΑΣΟΚ για προτάσεις νόμου για το καλό της κοινωνίας. Υπάρχουν μερικές διαφορές με το ΠΑΣΟΚ. Κάνω πρόσκληση να συνεργαστούν για προτάσεις νόμου, η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ γνωρίζει πώς να επικοινωνήσει με το γραφείο μου. Δεν τείνω χείρα φιλίας στο ΠΑΣΟΚ γενικά. Αυτό που βλέπω στην Αθήνα θα είναι προμετωπίδα, θα χτίσουμε πυρήνες στην Αθήνα, είναι το πρώτο στοίχημα που γυρνάει το κύμα από το μείγμα δεξιάς-ακροδεξιάς. Σε αυτή τη διαδικασία με βουλευτές του ΠΑΣΟΚ έχουμε την πρόθεση να συνεργαστούμε σε προτάσεις νόμου».Αντίθετα για τη Νέα Αριστερά είπε «δεν θα υπάρξει καμία απολύτως συνεργασία με το μόρφωμα αυτό. Είναι ανήθικο να έχουν κλέψει έδρες. Δεν μπόρεσαν να κλέψουν ούτε έναν ευρωβουλευτή και αυτή τη στιγμή λένε το αίτημα γελοίο για τις έδρες που η κοινωνία πιστεύει ότι ανήκουν στον ΣΥΡΙΖΑ. Θα κριθούν πολύ άσχημα από τον λαό στις επόμενες εκλογές. Όποια φωνή αναφέρει ΣΥΡΙΖΑ-Νέα Αριστερά δεν αφορά τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ». Με αφορμή, δε, την πρωτοβουλία Τεμπονέρα-Κοτσακά είπε «κανείς δεν αναγκάζει κανέναν να παραμείνει στον ΣΥΡΙΖΑ, αν κάποιος δεν εκφράζεται από τη συλλογικότητα για να κάνουμε κοινωνική αντιπολίτευση, δικαιωμά του να επιλέξει άλλη πορεία».Απαντώντας, μάλιστα, στον Θανάση Καρτερό είπε «συμφωνώ απόλυτα μαζί του ότι δεν είναι one man show και να του θυμίσω οτι είχαμε ένα εξαιρετικό ψηφοδέλτιο και όλοι θα αξιοποιηθούν την επόμενη ημέρα. To one man show έδωσε τη δύναμη στα μέλη και τη βάση και όργωσε τη χώρα με τα στελέχη. Προφανώς δεν ισχύει το πρέπει να κλάψουμε που είπε ο κ. Σπίρτζης ενώ για τον κ. Κοτζιά συμφωνώ ότι πρέπει να σταματήσουμε να κοροϊδεύομαστε μεταξύ μας».Ο κ. Κασσελάκης ρωτήθηκε για το ίδρυμα που ιδρύει σ ε σχέση με αυτό του Αλέξη Τσίπρα και απάντησε ότι «δεν έχει καμία σχέση η πρωτοβουλία μου με αυτή του Τσίπρα. Είναι πρώην πρωθυπουργός με το δίκτυό του και μπράβο του που είναι ενεργός σε πανευρωπαικό επίπεδο γιατί το χρειαζόμαστε αυτό. Για μένα πρέπει να υπάρχει πεδίο παραγωγής πολιτικής σε γειωμένο επίπεδο. Έχουμε απόδημους που θέλουμε να προσφέρουν στο κέντρο που θα φτιάξουμε θα είναι όλα φανερά».Όσον αφορά αυτό που παρουσίασε ως πόθεν έσχες του εκτίμησε ότι «δεν θεωρω ότι έκοψε. Ίσως απώθησε κόσμο αλλά φανέρωσε την υποκρισία της ΝΔ Δεν είναι παιχνίδια αυτά, η δολοφονία χαρακτήρα δν είναι ένα παιχνίδι. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που έχει εργαστεί σε αντίθεση με τους υπουργούς και τον πρωθυπουργό. Επειδή είχα πει ότι θα το φανέρωνα προεκλογικά ήθελα να κρατήσω την υπόσχεσή μου. Μπορεί να είμαι λίγο λαβωμένος από αυτή τη δολοφονία αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ άντεξε και προχωράει. Οταν καταθέσω το πόθεν έσχες θα το δώσω αναλυτικά και θα προκαλέσω τον κ. πρωθυπουργό να κάνει το ίδιο».Για τονεκτίμησε, τέλος, ότι δεν θα είναι εκ νέου υποψήφιος το 2027 και θα έχει την πορεία του Κώστα Σημίτη ενώ στην ερώτηση αν θα στηρίξει μια νέα θητεία της Κατερίνας Σακελλαροπούλου είπε «δεν θα απαντήσω αυτή τη στιγμή».