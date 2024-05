Μητσοτάκης: Ψήφος εμπιστοσύνης των αγορών στην ελληνική οικονομία - Καλύψαμε τεράστιο έδαφος, έχουμε δρόμο μπροστά μας

του Διεθνούς Οργανισμού Εποπτικών Αρχών Κεφαλαιαγοράς με θέμα «Climate in the center of Economy».





Νωρίτερα, κριτική στον

για το μείγμα λαϊκισμού, τοξικότητας και λεφτόδεντρων που συνεχίζει να εφαρμόζει καθώς «έχει αλλάξει μόνο το περιτύλιγμα» άσκησε ο

στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Action24 το πρωί της Τετάρτης.

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-d1lx4nfvwoep)

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και σε νέες παρεμβάσεις που μελετώνται όσον αφορά την αγορά του

κάνοντας λόγο για το ενδεχόμενο να μπει πλαφόν στις ημέρες μίσθωσης ενώ επανέλαβε ότι όταν τα δημοσιονομικά το επιτρέψουν θα υπάρξει νέα μείωση κατά μια μονάδα των

.

Στα εθνικά, ο κ. Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα σε

και

ότι ο ευρωπαϊκός τους δρόμος περνάει μέσα από τον σεβασμό του δικαίου αλλά και την εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών ενώ όσον αφορά την

ξεκαθάρισε ότι «γκρίζες ζώνες για την Ελλάδα στο Αιγαίο δεν υπάρχουν».

Δήλωσε, τέλος, ότι έχει καλό προαίσθημα για

καθώς βλέπει «momentum όπως του Euro 2004.

Η συζήτηση ξεκίνησε με το θέμα της

με τον πρωθυπουργό να λέει ότι «έχουμε αναγνωρίσει δημόσια εδώ και αρκετό καιρό ότι η ακρίβεια είναι το σημαντικότερο προβλημα που ξεκίνήσε μετά την πανδημία και δεν έχουμε καταφέρει να τιθασεύσουμε πλήρως. Έχουμε έναν πληθωρισμό τροφίμων τους τελευταίους μήνες που είναι υψηλότερος του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Έχουμε κάνει αρκετά πράγματα για την ακρίβεια, να θυμίσω τις παρεμβάσεις για τις τιμές του ρεύματος που έχουν ελεγχθεί και έχουν επιστρέψει σε επίπεδα προ κρίσης. Κάναμε σημαντικές παρεμβάσεις στη λειτουργία της αγοράς, στα σούπερ μάρκετ. Μερικώς τα μέτρα αυτά απέδωσαν και πρέπει να κάνουμε και άλλα».

«Η ακρίβεια θα αντιμετωπιστεί με μεγαλύτερη στήριξη του εισοδήματος. Οι ονομαστικοί μισθοί αυξάνονται με γρήγορο ρυθμό. Έχουμε περιθώρια παρεμβάσεων και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν καταλαβαίνω γιατί η αντιπολίτευση όταν τα βάζουμε με τις πολυεθνικές στηρίζει τα ολιγοπώλεια και όχι την κυβέρνηση. Ζητάμε τη βοήθεια της ευρώπης για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα τώρα πανευρωπαϊκά γιατί η φωνή μας στην Ευρώπη ακούγεται» συμπλήρωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Το μήνυμα ότι η πορεία της ελληνικής οικονομίας είναι «εκπληκτικά θετική», έστειλε ο πρωθυπουργόςστον χαιρετισμό του στο συνέδριοΌπως επισήμανε ο Έλληνας πρωθυπουργός «η Ελλάδα ήδη ξεπέρασε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο ανάπτυξης μετά από μια μεγάλη περίοδο κρίσης. Η δημοσιονομική κατάσταση της χώρας είναι καλή, έχουμε πρωτογενή πλεονάσματα, δεν είναι όλες οι χώρες τόσο δημοσιονομικά αυστηρές όπως η Ελλάδα αυτή τη στιγμή».συμπλήρωσε οΌπως σημείωσε η Ελλάδα πρέπει να καλύψει το κενό των επενδύσεων την περίοδο της κρίσης καθώς μετά τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο είχαμε τη μεγαλύτερη απόρριψη επενδύσεων.συμπλήρσε στο πλαίσιο αυτό.Στόχος της κυβέρνησης είναι να βελτιώσει το επίπεδο ζωής των πολιτών με μεγαλύτερες επιτυχίες της οικονομίας και μεγαλύτερη ασφάλεια, συνέχισε ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος υπενθύμισε ότιΜε αφορμή, δε, την κοινή πρωτοβουλία με τον πρωθυπουργό της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, τόνισε ότι «χρειαζόμαστε κοινές πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να κινητοποιήσουμε πόρους για το ευρωπαϊκό κοινό καλό» ενώ για τις τράπεζες είπε ότι «πρέπει να γίνουν πιο ανταποδοτικές αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να αναλάβουν περισσότερα ρίσκα».