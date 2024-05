Στέφανος Κασσελάκης: Έπαιξε μπάσκετ με αμαξίδιο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στην Κομοτηνή

Στον σύλλογο «Περπατώ» στην Κομοτηνή, έπαιξα μπάσκετ με τους αθλητές του Ηροδότου. Καθημερινά μετά την εργασία τους προπονούνται. Σπάζοντας τα εμπόδια του κράτους. Άνθρωποι με ψυχή, άνθρωποι ορατοί. Με τον παραολυμπιονίκη και αρχηγό της ελληνικής αποστολής στους «Παραολυμπιακούς Αγώνες Παρίσι 2024» Άλεξ Ταξιλδάρη, συζητήσαμε για το σπουδαίο κοινωνικό έργο του συλλόγου «Περπατώ». Ένας σύλλογος που υποκαθιστά τον ρόλο ενός κράτους αδιάφορου, μη συμπεριληπτικού. Μια κυβέρνηση της κενής διαφήμισης. Ο «προσωπικός βοηθός» που διαφήμιζαν δεν έχει επεκταθεί στην περιφέρεια, αφήνοντας τόσους ανθρώπους και τόσες οικογένειες μόνους. Φεύγω με τη δέσμευση ότι όλα αυτά θα αλλάξουν. Με ένα σύγχρονο κράτος που θα παρέχει προστασία σε όλους, για να ξαναβρούμε την αξιοπρέπεια και την περηφάνια μας. Κρατάω σαν φυλαχτό αυτό που μου είπε ο Άλεξ για τη συμπεριφορά μας απέναντι στα άτομα με αναπηρία: Just say hi!