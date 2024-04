ΣΥΡΙΖΑ: 63.000 ψήφισαν στις προκριματικές - Φαραντούρης, Παππάς και Μπεκατώρου πρώτοι στην Αττική

Στην κατεύθυνση αυτή, κομματικά στελέχη αναστοχάζονται τις τελευταίες ώρες απέναντι στη διαδικασία, καθώς αυτή «δεν έστειλε μήνυμα ρεύματος ανατροπής», όπως περιγράφουν, με βάση τα αριθμητικά δεδομένα. Ιδίως, σε μια χρονική συγκυρία που ο Προέδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ έχει περιγράψει ως εφικτή την ανατροπή στις Ευρωεκλογές, επαναλαμβάνοντας με κάθε ευκαιρία πως διεκδικεί την πρωτιά στην κάλπη της 9ης Ιουνίου. «Πιστεύω πλέον με αυτά τα δεδομένα τα οποία βλέπω, γιατί καταλαβαίνετε όταν έχουμε άλλα δεδομένα στο Συνέδριο και άλλα σήμερα. Άλλα δεδομένα πριν βάλουμε προτάσεις για ακρίβεια και φορολογικό, άλλα σήμερα. Με τα δεδομένα τα οποία παρατηρώ σήμερα, πιστεύω ότι είναι απολύτως εφικτό να είμαστε πρώτοι. Απολύτως εφικτό» είχε τονίσει στα μέσα της εβδομάδας ο κ. Κασσελάκης, αν και η προσέλευση στις χθεσινές κάλπες δεν φαίνεται να απηχεί τη δυναμική του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.Με αυτά τα δεδομένα, προβληματισμό προκάλεσε σε αρκετά στελέχη ο απόλυτος αριθμός των συμμετεχόντων, καθώς μετρήθηκε σε ψήφους η ανταπόκριση της βάσης, αλλά και των φίλων του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ στο κομματικό κέλευσμα στην τελική ευθεία για τις ευρωεκλογές, χωρίς οι τελικοί αριθμοί να αντανακλούν, σε πρώτη φάση, την εικόνα της «επέλασης» της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο εκλογικό σώμα, όπως παρατηρούσαν.Πάντως, τόσο ο νυν Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, όσο και ο πρώην Πρόεδρος του κόμματος, Αλέξης Τσίπρας ψήφισαν ηλεκτρονικά χθες, λόγω απουσίας τους στο εξωτερικό. Μάλιστα, ο κ. Κασσελάκης συμμετείχε στη Δοξολογία για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου, στο πρόγευμα που επακολούθησε, αλλά και στην μεγάλη παρέλαση στην 5η Λεωφόρο της Νέας Υόρκης, ως τιμώμενο πρόσωπο.Εντός της ημέρας σήμερα, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ θα συναντήσει τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής, κ.κ. Ελπιδοφόρο. Θα ακολουθήσει συνάντηση με την ηγεσία του πολιτικού κόμματος DSA Νέας Υόρκης στις 17:00 μ.μ., ενώ στις 18:15 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με την Ομοσπονδία Κυπριακών Οργανώσεων Αμερικής. Στις 19:00 μ.μ., ο κος Κασσελάκης θα συμμετάσχει σε ανοικτή εκδήλωση που διοργανώνεται από τον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ ΗΠΑ, στο Κεφαλλονίτικο Σπίτι «Κέφαλος».Πυκνό είναι το πρόγραμμα του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και αύριο, Τρίτη, οπότε ο Στέφανος Κασσελάκης θα μεταβεί στην Ουάσιγκτον. Στις 10:15 θα πραγματοποιήσει συνάντηση με τον βουλευτή του Κογκρέσου του Δημοκρατικού Κόμματος, Chris Pappas, ενώ στις 11:00 θα συναντηθεί με τον Διευθυντή Διεθνών Υποθέσεων του οργανισμού American Israeli Public Affairs Committee (AIPAC), Stephen Schneider. Στις 12:00 μ.μ., θα συναντηθεί με το μέλος του Κογκρέσου του Δημοκρατικού Κόμματος, Ro Khanna, ενώ στις 14:30 μ.μ., θα πραγματοποιήσει συνάντηση με την Principal Deputy Assistant Secretary of State for European & Eurasian Affairs του State Department, Πρέσβυ Yuri Kim. Τέλος, στις 16:30 μ.μ., ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ θα επισκεφθεί τα γραφεία του Center for Strategic & International Studies (CSIS).