Απαγόρευση εισόδου στη Γερμανία επιβλήθηκε στον Βαρουφάκη λόγω ομιλίας του για τον πόλεμο στο Ισραήλ

του ΜέΡΑ25 απαγόρευτηκε ακόμη και η συμμετοχή σε ομιλιες μέσω της πλατφόρμας Zoom.



Yanis Varoufakis BANNED by Germany's Interior Ministry from carrying out any political activity in Germany.



They're so desperate to silence anyone who dares speak out against Germany's complicity in the ongoing genocide in Gaza.



But DiEM25 and @mera25_de will never be silenced! pic.twitter.com/vr6b1OGPqX